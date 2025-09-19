Hyundai xác nhận làm bán tải với khung gầm kiểu Ranger, Hilux, có thể mượn thêm công nghệ Mỹ

Hyundai đã thâm nhập vào phân khúc xe bán tải với mẫu Santa Cruz từ năm 2022. Dù không ngay lập tức tạo nên cơn sốt như đối thủ Ford Maverick, nhưng Santa Cruz vẫn chứng tỏ sức hút nhất định với khả năng không thể xem thường. Dựa trên những kinh nghiệm quý báu và vị thế thương hiệu đã có được, Hyundai đang lên kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm xe bán tải của mình tại Mỹ, với mục tiêu là một chiếc bán tải cỡ trung trước thập kỷ tới.

Hyundai xác nhận ra mắt bán tải mới. Ảnh: Hyundai

Thực tế, Hyundai đã hé lộ thông tin về việc sản xuất xe bán tải cỡ trung tại sự kiện "2025 CEO Investor Day" của hãng, nằm trong khuôn khổ kế hoạch sản phẩm đến năm 2030. Theo đó, Hyundai sẽ tung ra thị trường Bắc Mỹ chiếc xe bán tải cỡ trung đầu tiên của mình, hướng đến một trong những phân khúc lớn nhất của ngành công nghiệp ô tô.

Tuyên bố của Hyundai có đề cập đến thời gian và phân khúc, nhưng thông tin chi tiết hơn đã được CEO Jose Munoz chia sẻ trong buổi trình bày tại sự kiện. Ông xác nhận rằng chiếc xe mới sẽ được thiết kế dựa trên khung gầm rời, so kè cùng những đối thủ đáng gờm như Toyota Hilux và Ford Ranger.

Ảnh dựng đồ họa mẫu bán tải Hyundai mới nếu có thiết kế kiểu Tucson kết hợp Palisade. Ảnh: AP

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Liệu chiếc xe bán tải mới này sẽ sử dụng động cơ đốt trong, điện hay hybrid? Hyundai đã nhắc đến kế hoạch đưa xe EREVs (xe điện có khả năng sạc lại năng lượng) ra thị trường vào năm 2027, nhưng chưa liên kết công nghệ này với dự án xe bán tải mới. Và liệu Hyundai có tự mình xây dựng chiếc xe này, hay sẽ hợp tác với một đối tác nào đó?

Rất có thể Hyundai sẽ hợp tác với General Motors trong việc sản xuất năm mẫu xe được phát triển chung. Thông tin trước đây đã đề cập rằng Hyundai muốn sử dụng nền tảng của Chevrolet Colorado cho dự án bán tải cỡ trung của mình. Hyundai chỉ nêu rõ về một chiếc van điện sẽ được bán tại Mỹ, cùng với xe bán tải cỡ nhỏ và cỡ trung cho thị trường Trung và Nam Mỹ trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác năm 2030 của hãng.

Không loại trừ khả năng Hyundai kết hợp GM làm bán tải. Ảnh: Motortrend

Việc sử dụng nền tảng của Colorado/Canyon để đưa ra một chiếc bán tải mang thương hiệu Hyundai có vẻ như là phương án đơn giản nhất. GM có thể sản xuất chiếc xe này tại Mỹ cho Hyundai. Nhưng nếu đây là kế hoạch, Hyundai chắc chắn đã nhắc đến điều này trong thông báo hợp tác với GM. Hơn nữa, Hyundai cũng đề cập đến khả năng phát triển một biến thể SUV với khung gầm rời, một phân khúc mà hiện tại GM chưa sản xuất ngoài kích thước full-size và có lẽ sẽ không chấp thuận.

Một khả năng khác được đặt ra là Hyundai có thể hợp tác với "người anh em" Kia để phát triển mẫu xe bán tải cỡ trung. Hyundai và Kia, vốn là công ty chị em, thường xuyên cùng nhau phát triển nhiều mẫu xe. Kia đã công bố một mẫu xe bán tải hoàn toàn mới, Tasman, tại các thị trường nước ngoài và cũng đã xác nhận tại "2025 CEO Investor Day" của hãng về kế hoạch sản xuất một chiếc bán tải điện tại Mỹ.

Bán tải Hyundai mới có thể dùng chung nền tảng với Kia Tasman. Ảnh: Kia

Điều này khiến giới phân tích cho rằng, một phiên bản Hyundai của chiếc bán tải điện cỡ trung của Kia có thể là lựa chọn khả dĩ hơn cho Hyundai. Kia dự định sẽ sản xuất chiếc xe này tại Mỹ. Và Kia đã khẳng định rằng Tasman không hướng đến thị trường Mỹ, nên sẽ khá kỳ lạ nếu Hyundai lại sử dụng nền tảng này tại đây khi Kia không làm vậy.



