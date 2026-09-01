Hyundai ra mắt phiên bản mui cao cho dòng xe Palisade tại Hàn Quốc, hướng tới nhóm khách hàng cao cấp với không gian nội thất được mở rộng.

Tập đoàn sản xuất ô tô Hyundai giới thiệu bản cập nhật cho dòng xe SUV Palisade tại thị trường Hàn Quốc. Điểm nhấn lớn nhất trong lần nâng cấp này là sự xuất hiện của phiên bản mui cao, mang đến không gian cabin rộng rãi và nhiều trang bị cao cấp hơn so với các biến thể tiêu chuẩn.

Hyundai Palisade phiên bản mui cao sở hữu phần trần xe được nâng lên thêm 240 mm.

Để tối ưu hóa không gian sử dụng, phần trần của Palisade mui cao được nâng thêm 240 mm, giúp tổng chiều cao của xe đạt mức 2.005 mm. Kích thước này vẫn đảm bảo cho phương tiện di chuyển thuận lợi qua các hầm gửi xe tiêu chuẩn.

Về ngoại hình, bản mui cao được nhận diện nhờ phần nóc mở rộng đồng màu thân xe kết hợp ốp trang trí màu nhôm, viền kính sơn đen và bộ vành hợp kim kích thước 21 inch. Mẫu xe này cũng được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo điều khiển điện tử (Preview ECS), sử dụng camera trước và dữ liệu định vị để quét mặt đường, từ đó tự động điều chỉnh độ cứng mềm của giảm xóc.

Khoang hành khách phía sau của phiên bản mui cao trang bị màn hình giải trí 21,4 inch và đèn trần bầu trời sao.

Khoang nội thất của Palisade mui cao được thiết kế theo phong cách xe đưa đón chuyên dụng cao cấp. Cấu trúc trần xe mới tích hợp đèn đọc sách dạng thò thụt dùng LED, cửa gió điều hòa, màn hình giải trí kích thước 21,4 inch và hệ thống đèn trần mô phỏng bầu trời sao.

Nếu lựa chọn thêm gói trang bị tiện nghi thứ hai, hàng ghế sau sẽ có thêm bệ tì tay đa chức năng tích hợp sạc điện thoại không dây kép, máy lọc không khí, tính năng khử trùng bằng tia cực tím và ngăn để ly có tính năng làm mát hoặc sấy nóng.

Phiên bản phong cách địa hình Hyundai Palisade XRT với lưới tản nhiệt và ốp ngoại thất riêng biệt.

Bên cạnh phiên bản mui cao, dòng xe Palisade tại Hàn Quốc còn bổ sung phiên bản mang phong cách tối màu Black Ink và phiên bản phong cách địa hình XRT. Phiên bản Black Ink được phát triển dựa trên cấu hình cao cấp Calligraphy nhưng sở hữu các chi tiết ngoại thất, logo và mâm xe 21 inch sơn đen tuyền, đi kèm ghế mát-xa cho hàng ghế thứ hai.

Trong khi đó, bản XRT sở hữu lưới tản nhiệt riêng biệt, ốp thân xe hầm hố, giá nóc, vành 20 inch, dàn âm thanh 14 loa Bose và ghế thông gió ở hàng sau. Đối với phiên bản tiêu chuẩn Exclusive, nhà sản xuất nâng cấp màn hình cong toàn cảnh và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).

Các tùy chọn truyền động trên Hyundai Palisade vẫn giữ nguyên gồm động cơ xăng tăng áp 2.5L công suất 277 mã lực đi kèm hộp số tự động 8 cấp, hoặc động cơ lai hybrid công suất 329 mã lực kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Cả hai cấu hình động cơ đều có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai Palisade có giá khởi điểm từ 44,78 triệu won (khoảng 32.300 USD) cho phiên bản tiêu chuẩn Exclusive 9 chỗ dùng động cơ xăng. Bản địa hình XRT có giá từ 52,11 triệu won (khoảng 37.700 USD) và bản Black Ink có giá 57,67 triệu won (khoảng 41.700 USD). Biến thể đắt nhất là Palisade mui cao động cơ hybrid cấu hình 7 chỗ với mức giá 81,59 triệu won (khoảng 59.000 USD).