Hyundai sắp làm 5 xe mới chung công nghệ với hãng Mỹ từng bán tại Việt Nam: Ít nhất 2 mẫu cỡ nhỏ, có bán tải ngang cỡ Ranger, Hilux

Sau nhiều tháng đồn đoán, cuối cùng General Motors (GM) và Hyundai cũng xác nhận thông tin về việc cùng nhau phát triển 5 mẫu xe mới, đánh dấu một liên minh mạnh mẽ trong làng công nghiệp ô tô. Dự án hợp tác này không chỉ tập trung vào thị trường Bắc Mỹ mà còn hướng đến các quốc gia tại Trung và Nam Mỹ.

Hai hãng xe lớn đã chính thức bắt tay nhau để tạo ra các mẫu xe đa dạng, bao gồm xe hơi cỡ nhỏ, crossover cỡ nhỏ và xe tải cỡ nhỏ. Đáng chú ý, một mẫu xe tải cỡ trung, tức là cùng phân khúc Ford Ranger hay Toyota Hilux, được GM dẫn dắt trong quá trình phát triển. Trong khi đó, Hyundai sẽ chịu trách nhiệm cho các mẫu xe còn lại, và tất cả sẽ có khả năng chạy bằng hệ thống động cơ đốt trong hoặc hybrid.

Sẽ có thêm bán tải mới mang công nghệ Mỹ với thương hiệu Hyundai. Ảnh dựng đồ họa AI

Một tin tức đặc biệt quan trọng là mẫu xe tải điện dành cho thương mại sẽ được bán tại Bắc Mỹ. Có tin đồn rằng GM có thể sẽ có một phiên bản của Hyundai ST1 hoặc Kia PV5, nhằm thay thế cho Chevrolet Express và GMC Savana hiện tại.

Dự kiến, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, GM và Hyundai có thể bán ra thị trường hơn 800.000 xe được phát triển chung hàng năm. Cả hai hãng xe đều nhấn mạnh rằng, mặc dù các mẫu xe có nhiều điểm chung, nhưng mỗi phiên bản sẽ có nội thất và ngoại thất độc đáo phản ánh đặc trưng của từng thương hiệu.

Được biết, quá trình thiết kế và phát triển đã được khởi động và các mẫu xe dành cho thị trường Trung và Nam Mỹ sẽ được ra mắt vào năm 2028. Xe tải điện thương mại sẽ có mặt sớm nhất là vào năm 2028 và sẽ được sản xuất ngay tại Mỹ.

Mảng xe van và xe tải điện sẽ được 2 thương hiệu chú trọng. Ảnh dựng đồ họa AI

Ngoài việc phát triển các mẫu xe mới, GM và Hyundai còn dự định thực hiện các sáng kiến chung trong việc cung ứng nguyên vật liệu, vận chuyển và logistics tại Bắc và Nam Mỹ. Hai công ty cũng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khác như nguyên liệu thô, các thành phần, thép ít carbon và "hệ thống phức tạp".

Giám đốc điều hành của Hyundai, ông José Muñoz, chia sẻ: "Sự hợp tác chiến lược với GM sẽ giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp giá trị và lựa chọn đa dạng cho khách hàng của mình trên nhiều phân khúc xe và thị trường."

Phát biểu của ông Shilpan Amin, Phó chủ tịch cấp cao của GM, cũng phản ánh tinh thần tương tự: "Bằng việc hợp tác cùng nhau, GM và Hyundai sẽ đem lại nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng của mình một cách nhanh chóng và với chi phí thấp hơn."

Việc chia sẻ nền tảng giữa Hyundai và GM có thể khiến giá xe dễ tiếp cận hơn. Ảnh dựng đồ họa AI

Trong một bài đăng trên blog, ông Amin đã mô tả xe tải điện thương mại sẽ là "em trai nhỏ" của các mẫu xe Chevrolet BrightDrop EVs. Ông nhấn mạnh rằng việc hợp tác là một lựa chọn thông minh bởi hai công ty có thể giảm chi phí, tối ưu hóa quy trình sản xuất và nhanh chóng ra mắt sản phẩm mới.