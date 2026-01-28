Hyundai Santa Fe sắp 'lột xác' dù chỉ là facelift: Bỏ đèn chữ H, cửa cốp hẹp lại, đuôi xe hết gây tranh cãi, có bản chạy không cần xăng

Sau chưa đầy vài năm ra mắt, Hyundai Santa Fe thế hệ mới đã đứng trước thời điểm nâng cấp giữa vòng đời. Các nguyên mẫu vừa bị bắt gặp tại khu vực Bắc Âu lạnh giá tiếp tục hé lộ hướng đi mới của mẫu SUV cỡ D này, trong đó nổi bật là sự thay đổi mạnh tay ở ngôn ngữ thiết kế.

Không còn đèn chữ H

Theo hình ảnh do các tay săn ảnh của CarBuzz ghi lại, Hyundai dường như đã quyết định loại bỏ dải đèn định vị ban ngày hình chữ H - chi tiết từng tạo nên dấu ấn rất riêng cho Santa Fe hiện hành. Thay vào đó là các dải đèn LED mảnh, bố trí theo phương thẳng đứng và kiêm luôn chức năng đèn xi-nhan.

Sau vài tháng kể từ khi những chiếc xe thử nghiệm đầu tiên lộ diện, lần bắt gặp mới đây tại khu vực Bắc Âu lạnh giá tiếp tục củng cố một điều: phiên bản Santa Fe làm mới sẽ đánh mất một phần "đặc trưng". Ảnh: Carbuzz

Cụm đèn chiếu sáng chính cũng được hạ thấp xuống dưới, đặt trong một khối vuông nhỏ bên dưới khu vực lưới tản nhiệt, thay vì nằm cao và trải rộng như trước. Cách bố trí này khiến phần đầu xe trông khác biệt rõ rệt, đồng thời không đi theo phong cách của mẫu Palisade cỡ lớn.

Nhiều khả năng lưới tản nhiệt mới sẽ có kích thước lớn hơn, thậm chí kéo dài gần hết bề ngang thân xe. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là sự lặp lại xu hướng từng xuất hiện ở thế hệ Santa Fe trước, với phần đầu xe mạ chrome nổi bật và lưới tản nhiệt toàn chiều rộng.

Hyundai Santa Fe facelift có thể mất cửa hậu siêu rộng

Ở phía sau, Hyundai cũng được cho là đang thay đổi mạnh thiết kế đèn hậu và cửa cốp. Trên phiên bản hiện tại, Santa Fe gây chú ý với cửa hậu cực rộng, trải gần như toàn bộ chiều ngang và chiều cao xe, kết hợp bộ đèn hậu hình chữ H đặc trưng. Trên bản facelift, các cụm đèn này được thay bằng dải đèn dọc siêu mỏng, tương đồng với thiết kế phía trước.

Việc Hyundai che giấu kỹ lưỡng cho thấy đuôi Hyundai Santa Fe facelift có rất nhiều điểm khác biệt so với bản hiện hành. Ảnh: Carbuzz

Việc làm mảnh và tái bố trí đèn hậu có thể đồng nghĩa cửa cốp mới sẽ hẹp hơn. Điều này giúp loại bỏ bộ đèn phụ đặt thấp – vốn phải sử dụng khi mở cốp trên bản hiện hành – qua đó có thể giảm chi phí sản xuất và sửa chữa.

Phần lớn khu vực phía sau vẫn được che kín, song việc Hyundai “ngụy trang” kỹ lưỡng cho thấy mức độ thay đổi có thể lớn hơn dự đoán. Một chi tiết nắp che bên phía hành khách làm dấy lên nghi vấn về phiên bản sạc điện, nhưng nhiều khả năng đây chỉ là cổng sạc của biến thể PHEV vốn đã được bán tại châu Âu.

Ngoài ra, cũng xuất hiện tin đồn Santa Fe facelift có thể ứng dụng công nghệ EREV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động), dù đây sẽ là bước đi khá bất ngờ trong một bản nâng cấp giữa vòng đời.

Một số ảnh dựng tham khảo thiết kế mới của Hyundai Santa Fe. Ảnh: NYMommoth, AI

Bên trong khoang lái, nguyên mẫu thử nghiệm từng xuất hiện tại Mỹ cho thấy vô-lăng thiết kế vuông vức hơn, cùng màn hình trung tâm nhỏ hơn so với bố cục hai màn hình cỡ lớn trên phiên bản hiện tại.

Dự kiến Hyundai sẽ chính thức giới thiệu Santa Fe bản nâng cấp vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, trước khi đưa mẫu xe này ra thị trường vào khoảng năm 2027.