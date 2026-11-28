Hyundai xác nhận Tucson 2027 tại Mỹ sẽ có thêm phiên bản XRT Pro độc quyền. Phiên bản này đi kèm hệ truyền động hybrid và nhiều trang bị off-road.

Tháng trước, Hyundai đã giới thiệu Tucson thế hệ mới. Theo kế hoạch, các bản Tucson máy xăng sẽ đến đại lý trong quý I/2027. Sau đó các bản hybrid sẽ có mặt vào quý II/2027. Giá bán và danh sách phiên bản vẫn chưa được công bố.

Tucson XRT Pro dễ dàng nhận ra từ bên ngoài. Ảnh: Hyundai

Tucson XRT Pro có ngoại hình và trang bị riêng cho off-road

So với bản XRT ở thị trường khác, Tucson XRT Pro có cản trước màu xám đậm. Đi kèm là móc kéo cứu hộ sơn màu đỏ tươi. Bên cạnh đó, xe được ốp nhựa đen nhiều hơn các bản Tucson khác.

Tucson XRT Pro dùng mâm 18 inch thiết kế riêng, kết hợp lốp địa hình all-terrain. Đồng thời, chiều cao gầm được nâng thêm khoảng 30 mm, đạt khoảng 211 mm. Ngoài ra, Hyundai cung cấp bốn màu sơn độc quyền cho phiên bản này. Bên trong khoang lái, ghế ngồi có hoa văn riêng và logo XRT Pro.

Về trang bị off-road, Tucson XRT Pro có hệ thống X-Trek+. Hệ thống này liên tục theo dõi độ bám đường của xe. Sau đó, nó hiển thị bằng ba màu xanh lá, cam hoặc đỏ. Nhờ đó, người lái có thêm thông tin để đưa xe thoát khỏi địa hình khó. Bên cạnh đó, xe có tính năng Target Speed Control. Tính năng này hoạt động như ga tự động khi off-road ở tốc độ tối đa 24 km/h. Ngoài ra, camera Ground View Monitor hiển thị khu vực bên dưới đầu xe.

Xe vẫn dùng hệ truyền động hybrid quen thuộc của các phiên bản Tucson khác. Ảnh: Hyundai

Hyundai Tucson 2027 dùng hệ truyền động hybrid 233 mã lực

Tucson XRT Pro sử dụng động cơ xăng 1.6L tăng áp, mô-tơ điện 64 mã lực và pin lithium-ion 1,49 kWh. Tổng công suất đạt 233 mã lực tại 6.000 vòng/phút. Trong khi đó, mô-men xoắn cực đại đạt 380 Nm tại 1.500-4.000 vòng/phút. Các phiên bản Tucson khác cũng có thể chọn hệ truyền động hybrid này.

Ngoài ra, khách hàng có thể chọn động cơ 1.6L tăng áp cho công suất 184 mã lực. Theo Hyundai, một số bản Tucson hybrid hướng tới mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp khoảng 5,6 lít/100 km. Bên cạnh đó, các bản hybrid có công nghệ E-Traction giúp hạn chế trượt bánh. Xe còn có chế độ Stay Mode, cho phép điều hòa và âm thanh hoạt động khi động cơ tắt.

Về kích thước, Tucson mới dài 4.699 mm, tăng 58 mm so với thế hệ trước. Đồng thời, chiều cao của xe đạt 1.684 mm, tăng 18 mm.

Khoang lái Tucson mới nổi bật với màn hình trung tâm lên đến 17 inch. Ảnh: Hyundai

Bên trong, Tucson dùng hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect chạy Android Automotive. Màn hình trung tâm có kích thước 12,9 inch hoặc 17 inch. Đi kèm là màn hình đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch. Ngoài ra, xe tích hợp trợ lý ảo Gleo AI. Theo Hyundai, trợ lý này giúp người dùng giảm phụ thuộc vào màn hình cảm ứng. Bệ trung tâm được thiết kế lại với hai đế sạc không dây 15 W. Cùng với đó, xe có vô-lăng mới và cần số gắn trên cột lái.

Về an toàn, Tucson 2027 có ga tự động thông minh dựa trên bản đồ và hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh. Xe cũng được trang bị túi khí phía trước, túi khí rèm và túi khí bên.

Tại Mỹ, Tucson hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai. Trong năm 2025, hãng bán được 234.230 chiếc Tucson thế hệ cũ, tăng 14%.