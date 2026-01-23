Hyundai Santa Fe facelift bốc cháy khi đang chạy thử tại Hàn Quốc: Dân tình đồn đoán do tuỳ chọn động cơ mới, vốn khó về Việt Nam

Một chiếc Hyundai Santa Fe facelift trong giai đoạn thử nghiệm đã bốc cháy khi đang chạy thử trên đường công cộng tại Hàn Quốc. Sự cố xảy ra trong quá trình xe thực hiện các bài kiểm tra trước khi ra mắt, làm dấy lên nhiều bàn luận xung quanh quá trình phát triển thế hệ nâng cấp của mẫu xe này.

Theo thông tin được ghi nhận, chiếc Santa Fe đang di chuyển thì khói bất ngờ bốc lên từ khu vực khoang động cơ. Người lái nhanh chóng dừng xe và rời khỏi phương tiện trước khi ngọn lửa lan rộng. Vụ việc không gây thương tích về người, nhưng chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng, đặc biệt ở phần đầu.

Khoảnh khắc chiếc Hyundai Santa Fe facelift bị bốc cháy tại Hàn Quốc khi đang chạy thử, dẫn tới phần đầu xe hư hỏng nặng.

Hình ảnh và video tại hiện trường cho thấy chiếc Santa Fe bị ngọn lửa bao trùm trong thời gian ngắn. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội và các diễn đàn xe, sự cố nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng, nhất là khi Santa Fe facelift đang là một trong những mẫu xe được chờ đợi của Hyundai.

Phía Hyundai xác nhận đây là một xe thử nghiệm thuộc chương trình phát triển Santa Fe facelift. Hãng cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy, nhưng chưa công bố kết luận cụ thể. Hiện cũng chưa rõ chiếc xe chạy thử dùng tùy chọn động cơ nào.

Trong khi xuất hiện những đồn đoán cho rằng ký hiệu trên xe vốn cho xe xuất khẩu, có thể ám chỉ cấu hình động cơ điện mở rộng (EREV). Nhưng các chuyên gia trong ngành lưu ý rằng đây mới chỉ là suy đoán và chưa có cơ sở xác nhận. Hệ thống EREV của Hyundai hiện vẫn đang trong quá trình phát triển và dự kiến phải trải qua các bước thử nghiệm, kiểm chứng quy mô lớn tại nhiều khu vực cũng như trên nhiều nền tảng xe khác nhau, đồng nghĩa với việc nhiều biến thể hệ động cơ có thể đang được thử nghiệm song song ở thời điểm hiện tại.

Hyundai Santa Fe facelift đang được chạy thử tích cực để ra mắt trong tương lai gần.

Chưa kể do là xe chạy thử, Hyundai Santa Fe facelift gặp sự cố có thể được trang bị các linh kiện, hệ thống điện hoặc thiết bị đo đạc phục vụ quá trình kiểm tra, vốn chưa phải cấu hình cuối cùng của bản thương mại nên việc gặp lỗi sự cố hệ thống cũng hoàn toàn có thể xảy ra.

Hyundai nhấn mạnh rằng các bài chạy thử ngoài thực tế là một phần quan trọng trong quy trình phát triển xe, nhằm phát hiện sớm các vấn đề kỹ thuật trước khi đưa sản phẩm vào sản xuất hàng loạt. Hãng cũng cho biết sự cố này hiện chưa ảnh hưởng đến kế hoạch ra mắt Santa Fe facelift.