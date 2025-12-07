Hyundai Venue 2025 gây 'sốc': Mỗi ngày có gần 1.000 khách đặt cọc, bằng 5 tháng bán tại Việt Nam

Thiết kế ngoại thất Venue mới mang phong cách vuông vức hiện đại. Ảnh: Cartoq

Hyundai Venue thế hệ mới ghi nhận hơn 32.000 lượt đặt hàng kể từ khi mở bán vào ngày 4/11 tại Ấn Độ. Trong khi đó, mẫu Venue tại Việt Nam vẫn đang là thế hệ cũ, có doanh số chỉ 1.837 chiếc trong 10 tháng đầu năm nay, trung bình chỉ hơn 183 chiếc/tháng.

Venue bản nâng cấp được giới thiệu đầu tháng 11. Dù vẫn giữ tổng chiều dài dưới 4 mét để phù hợp chính sách thuế tại thị trường Ấn Độ, xe được điều chỉnh kích thước nhằm cải thiện không gian. Cụ thể, chiều rộng tăng 30mm, chiều cao tăng 48mm và trục cơ sở tăng thêm 20mm. Nhờ đó, hàng ghế sau thoáng hơn, khả năng để chân tốt hơn và dung tích khoang hành lý tăng lên khoảng 375 lít.

Thiết kế nội thất là điểm thay đổi lớn nhất. Venue mới sở hữu cụm màn hình đôi 12,3 inch, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Hệ thống hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay không dây, chạy trên phần cứng mới cho tốc độ phản hồi nhanh hơn. Các phiên bản cao trang bị ghế thông gió, ghế lái chỉnh điện 4 hướng, âm thanh 8 loa Bose, phanh tay điện tử và đèn trang trí nội thất.

Khoang lái nổi bật với cụm màn hình đôi 12,3 inch. Ảnh: AutoTrend

Về vận hành, Hyundai tiếp tục duy trì ba tùy chọn động cơ: xăng 1.2L hút khí tự nhiên, xăng tăng áp 1.0L và diesel 1.5L. Ba tùy chọn hộp số gồm số sàn 6 cấp, tự động 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp tùy phiên bản. Đáng chú ý, bản diesel nay có thêm tuỳ chọn hộp số tự động – trang bị từng bị thiếu ở đời trước.

Hệ thống an toàn của Venue mới được nâng cấp với gói hỗ trợ lái sử dụng camera và radar: hỗ trợ phanh khẩn cấp, giữ làn, ga tự động thích ứng và cảnh báo điểm mù. Xe cũng có 6 túi khí, cân bằng điện tử và ghế trẻ em ISOFIX.

Dù được mở rộng kích thước, Venue vẫn không phải mẫu rộng nhất phân khúc và ngoại hình phía sau có thể gây tranh luận. Bên cạnh đó, xe không có cửa sổ trời toàn cảnh – tính năng được nhiều người dùng quan tâm.