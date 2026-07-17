Hyundai muốn thâu tóm hoàn toàn Boston Dynamics, tăng tốc tham vọng robot hình người Atlas sản xuất tới 30.000 chiếc mỗi năm

Hyundai được cho là đang chuẩn bị mua lại toàn bộ cổ phần còn lại của SoftBank tại Boston Dynamics, qua đó nắm quyền sở hữu hoàn toàn công ty robot nổi tiếng và đẩy nhanh kế hoạch thương mại hóa robot hình người Atlas.

Hyundai được cho là đang tiến gần tới việc nắm toàn quyền kiểm soát Boston Dynamics khi chuẩn bị mua lại phần cổ phần còn lại của SoftBank tại công ty robot nổi tiếng này. Theo Bloomberg, tập đoàn ô tô Hàn Quốc hiện đang xem xét các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng trước khi hoàn tất thương vụ mua lại 9,9% cổ phần còn lại do SoftBank nắm giữ, có giá trị khoảng 325 triệu USD, tương đương khoảng 8,58 nghìn tỷ đồng.

Hyundai đã mua 80% cổ phần của Boston Dynamics vào năm 2020, trong khi SoftBank giữ lại 20% cổ phần. Nếu thương vụ mới được hoàn tất, Hyundai sẽ trở thành chủ sở hữu hoàn toàn của Boston Dynamics.

Theo Bloomberg, việc sở hữu toàn bộ Boston Dynamics có thể mang lại lợi thế đáng kể cho Hyundai trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm AI vật lý (Physical AI). Trong tuyên bố gửi Bloomberg, Hyundai cho biết tập đoàn muốn xây dựng một chuỗi giá trị AI robot khép kín.

Hyundai cho biết: "Thông qua cách tiếp cận tích hợp này, tập đoàn đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình phát triển, thử nghiệm và thương mại hóa các công nghệ Physical AI cùng các giải pháp robot."

Trọng tâm trong kế hoạch của Hyundai là robot hình người Atlas do Boston Dynamics phát triển. Tại triển lãm CES diễn ra đầu năm nay, Boston Dynamics đã giới thiệu phiên bản sẵn sàng cho sản xuất của Atlas sau nhiều năm thử nghiệm. Trước đó, robot này từng thu hút sự chú ý với các video trình diễn khả năng vận động và nhảy múa. Gần đây hơn, Atlas cũng xuất hiện tại FIFA World Cup khi tự di chuyển qua đường hầm sân vận động và trao bóng thi đấu cho trọng tài trước trận đấu.

Hyundai đang hợp tác với NVIDIA và Google DeepMind để tiếp tục phát triển Atlas. Theo kế hoạch, tập đoàn kỳ vọng sẽ bắt đầu sản xuất robot này tại nhà máy ở bang Georgia của Mỹ vào năm 2028.

Về lâu dài, Hyundai đặt mục tiêu đạt công suất lên tới 30.000 robot hình người mỗi năm. Trong giai đoạn đầu, Atlas sẽ đảm nhiệm các công việc tương đối đơn giản như hậu cần và hàn. Tuy nhiên, Boston Dynamics kỳ vọng đến năm 2030, robot này sẽ có thể thực hiện những nhiệm vụ sản xuất phức tạp hơn, bao gồm lắp ráp linh kiện và các công đoạn trong dây chuyền sản xuất công nghiệp.

M.Đức