Hyundai sắp "phổ cập" một tính năng từ bản N xuống xe phổ thông: Không cần 600 mã lực vẫn có cảm giác đạp côn sang số

Thanh Linh |

Công nghệ giả lập số tay và âm thanh động cơ trên Hyundai Ioniq 5 N đang được mở rộng sang các mẫu xe điện phổ thông, hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái thú vị hơn cho người dùng đại trà.

Sau khi gây ấn tượng mạnh với giới mê xe bằng những "chiêu trò" độc đáo trên Ioniq 5 N, Hyundai đang lên kế hoạch đưa các tính năng này xuống nhiều dòng xe điện phổ thông hơn trong tương lai.

Hyundai sẽ mở rộng tính năng giả lập sang số và âm thanh sang số ra ngoài các dòng xe điện hiệu suất cao. Ảnh: Hyundai

Điểm đặc biệt của Ioniq 5 N nằm ở hệ thống giả lập sang số và âm thanh động cơ - thứ vốn khiến chiếc xe điện này mang lại cảm giác lái gần giống xe xăng truyền thống. Thay vì chỉ phát âm thanh giả lập, Hyundai còn can thiệp vào cách phân bổ công suất, tạo cảm giác như người lái đang thực sự đạp và nhả côn khi chuyển số.

Theo ông Raf van Nuffel, Phó chủ tịch phụ trách sản phẩm của Hyundai châu Âu, hãng muốn tạo ra "trải nghiệm lái đúng nghĩa", không chỉ dừng lại ở phần âm thanh mà còn phải có cảm giác tăng tốc và phản hồi chân thực.

Trên thực tế, công nghệ này đã được Hyundai mở rộng sang các mẫu như Ioniq 6 N và Ioniq 9. Trong thời gian tới, nhiều mẫu xe điện phổ thông hơn cũng sẽ được trang bị, giúp Hyundai tạo sự khác biệt trong bối cảnh xe điện ngày càng trở nên "na ná" nhau với đặc trưng vận hành êm ái, ít cảm xúc.

Công nghệ đặc trưng đang được thử nghiệm trên các mẫu xe không thuộc dòng N. Tuy nhiên, các mẫu xe điện công suất thấp sẽ không có được trải nghiệm này, vì cảm giác "sang số thể thao" phụ thuộc rất nhiều vào công suất. Ảnh: Hyundai

Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng có thể sở hữu tính năng này. Đại diện Hyundai cho biết hệ thống giả lập số tay đòi hỏi xe phải đạt một ngưỡng công suất nhất định để tái tạo được cảm giác "ly hợp" chân thực. Vì vậy, các phiên bản tiêu chuẩn hoặc cấu hình thấp có thể sẽ không được trang bị.

Dù vậy, hãng nhấn mạnh người dùng không nhất thiết phải chọn những mẫu xe hiệu suất cao tới 600 mã lực mới có thể trải nghiệm công nghệ này - đồng nghĩa nhiều mẫu xe tầm trung trong tương lai vẫn có cơ hội được tích hợp.

Một điểm đáng chú ý là toàn bộ hệ thống có thể tắt đi nếu người lái không muốn sử dụng. Điều này phần nào giải quyết tranh cãi xoay quanh âm thanh động cơ giả - vốn là chủ đề gây nhiều ý kiến trái chiều trong ngành ô tô.

Thực tế, không chỉ xe điện mà ngay cả xe dùng động cơ đốt trong hiện đại cũng thường sử dụng âm thanh ống xả "nhân tạo" để tăng cảm xúc lái. Hyundai đang đi xa hơn khi kết hợp cả âm thanh và cảm giác vận hành, biến trải nghiệm lái xe điện trở nên thú vị hơn mà vẫn giữ quyền lựa chọn cho người dùng.

Nếu triển khai thành công, đây có thể là "vũ khí" giúp Hyundai nổi bật giữa một thị trường xe điện ngày càng đông đúc nhưng thiếu cá tính.

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

