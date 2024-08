Hyundai Ioniq 5 lập kỷ lục sau chuyến xuyên ASEAN tới Việt Nam: 5 xe chạy 5.647km, đến đâu cũng sạc được

Hyundai Ioniq 5 đã ghi dấu ấn khi là chiếc xe điện đầu tiên được lắp ráp tại Indonesia thực hiện cuộc hành trình xuyên 5 quốc gia. Hành trình này kéo dài 5.647 km, bắt đầu từ Singapore, đi qua Malaysia, Thailand, Kamboja và kết thúc tại Việt Nam.

Đoàn xe Ioniq 5 xuyên Đông Nam Á qua Việt Nam. Ảnh: Hyundai

Kỷ lục này được đại diện của Bảo tàng kỷ lục Indonesia (MURI), ông Osman Semesta Soesilo, công nhận và trao tặng cho ông Sangwook Lee, người đứng đầu bộ phận Marketing và Quan hệ công chúng tại trụ sở Hyundai Motor châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Osman cho biết: "Hyundai Ioniq 5 là mẫu xe điện đầu tiên được lắp ráp tại Indonesia, thực hiện hành trình kéo dài 5.647 km."

Cuộc hành trình mang tên "Go Far with Zero Worries" (tạm dịch là "Đi xa không phải lo lắng") không chỉ là một chuyến đi đơn thuần mà còn là một sự kiện nhằm quảng bá khả năng của xe điện trong việc vượt qua những nỗi lo về quãng đường di chuyển và cơ sở hạ tầng trạm sạc. Những điểm dừng chân trong hành trình bao gồm nhiều thành phố lớn như Kuala Lumpur, Ipoh, Penang, Hat Yai, Chumphon, Bangkok, Siem Reap, Phnom Penh và Ho Chi Minh City.

Ioniq 5 có thể chạy được tại Việt Nam dù hệ thống trạm sạc còn hạn chế. Ảnh: Hyundai

Năm chiếc Ioniq 5 tham gia vào chuyến đi này, trong đó có hai chiếc sản xuất tại Indonesia và ba chiếc được sản xuất tại Singapore. Sự kiện này được tổ chức với sự phối hợp của nhiều đối tác như Hiệp hội Ô tô Singapore (AAS), Công ty Hyundai Motor và các KOL (Người có ảnh hưởng) từ Indonesia và Thái Lan.

Ông Lee nhấn mạnh rằng: "Hiện nay, nhiều người coi xe điện là phương tiện thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, xe điện còn mang lại nhiều tiềm năng không giới hạn." Ông nhấn mạnh rằng việc lập kỷ lục MURI này nhằm mục đích xóa bỏ những lo ngại về việc sử dụng xe điện ở Indonesia, chẳng hạn như vấn đề về quãng đường di chuyển và sự sẵn có của các trạm sạc.

Hyundai muốn chứng minh việc dùng xe điện không bất tiện. Ảnh: Carvaganza

Ông Osman cũng chia sẻ thêm: "Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Hyundai khi thực hiện hành trình dài này qua khu vực ASEAN. Sự kiện này chứng minh cho sự đáng tin cậy, tính thân thiện với môi trường và khả năng di chuyển xa của Ioniq 5." Mục tiêu chính của sự kiện là giảm bớt nỗi lo âu của người tiêu dùng về việc sử dụng xe điện.