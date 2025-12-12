Hyundai Grand i10 nhận 0 sao an toàn cho người lớn, 3 sao dành cho trẻ em nhưng xe sản xuất tại Việt Nam 'không liên quan'

Grand i10 trong bài thử va chạm trước của Global NCAP. Ảnh: Global NCAP

Trong loạt thử nghiệm mới thuộc chương trình #SaferCarsForAfrica của Global NCAP, mẫu Hyundai Grand i10 dành cho thị trường châu Phi vừa ghi nhận kết quả gây chú ý: 0 sao cho mức độ bảo vệ người lớn. Đây là một trong những đánh giá thấp nhất của tổ chức này trong năm.

Theo Global NCAP, Grand i10 bản thử nghiệm được trang bị 2 túi khí trước và hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn cho người lái. Tuy nhiên, các bài kiểm tra cho thấy kết cấu thân xe và khoang để chân không ổn định, không chịu được lực va chạm mạnh hơn. Điều này khiến nguy cơ chấn thương ngực của người lái và hành khách ở mức cao trong va chạm trước.

Kết cấu sàn xe bị đánh giá không ổn định sau thử nghiệm. Ảnh: Global NCAP

Ở bài thử va chạm bên, khả năng bảo vệ phần ngực tiếp tục bị đánh giá thấp. Xe cũng không được trang bị bảo vệ đầu, thiếu túi khí bên, túi khí rèm và không có hệ thống cân bằng điện tử (ESC) – trang bị được xem là tiêu chuẩn bắt buộc tại nhiều thị trường lớn.

Dù vậy, Grand i10 ghi nhận 3 sao cho bảo vệ trẻ em nhờ khả năng lắp ghế an toàn và độ ổn định của hệ thống cố định ghế.

Khoang nội thất mẫu xe cỡ nhỏ với trang bị an toàn cơ bản. Ảnh: Global NCAP

Global NCAP cho rằng kết quả 0 sao của Grand i10 phản ánh tình trạng “tiêu chuẩn kép” trong an toàn xe hơi: cùng một mẫu xe nhưng khác thị trường sẽ có cấu trúc và mức trang bị bảo vệ khác nhau. Tổ chức kêu gọi các hãng xe áp dụng chung tiêu chuẩn an toàn cao nhất ở mọi nơi, thay vì chỉ trang bị đầy đủ tại thị trường phát triển.

Hiệp hội Ô tô Nam Phi (AA) cũng lên tiếng sau kết quả thử nghiệm, cho rằng người tiêu dùng tại khu vực này không nên tiếp tục phải sử dụng những mẫu xe bị cắt giảm trang bị an toàn cơ bản. Đơn vị đề xuất yêu cầu trang bị hệ thống cân bằng điện tử và bảo vệ bên thân xe trở thành tiêu chuẩn trên mọi mẫu xe bán ra.

Tuy nhiên, nhiều khả năng chiếc xe được thử nghiệm không phải loại sản xuất tại Việt Nam.