Hyundai Santa Fe bản mới vừa ra mắt Việt Nam, ngang hạng Everest mà đi phố ăn ít xăng hơn Vios

Tối 3/12, Hyundai Thành Công Việt Nam đã chính thức cho ra mắt phiên bản mới của mẫu Santa Fe. Hyundai Thành Công không cắt giảm thay thay thế mà bổ sung thêm phiên bản mới này, nhằm gia tăng lựa chọn để có thể đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, nhất là khi bảo vệ môi trường đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Hyundai Santa Fe Hybrid vừa được ra mắt, bổ sung màu xanh lục bảo.

Cụ thể hơn, Hyundai Santa Fe đã được bổ sung phiên bản hybrid, cắt giảm lượng đáng kể lượng nhiên liệu tiêu hao khi sử dụng. Theo thông tin được công bố, phiên bản Hybrid của Santa Fe chỉ sử dụng 7,11 lít xăng mỗi 100 km khi đi đường đô thị, con số đường ngoài đô thị là 5,94L/100 km và hỗn hợp là 6,37L/100km.

Để dễ hình dung, phiên bản Hybrid của Hyundai Santa Fe tiêu hao nhiên liệu tương đương với nhiều mẫu sedan hạng B vốn có kích thước và trọng lượng nhỏ hơn, như Toyota Vios (7,74 L/100km, bản 1.5G CVT) hay Honda City (7,3 L/100km). Điều này gây chú ý khi Santa Fe thuộc phân khúc xe gầm cao hạng D, tức chung hạng với những xe như Ford Everest, Mazda CX-8, KIA Sorento, hay Subaru Outback.

Thuộc phân khúc xe gầm cao hạng D, Hyundai Santa Fe Hybrid chỉ có mức tiêu thụ nhiên liệu ngang các xe hạng B.

Hyundai Santa Fe Hybrid sử dụng động cơ 1.6L Turbo, kết hợp mô-tơ điện và pin (dung lượng 1,49 kWh, đạt tổng công suất 235 mã lực và mô men xoắn 367 Nm.

Theo thông tin được công bố, Hyundai Santa Fe Hybrid trang bị hộp số 6 cấp, nhưng có thể vận hành mượt mà, không giật cục như hộp số có cấp thông thường trang bị trên xe hybrid là nhờ công nghệ Active Shift Control (ASC).

Công nghệ này có thể kiểm soát việc chuyển số bằng cách giám sát tốc độ quay của bộ truyền động với tần suất 500 lần/giây. Từ đây, mô tơ điện sẽ chủ động đồng bộ tốc độ quay của động cơ và hộp số, giúp giảm 30% thời gian chuyển số (từ 0,5 giây xuống chỉ còn 0,35 giây).

Xe vẫn giữ cấu hình 3 hàng ghế, đủ cho nhu cầu sử dụng của một gia đình.

Về mặt vận hành, phiên bản Hybrid vừa ra mắt của Santa Fe còn có một đặc điểm rất thú vị là ngay sau khi khởi động, xe có thể đi ngay mà không cần chờ động cơ khởi động như các xe sử dụng động cơ đốt trong thuần túy. Điều này có thể xảy ra cũng là nhờ mô tơ phát điện tích hợp HSG, có thể hỗ trợ động cơ đốt trong đạt trạng thái sẵn sàng di chuyển tức thì.

Cùng với các đặc điểm nêu trên, Hyundai Santa Fe Hybrid còn thuyết phục người dùng khi có thể mang lại hành trình êm ái. Điều này đến từ 3 yếu tố chính, gồm lốp tiêu âm, kính 2 lớp chống ồn, và hệ thống treo giảm chấn.

Hyundai Santa Fe đạt những tiêu chuẩn an toàn cao nhất trên thế giới.

Hyundai Santa Fe cũng là mẫu xe tiêu biểu cho gia đình khi đạt được những tiêu chuẩn an toàn khắt khe bậc nhất thế giới. Công bố của Hyundai cho thấy xe đạt chứng nhận 5 sao từ Euro NCAP, 5 sao an toàn từ NHTSA (Mỹ), và Top Safety Pick+ của IIHS (Mỹ). Bên cạnh lý do đến từ nền tảng N3 Platform toàn cầu của Hyundai, loạt tính năng ADAS trong gói SmartSense cũng đóng góp nhiều công sức.

Về thiết kế, Hyundai Santa Fe Hybrid vẫn giữ phong cách vuông vức khối hộp tương tự các phiên bản đang bán. Phần đuôi vuông mang giá trị thực dụng cao, khi vừa đảm bảo không gian trống trên đầu của hàng ghế thứ 3, vừa gia tăng dung tích khoang chứa đồ.

Theo công bố, Hyundai Santa Fe Hybrid đang là phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe này, được niêm yết với giá 1,369 tỷ đồng.