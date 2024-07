Hyundai Inster rục rịch được lắp ráp tại ĐNÁ: Giá rẻ nhưng nhiều công nghệ xịn, chạy 300km/sạc, nếu về Việt Nam sẽ đấu VF 5

Vào cuối tháng 6 vừa qua, Hyundai đã ra mắt SUV điện giá rẻ có tên Hyundai Inster tại thị trường Hàn Quốc. Thương hiệu này khẳng định mẫu xe dự kiến có giá khởi điểm tầm 20.000 USD (508,3 triệu đồng) trên sẽ là xe quốc tế thay vì gói gọn tại sân nhà giống nguyên bản Hyundai Casper.

Tới tháng 7 này, một sự kiện tưởng chừng không liên quan tại Indonesia lại đang khiến giới mộ điệu Đông Nam Á vô cùng kỳ vọng về khả năng Inster ra mắt khu vực sớm. Cụ thể, nhà máy Hyundai tại Cikarang, Bekasi vừa chính thức đưa vào sản xuất mẫu SUV điện Kona Electric.

Tại sự kiện trên, ông Fransiscus Soerjopranoto, Giám đốc điều hành của Hyundai Motors Indonesia cho biết nhà máy Hyundai tại Cikarang "có khả năng sản xuất đa dạng các dòng xe điện từ phân khúc cao cấp, tầm trung đến giá rẻ".

Hyundai Inster sở hữu thiết kế nhỏ gọn và hiện đại. Ảnh: Hyundai

"Khả năng sản xuất của chúng tôi không chỉ dừng lại ở những mẫu xe đắt tiền như Ioniq 5 N hay Ioniq 6, mà còn có thể mở rộng sang phân khúc xe giá rẻ hơn", ông Frans chia sẻ với báo giới tại Jakarta. "Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng xe giá rẻ không có nghĩa 'rẻ tiền'. Mức giá phải tương xứng với giá trị mà khách hàng nhận được".

Việc Hyundai Inster có được sản xuất tại nhà máy Cikarang hay không vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, với việc nhà máy này đã có khả năng lắp ráp xe điện, người tiêu dùng Indonesia nói riêng và cả người dùng Đông Nam Á nói chung hoàn toàn có thể hy vọng vào việc Inster được lắp ráp tại đây trong tương lai gần.



Về thiết kế, Hyundai Inster mang phong cách nhỏ ngắn và ngôn ngữ tương đồng với nguyên bản cho mượn khung gầm là Casper - một mẫu SUV thuần túy chỉ bán ở Hàn Quốc. Tuy vậy, một số điểm nhấn riêng của xe điện được thương hiệu Hàn Quốc bổ sung để tránh đụng hàng bản gốc.

Dàn đèn dạng điểm ảnh đang là điểm nhấn thiết kế của xe Hyundai trong thời gian gần đây. Ảnh: Hyundai

Cản trước/sau lớn hơn một chút, mâm 15/17 inch riêng, dàn đèn pha/hậu LED phong cách hơn là một số ví dụ như vậy.

Ngoài ra, chiều dài Hyundai Inster cũng trội hơn Casper 230 mm, chiều dài cơ sở tăng 180 mm. Kích thước dài x rộng x cao chi tiết của xe là 3.825 x 1.610 x 1.575 mm, chiều dài cơ sở 2.580 mm. Bộ khung này nhỏ hơn so với các dòng SUV Hyundai khác như Venue, Creta hay Kona. Nếu so sánh với xe điện thì Hyundai Inster cũng nhỏ hơn một chút so với VinFast VF 5 những không đáng kể.

Nội thất Hyundai Inster không được chỉnh sửa nhiều so với Casper chạy xăng. Mảng duy nhất được nâng cấp rõ ràng trên dòng SUV điện là công nghệ với 2 màn 10,25 inch so với màn hình tí hon trên nguyên bản.



Nội thất Hyundai Inster không hề tồi so với tầm giá dự đoán của mình. Ảnh: Hyundai

Tùy cấu hình mà Hyundai Inster có thể sở hữu bàn sạc điện thoại không dây, đèn nền LED 64 màu, ghế trước sưởi, cửa sổ trời và các công nghệ hỗ trợ người lái thông minh.

Ở mảng truyền động, Hyundai Inster có 2 cấu hình là tiêu chuẩn (Standard) và Long Range cho tầm vận hành trội hơn. Bản chuẩn dùng mô-tơ điện đơn 95 mã lực, 147 Nm. Pin 42 kWh cho phép bản này chạy 300 km mỗi lần sạc.



Trong khi đó, bản Long Range vẫn dùng chỉ một mô-tơ điện nhưng có công suất trội hơn ở 113 mã lực. Pin lớn hơn ở 49 kWh cho tầm vận hành 355 km. Công nghệ sạc nhanh 10 - 80% trong 30 phút. Ngoài ra, nền tảng sạc của Hyundai Inster hỗ trợ cả công nghệ sạc ngược V2L phục vụ các thiết bị khác của người dùng khi cần thiết.