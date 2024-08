Lynk & Co ra mắt SUV mới chạy 1200km không cần sạc: Bao giờ về Việt Nam?

Lynk & Co, thương hiệu ô tô thuộc sở hữu của Geely (Trung Quốc), đã công bố thông tin về việc ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu xe SUV lai sạc điện Lynk & Co 08 EM-P.

Theo thông tin được hé lộ, phiên bản nâng cấp của Lynk & Co 08 EM-P sẽ được bổ sung một số tính năng mới, bao gồm chế độ bảo vệ xe (sentinel mode), đèn nội thất nhịp nhàng, giám sát nước tràn vào và chìa khóa điện thoại NFC. Những tính năng này nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng cường khả năng bảo mật cho xe.

Trước đó, Lynk & Co 08 EM-P đã được ra mắt vào tháng 9 năm 2023. Xe được phân loại là SUV cỡ trung và hiện có 6 phiên bản với phạm vi hoạt động CLTC từ 120 km, 220 km đến 245 km, với mức giá dao động từ 195.800 – 288.000 nhân dân tệ (tương đương 680 triệu - 1 tỷ đồng). Phạm vi hoạt động tổng cộng của xe là 1.200 km.

Về ngoại hình, phiên bản nâng cấp của Lynk & Co 08 EM-P giữ nguyên thiết kế tổng thể so với phiên bản hiện tại. Xe vẫn sử dụng kiểu dáng hai tông màu đen và xanh lá, đèn chạy ban ngày "Dawn Light", la-zăng hợp kim nhôm và tay nắm cửa ẩn. Phiên bản nâng cấp có thể sẽ bổ sung thêm màu sơn trắng mới, trong khi kích thước tổng thể của xe dự kiến sẽ không thay đổi (4820/1915/1685 mm, với chiều dài cơ sở 2848 mm).

Nội thất của xe cũng dự kiến sẽ giữ nguyên thiết kế tổng thể, với những thay đổi chủ yếu ở cấu hình. Cụ thể, xe sẽ được trang bị bảng đồng hồ LCD 12.3 inch, màn hình trung tâm cảm ứng nổi 15.4 inch và hệ thống HUD, kết hợp với hệ thống Flyme Auto cockpit, được cung cấp sức mạnh bởi hai con chip 7nm cấp xe Dragon Eagle-1.

Tuy nhiên, thông tin chưa được xác nhận chính thức cho biết, phiên bản nâng cấp của Lynk & Co 08 EM-P có thể sẽ được trang bị màn hình trung tâm và tấm che nắng giống như trên Lynk & Co 07 EM-P, cùng với nguồn cung cấp điện bổ sung trong cốp xe và tùy chọn la-zăng 20 inch.

Trong tháng 6 năm 2024, doanh số bán hàng của Lynk & Co 08 EM-P đạt 6.203 chiếc, tăng 3,4% so với tháng trước. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, tổng doanh số bán hàng của Lynk & Co 08 EM-P đạt 35.643 chiếc.

Hiện tại, 3 mẫu xe chủ lực của thương hiệu Lynk & Co đang bán tại Việt Nam đều là SUV chạy xăng bao gồm Lynk & Co 01, 05 và 09. Lynk & Co 08 EM-P được dự đoán nhiều khả năng sẽ sớm được Lynk & Co mang về Việt Nam nhằm hoàn thiện dải sản phẩm của mình. Nếu được ra mắt tại Việt Nam, đây sẽ là mẫu xe duy nhất của thương hiệu sử dụng động cơ plug-in hybrid.