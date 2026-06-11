ICAN tiết lộ chi tiêu của Mỹ cho vũ khí hạt nhân tăng kỷ lục

Theo nghiên cứu của một tổ chức giám sát chống hạt nhân, chi tiêu của Mỹ cho vũ khí hạt nhân tăng gần 1/4 vào năm 2025 so với năm trước đó.

Đầu đạn hạt nhân.

Trong một báo cáo được công bố hôm 10/6, Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) cho biết, 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên) đã chi gần 119 tỷ USD cho kho vũ khí của họ vào năm ngoái, tương đương với 3.768 USD mỗi giây.

Mỹ vẫn là quốc gia chi tiêu nhiều nhất, rót 69,2 tỷ USD vào kho vũ khí hạt nhân của mình - nhiều hơn tất cả 8 quốc gia còn lại cộng lại.

Mỹ cũng ghi nhận mức tăng hàng năm lớn nhất, với chi tiêu tăng 22% so với năm trước, tương đương 12,4 tỷ USD.

Tổng chi tiêu của 9 quốc gia này đã tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 16,8 tỷ USD, đạt mức cao kỷ lục.

Trung Quốc đứng thứ hai với mức chi tiêu 13,5 tỷ USD, trong khi Anh vượt qua Nga để trở thành quốc gia chi tiêu nhiều thứ ba, với 12,6 tỷ USD so với 9,5 tỷ USD của Nga.

ICAN - tổ chức từng đoạt giải Nobel Hòa bình cho biết, sự gia tăng này phản ánh việc tiếp tục đầu tư vào hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu leo thang.

Nhóm này cho biết, 9 cường quốc hạt nhân đã chi tổng cộng 471 tỷ USD cho kho vũ khí của họ trong 5 năm qua.

Theo ICAN, chi tiêu cho vũ khí hạt nhân chỉ trong một ngày năm 2025 có thể cung cấp lương thực cho 2 triệu người trong 1 năm, trong khi chi tiêu hàng năm có thể đủ để trang trải ngân sách thường xuyên của Liên Hợp Quốc trong 32 năm.

Báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc triển khai vũ khí hạt nhân cho thêm các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu, theo một báo cáo mới đây của Financial Times.

Tờ báo này cho biết, các quan chức Mỹ đã thảo luận về việc mở rộng thỏa thuận chia sẻ hạt nhân ra ngoài phạm vi các quốc gia thành viên hiện tại.

Những quốc gia láng giềng của Nga, bao gồm Ba Lan và các nước Baltic, được cho là đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đặt vũ khí hạt nhân của Mỹ tại đây.

Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu theo chương trình chia sẻ hạt nhân của mình từ những năm 1950.

Hiện nay, người ta tin bom hạt nhân chiến thuật và chiến lược trọng lực B61 đang được triển khai ở Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi quyền kiểm soát vũ khí vẫn thuộc về Mỹ.

Nga đã cảnh báo bất kỳ sự mở rộng nào nữa cơ sở hạ tầng hạt nhân của NATO về phía biên giới Nga sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả.

Đầu tháng 6/2026, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga Andrey Belousov đã nhắc lại yêu cầu rút toàn bộ vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu và dỡ bỏ cơ sở hạ tầng hỗ trợ việc triển khai chúng.