Hyundai ra mắt ‘nhà di động’ có pin năng lượng mặt trời

Chỉ hơn một tuần sau khi ra mắt Staria Electric – mẫu MPV thuần điện đầu tiên của hãng, Hyundai tiếp tục trình làng biến thể camper (xe cắm trại/nhà di động) của dòng xe này tại triển lãm CMT tổ chức ở Đức. Mẫu xe này được định vị như một giải pháp di chuyển và cắm trại cao cấp, hướng tới những người yêu thích khám phá và du lịch tự do.

Phiên bản camper được phát triển trên cùng nền tảng với Staria Electric, cho phạm vi hoạt động ước tính khoảng 400 km mỗi lần sạc theo chuẩn WLTP. Hyundai cho biết đây thông số thuộc hàng tốt nhất trong phân khúc MPV điện hiện nay, phù hợp với mô hình xe cắm trại cao cấp.

Xe sử dụng nền tảng điện áp cao 800V tương tự các mẫu IONIQ 5, IONIQ 6 và IONIQ 9, cho phép sạc nhanh DC từ 10% lên 80% pin chỉ trong khoảng 20 phút.

Mẫu Staria phiên bản ' nhà di động ' này sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước, công suất 215 mã lực giống Staria EV tiêu chuẩn. Tuy nhiên, hệ thống treo của bản camper đã được tinh chỉnh lại, kết hợp thêm vật liệu cách âm nhằm mang đến trải nghiệm êm ái và yên tĩnh hơn.

Một điểm nhấn đáng chú ý là mái xe dạng pop-up có thể mở chỉ bằng một nút bấm, giúp mở rộng không gian sinh hoạt bên trong và tạo lối đi thuận tiện tới khu bếp.

Trên phần mái này còn được tích hợp tấm pin năng lượng mặt trời công suất 520 W. Theo Hyundai, với trung bình khoảng 5 giờ nắng mỗi ngày, hệ thống pin mặt trời có thể tạo ra tới 2,6 kWh điện.

Lượng năng lượng này có thể được dùng để bổ sung cho pin chính nhằm kéo dài quãng đường di chuyển, hoặc phục vụ các nhu cầu sinh hoạt khi cắm trại ngoài lưới điện.

Để đáp ứng các chuyến đi dài ngày, Staria Camper còn được trang bị tủ lạnh dung tích 36 lít, vòi sen di động và hệ thống điều hòa không khí cho khoang cabin.

Bên cạnh đó, xe còn sở hữu kính thông minh ở phía sau, có thể điều chỉnh độ trong suốt và khả năng che nắng thông qua màn hình cảm ứng riêng, giúp kiểm soát lượng ánh sáng và tia UV đi vào khoang nội thất.

Dù sở hữu cấu hình độc đáo với nhiều tiện ích, Hyundai cho biết Staria Electric Camper hiện mới chỉ ở dạng concept và sẽ tiếp tục được “đánh giá” trong khuôn khổ triển lãm CMT 2026.

Nếu nhận được phản hồi tích cực và được thông qua, Hyundai sẽ công bố thêm thông tin chi tiết về khả năng thương mại hóa trong thời gian tới. Hãng xe Hàn Quốc cũng cho biết mẫu camper điện này được phát triển chủ yếu cho thị trường châu Âu.