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Hyundai Tucson XRT thế hệ mới lộ diện thực tế, ngoại hình hầm hố hơn hẳn bản thường

Bảo Lâm
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Hyundai Tucson XRT thế hệ mới vừa bị bắt gặp trên đường phố Hàn Quốc, cho thấy diện mạo hầm hố hơn đáng kể so với bản tiêu chuẩn.

Sau khi Hyundai công bố thiết kế Tucson thế hệ thứ 5, phiên bản XRT tiếp tục xuất hiện thực tế tại Hàn Quốc. Những hình ảnh mới cho thấy mẫu SUV mang phong cách thiên về địa hình với hàng loạt chi tiết ngoại thất riêng.

Hyundai Tucson XRT thế hệ mới lộ diện tại Hàn Quốc

Phần đầu xe là nơi Tucson XRT tạo khác biệt rõ nhất. Lưới tản nhiệt được thiết kế dạng hình chữ nhật lớn, vuông vức hơn bản tiêu chuẩn. Bên dưới là tấm ốp bảo vệ kích thước lớn, tạo cảm giác phần đầu xe chắc chắn và khỏe khoắn hơn.

- Ảnh 1.

Hyundai Tucson XRT thế hệ mới lộ diện thực tế tại Hàn Quốc. Ảnh: ShortsCar

Vòm bánh xe và phần ốp thân dưới sử dụng họa tiết lấy cảm hứng từ vật liệu carbon rèn. Các chi tiết ngoại thất màu tối cùng bộ mâm thiết kế riêng tiếp tục nhấn mạnh phong cách của phiên bản XRT.

Ở phía sau, xe được trang bị cản sau riêng cùng tấm ốp bảo vệ tương tự phía trước. Viền cửa kính màu đen và logo XRT cũng góp phần tạo sự khác biệt so với Tucson tiêu chuẩn.

Hyundai Tucson XRT có nhiều chi tiết riêng

Bên trong, Hyundai Tucson XRT có ghế với họa tiết riêng, các chi tiết trang trí màu tối và thảm bảo vệ sàn cho cả hai hàng ghế. Một trang bị đáng chú ý là đèn LED tích hợp ở cửa cốp, có thể kích hoạt bằng cảm ứng, hỗ trợ việc lấy đồ phía sau xe trong điều kiện thiếu sáng.

Tucson XRT được Hyundai định hướng cho nhóm khách hàng yêu thích các hoạt động ngoài trời. Phiên bản này cũng mở rộng dòng XRT vốn từng xuất hiện trên một số mẫu SUV của Hyundai như Santa Fe và Palisade tại các thị trường nước ngoài.

- Ảnh 2.

Hyundai Tucson XRT sử dụng nhiều chi tiết ngoại thất màu tối. Ảnh: ShortsCar

Hyundai Tucson thế hệ mới có chiều dài 4.700 mm và chiều dài cơ sở 2.785 mm. Nền tảng mới được kỳ vọng mang lại không gian chứa đồ phù hợp hơn cho các hoạt động dã ngoại, cắm trại.

Hyundai hiện chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, tùy chọn động cơ cũng như kế hoạch phân phối Tucson XRT tại từng thị trường. Các thông tin này dự kiến được công bố trong thời gian tới.

- Ảnh 3.
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Tags

Hyundai Tucson

Hyundai

SUV

Hàn Quốc

ngoại thất

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