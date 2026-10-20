Hyundai Santa Fe 2027 để lộ thêm nhiều chi tiết mới: Đèn hậu dọc như Range Rover, mặt trước cũng thay đổi rõ nét

Hyundai Santa Fe facelift 2027 lộ diện với thiết kế đầu xe mới, loại bỏ cụm đèn chữ H gây tranh cãi. Mẫu SUV có thể đổi hộp số và bổ sung phiên bản EREV với tầm hoạt động hơn 900 km.

Santa Fe mới để lộ cụm đèn LED sắc sảo hơn

Những hình ảnh chạy thử mới nhất cho thấy Hyundai Santa Fe facelift đã được gỡ bỏ một phần lớp ngụy trang, hé lộ nhiều thay đổi ở ngoại thất. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ Santa Fe thứ năm, ra mắt năm 2023.

Hyundai Santa Fe 2027 được bắt gặp chạy thử trên đường. Ảnh: Jalopnik

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở đầu xe. Cụm đèn định vị ban ngày hình chữ H cỡ lớn trên phiên bản hiện hành có thể được thay bằng thiết kế đèn LED bố trí dọc ở hai góc đầu xe, kết hợp cụm đèn chiếu sáng chính nằm ngang. Lưới tản nhiệt cũng được điều chỉnh với các thanh ngang, trong khi cản trước tiếp tục sử dụng những mảng khối góc cạnh.

Ở phía sau, Santa Fe facelift được cho là sẽ điều chỉnh cách bố trí đèn hậu và vị trí biển số nhằm cải thiện tính cân đối. Cụm đèn ngang được loại bỏ và thay bằng dải LED mảnh đặt dọc giống cách bố trí trên Range Rover.

Santa Fe mới sẽ giữ nguyên kiểu dáng nhưng thay đổi lớn ở mặt trước và sau - nơi từng gây nhiều tranh cãi. Ảnh dựng đồ họa: AP

Hệ truyền động của xe cũng sẽ thay đổi

Không chỉ thay đổi ngoại hình, mẫu SUV còn có thể được nâng cấp hệ truyền động. Theo Korean Car Blog, phiên bản động cơ xăng tăng áp 2.5L có khả năng chuyển từ hộp số ly hợp kép 8 cấp sang hộp số tự động 8 cấp sử dụng bộ biến mô. Thay đổi này có thể giúp xe vận hành mượt mà hơn trong điều kiện giao thông đô thị, nhưng chưa được Hyundai xác nhận.

Đáng chú ý, Hyundai Santa Fe có thể được bổ sung phiên bản EREV (xe điện có bộ mở rộng phạm vi hoạt động). Cấu hình này sử dụng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng đóng vai trò phát điện để bổ sung năng lượng khi cần. Phạm vi hoạt động kết hợp được đồn đoán vượt 900 km.

Santa Fe mới bắt nhịp xu hướng với cấu hình EREV. Ảnh: Drive

Hyundai Santa Fe facelift dự kiến ra mắt trong giai đoạn cuối năm 2026 đến nửa đầu năm 2027, tùy thị trường. Giá bán và kế hoạch phân phối tại Việt Nam hiện chưa được tiết lộ.