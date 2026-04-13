Hyundai Ioniq 5 mới lộ diện trên đường: Dáng quen thuộc nhưng nhiều chi tiết được tinh chỉnh, dàn gầm cải thiện, pin có thể lớn hơn

Mẫu xe điện Hyundai Ioniq 5 đang bước vào giai đoạn nâng cấp giữa vòng đời với loạt thay đổi đáng chú ý, khi những hình ảnh chạy thử mới nhất cho thấy phiên bản facelift đã gần hoàn thiện và sẵn sàng ra mắt trong thời gian tới.

Hyundai Ioniq 5 facelift lộ diện khi chạy thử. Ảnh: Rushlane

Ở lần nâng cấp này, Hyundai không thay đổi triệt để thiết kế tổng thể vốn đã tạo được dấu ấn riêng, mà tập trung vào việc tinh chỉnh các chi tiết nhằm cải thiện hiệu quả khí động học cũng như tăng tính nhận diện. Cản trước và cản sau được làm lại với tạo hình sắc nét hơn, trong khi cánh gió phía sau kéo dài thêm giúp tối ưu luồng không khí. Bộ mâm mới cũng được thiết kế theo hướng khí động học, góp phần cải thiện hiệu suất vận hành, dù kích thước tổng thể của xe chỉ thay đổi nhẹ.

Không gian nội thất là khu vực nhận được nhiều nâng cấp mang tính thực dụng hơn. Hyundai đã bổ sung thêm các nút bấm vật lý trên bảng điều khiển trung tâm, thay thế một phần thao tác cảm ứng trước đây để tăng tính tiện dụng khi vận hành. Khu vực sạc không dây được bố trí lại thuận tiện hơn, trong khi hệ thống giải trí dự kiến nâng cấp với khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA) và kết nối không dây đầy đủ. Vô-lăng mới cùng giao diện hiển thị được cải tiến cũng góp phần mang lại trải nghiệm hiện đại hơn cho người dùng.

Bên cạnh đó, hãng xe Hàn Quốc cũng tinh chỉnh hệ thống khung gầm và treo nhằm cải thiện độ ổn định, giảm rung động và tăng độ yên tĩnh trong khoang cabin. Một số nâng cấp liên quan đến kết cấu thân xe và khả năng bảo vệ va chạm bên hông cũng được bổ sung trên phiên bản mới, hướng đến tiêu chuẩn an toàn cao hơn.

Nâng cấp pin, tăng phạm vi hoạt động. Ảnh: Rushlane

Về vận hành, phiên bản facelift của Hyundai Ioniq 5 trên thị trường quốc tế đã được bổ sung tùy chọn pin dung lượng lớn hơn, lên tới 84 kWh, giúp cải thiện phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc. Tuy nhiên, cấu hình cụ thể có thể sẽ được điều chỉnh tùy theo từng thị trường nhằm phù hợp với chiến lược sản phẩm và mức giá.

Việc liên tục cập nhật Hyundai Ioniq 5 cho thấy Hyundai đang đẩy mạnh chiến lược xe điện toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh phân khúc SUV điện cỡ trung ngày càng cạnh tranh. Phiên bản nâng cấp nhiều khả năng sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới, hứa hẹn tiếp tục củng cố vị thế của mẫu xe này trên thị trường.