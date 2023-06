Hyundai Santa Fe Hybrid giá 1,45 tỷ tại Việt Nam: 1 phiên bản, chung động cơ với Sorento Hybrid

Ngày 29/6, Hyundai Thành Công chính thức giới thiệu Hyundai Santa Fe Hybrid tại thị trường Việt Nam với giá bán 1,45 tỷ đồng, duy nhất một phiên bản. Với 100 khách hàng đầu tiên mua xe, giá xe giảm 41 triệu đồng, còn 1,409 tỷ đồng. Xe lắp ráp trong nước.

Trong khi đó, đối thủ Kia Sorento Hybrid có nhiều phiên bản hơn, gồm 1.6L Premium và 1.6L Signature, giá bán dao động 1,304-1,599 tỷ đồng. Mẫu SUV Kia còn có thêm phiên bản hybrid sạc ngoài (Plug-in Hybrid), giá bán dao động 1,494-1,064 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe Hybrid có giá bán 1,45 tỷ đồng tại Việt Nam.

Hyundai Santa Fe Hybrid sử dụng hệ thống Parallel-Hybrid với động cơ điện và động cơ đốt trong có thể hoạt động riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau tùy theo điều kiện vận hành. Trên mẫu SUV của Hyundai, động cơ xăng SmartStream 1.6L Turbo có công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm, còn động cơ điện có công suất 59 mã lực. Công suất kết hợp của hệ thống là 227 mã lực. Hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh HTRAC.



Mức tiêu hao nhiên liệu của các phiên bản Hyundai Santa Fe tại Việt Nam.

Pin dung lượng 1,49 kWh và ắc-quy 12V được đặt dưới hàng ghế thứ hai, đảm bảo không gian cốp xe vẫn có dung tích tương đương các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, đồng thời trọng tâm cũng tiến gần hơn đến giữa xe.



Hệ thống hybrid trên Hyundai Santa Fe Hybrid giống hệt Kia Sorento Hybrid do THACO Auto phân phối, do cả hai sử dụng chung nền tảng do tập đoàn Hyundai phát triển.

Động cơ của Hyundai Santa Fe Hybrid cùng loại với Kia Sorento Hybrid.

Santa Fe Hybrid được ưu ái trang bị công nghệ độc quyền Active Shift Control (ASC). ASC cho phép động cơ điện kiểm soát việc chuyển số bằng cách áp dụng tính logic cho bộ điều khiển hybrid - Hybrid Control Unit (HCU) nhằm giảm thiểu thời gian trễ khi sang số. HCU giám sát tốc độ quay của truyền động với một cảm biến được lắp đặt bên trong động cơ điện ở tốc độ 500 lần mỗi giây để nhanh chóng đồng bộ hóa tốc độ quay với tốc độ của động cơ, từ đó thời gian chuyển số giảm 30%.



Cùng với đó, công nghệ E-Handling tăng cường khả năng kiểm soát và ổn định thân xe thông qua việc điều chỉnh mô-men xoắn giúp cải thiện đáng kể hiệu suất xử lý tại các góc cua cũng như việc ổn định thân xe sau khi thoát cua.

Ngoài động cơ và các công nghệ hỗ trợ lái, Hyundai Santa Fe Hybrid giống hệt phiên bản Cao cấp về thiết kế, tính năng và trang bị. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.785 x 1.900 x 1.730 mm, chiều dài cơ sở 2.765 mm. Đèn pha Full-LED với tổng cộng 4 thấu kính. Đèn định vị ban ngày hình chữ T. Mâm xe kích thước 19 inch.

Nội thất nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, bản đồ vệ tinh độc quyền cho thị trường Việt Nam. Bảng đồng hồ dạng màn hình điện tử kích thước 12,3 inch, hiển thị chế độ lái và hoạt động của hệ thống hybrid, gồm động cơ đốt trong và động cơ điện.

Các trang bị quen thuộc khác có thể kể đến hiển thị thông tin lên kính lái HUD, điều hòa hai vùng, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống âm thanh Harman Kardon, sạc không dây chuẩn Qi, hệ thống ghế chỉnh điện và nhớ ghế, hệ thống sấy vô lăng, sấy và thông gió hàng ghế trước, lẫy chuyển số vô lăng, chìa khóa thẻ từ,...

Gói an toàn cao cấp Hyundai SmartSense đương nhiên xuất hiện trên Santa Fe Hybrid với các tính năng hỗ trợ giữ làn, đèn pha thông minh, cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ đỗ xe chủ động, phòng tránh va chạm phía trước và ga tự động thông minh.

Hyundai Santa Fe Hybrid là mẫu hybrid phổ thông thứ 7 mở bán tại Việt Nam, sau Corolla Cross Hybrid, Corolla Altis Hybrid, Camry Hybrid, Ertiga Hybrid, Nissan Kicks và Kia Sorento Hybrid.