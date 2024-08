Hyundai Grand i10 bùng nổ doanh số vì sao?

Hyundai Grand i10 giành lại ngôi vương

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, trong tháng 7 vừa qua, tổng doanh số các xe trong phân khúc xe hạng A đã bán được 685 xe, tăng 34,8% so với tháng trước (508 xe) nhưng vẫn giảm 26,1% so với cùng kỳ năm ngoái (927 xe).

Đây cũng là tháng thứ 2 phân khúc xe hạng A đạt doanh số cao trong suốt 7 tháng đầu năm. Lượng xe bán ra trong tháng 7 chỉ đứng sau tháng 3/2024 (959 xe).

Sau 1 tháng đứng top 1 doanh số phân khúc xe hạng A, toyota Wigo đành ngậm ngùi nhường lại vị trí này cho Hyundai Grand i10. Hyundai Grand i10 cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có tốc độ tăng trưởng dương.

Tháng 7 đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Hyundai Grand i10, khi mẫu xe này đã tái chiếm ngôi vị số 1 sau khi bị Toyota Wigo vượt qua vào tháng trước. Doanh số tháng 7 của Hyundai Grand i10 đạt 400 xe, tăng trưởng hơn 200% so với tháng trước (132 xe). Lũy kế từ đầu năm đến nay, mới chỉ có 2.421 xe Hyundai Grand i10 được bán ra thị trường, giảm 44,6% so với cùng kỳ năm 2023 (4.373 xe).

Hyundai Grand i10 hiện tại ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8/2021. Ngày 14/6/2024, mẫu xe hạng A này của Hyundai đã chính thức ra mắt các phiên bản nâng cấp mới, chủ yếu thay đổi ở trang bị.

Mặc dù có nhiều thay đổi ở phiên bản 2024 nhưng giá bán của Hyundai Grand i10 vẫn giữ nguyên ở mức 360-455 triệu đồng.

Toyota Wigo tụt xuống vị trí thứ 2 trong phân khúc. Trong tháng 7, đại lý Toyota giao đến tay khách hàng 231 xe Wigo, giảm gần 23% so với tháng 6 (doanh số 299 xe) và giảm 26,4% so với tháng 7/2023 (314 xe). Lũy kế đến hết tháng 7 năm 2024, Toyota đã bán được 1.517 chiếc Wigo.

Toyota Wigo thế hệ mới bắt đầu được bán trở lại vào tháng 6 năm ngoái. Xe được trang bị động cơ xăng 1.2L đi kèm hai phiên bản E MT và G CVT với giá bán lần lượt là 360-405 triệu đồng.

Với 54 xe bán ra trong tháng 7, doanh số Kia Moring giảm 29,9% so với tháng 6 (77 xe), đồng thời cũng giảm mạnh 44,9% so với tháng 7/2023 (98 xe). Sau 7 tháng kinh doanh, mẫu xe hạng A của Kia mới chỉ đạt 451 xe, giảm 53,6% so với cùng kỳ năm 2023 (971 xe).

KIA Morning hiện tại được trang bị động cơ 1.2L kết hợp cùng hộp số tự động 4AT hoặc số sàn 5MT. Xe có 5 phiên bản với giá niêm yết dao động từ 349-424 triệu đồng.

Hyundai Grand i10 bùng nổ doanh số vì sao?

Hyundai Grand i10 đã khẳng định vị trí dẫn đầu phân khúc với sự trở lại mạnh mẽ khi doanh số tăng hơn 200% so với tháng 6/2024.

Với phiên bản hoàn toàn mới, nhiều trang bị được nâng cấp mà giá bán vẫn giữ nguyên, nhiều người dùng cho rằng Hyundai Grand i10 tiếp tục là một đối thủ đáng gờm cho các mẫu xe phân khúc hạng A.

Hyundai Grand i10 là một trong những mẫu xe Hyundai được đánh giá cao trên nhiều thị trường thế giới, với rất nhiều các giải thưởng danh giá như Giải thưởng thiết kế Red Dot, Giải thưởng Xe của năm tại Ấn Độ, Giải thưởng Chất lượng của Tạp chí AutoBild (Đức),...



Hyundai Grand i10 sở hữu kích thước lớn nhất trong phân khúc với số đo phiên bản Hatchback Dài x Rộng x Cao lần lượt là 3.815 x 1.680 x 1.520 (mm) còn phiên bản Sedan dài hơn 180mm. Khoảng sáng gầm xe của 2 phiên bản đều là 157mm cùng chiều dài cơ sở 2.450mm.

Nội thất của xe được đánh giá trẻ trung hiện đại với màn hình trung tâm 8 inch đa chức năng, hỗ trợ giải trí với các kết nối các chức năng Bluetooth/MP3/Radio, hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto.

Start/Stop engine, chìa khóa thông minh smartkey, vô lăng điều chỉnh 4 hướng tích hợp phím chức năng, gương chiếu hậu có sấy, cửa sổ chỉnh điện chống kẹt, ghế sau phiên bản hatchback có khả năng gập hoàn toàn tạo mặt phẳng...là những trang bị tiên tiến mà i10 sở hữu.

Tất cả các phiên bản mới của Grand i10 đều được trang bị động cơ Kappa 1.2L MPi được tối ưu cung cấp công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại là 114Nm tại 4.000 vòng/phút. Mẫu xe được giới thiệu 2 lựa chọn hộp số: hộp số tự động 4 cấp và hộp số sàn 5 cấp.



Những tính năng an toàn cả chủ động lẫn bị động có thể kể đến như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD; Hệ thống hỗ trợ lực phanh BA; Hệ thống cân bằng điện tử ESC; Hệ thống khởi hành ngang dốc HAC; Hệ thống an toàn 4 túi khí; Hệ thống camera và cảm biến lùi; Hệ thống chống trộm Immobilizer.

Đây là mẫu xe được Hyundai Thành Công phân phối với 6 phiên bản cùng 5 lựa chọn màu sắc khác nhau dễ dàng đáp ứng nhu cầu và khả năng tài chính của đông đảo người dùng.

Tại Việt Nam, Grand i10 cũng là chiếc xe cỡ nhỏ thành công bậc nhất của Hyundai khi luôn đứng trong top đầu doanh số. Kể từ khi chính thức ra mắt tại Việt Nam năm 2014, sau gần 10 năm doanh số cộng dồn mẫu xe này đã đạt hơn 155.000 chiếc tới tay người tiêu dùng.