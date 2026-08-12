Hyundai đã làm gì để Palisade Hybrid máy 2.5L mạnh như Hummer H2 có động cơ V8?

Bằng việc thay đổi cấu trúc cơ khí, chèn mô-tơ điện vào giữa động cơ xăng tăng áp và hộp số, công nghệ truyền động thế hệ mới trên các mẫu SUV cỡ lớn đang nỗ lực xóa mờ ranh giới giữa xe xăng và xe thuần điện.

Xu hướng điện hóa của ngành ô tô toàn cầu đang tạo ra sự thay đổi lớn về công nghệ cốt lõi. Mỗi lựa chọn, từ hybrid đến thuần điện, đều yêu cầu người dùng phải thay đổi những thói quen sử dụng nhất định.

Tại Việt Nam, dòng xe Hyundai Palisade Hybrid được giới thiệu gần đây gây chú ý với công nghệ điện hóa có phần khác biệt. Dù sở công suất nhỉnh hơn cả khối động cơ V8 trên mẫu xe Hummer H2, thiết kế hệ thống truyền động của xe Hyundai lại nhỏ gọn hơn rất nhiều.

Bộ đôi Tucson Hybrid và Palisade Hybrid trưng bày tại Việt Nam. Ảnh: Hyundai

Hệ truyền động Hyundai TMED-II có gì đặc biệt?

TMED-II là tên viết tắt của cụm từ động cơ điện được gắn trực tiếp trên hộp số. Về mặt cơ bản, hệ thống cơ khí này của thương hiệu Hyundai bao gồm tích hợp cả phần cứng và phần mềm. Trong đó, mô-tơ điện được đặt ngay giữa khối động cơ xăng tăng áp và bộ hộp số chuyên dụng. Thêm vào đó, một bộ ly hợp sẽ làm nhiệm vụ quản lý quá trình kết nối giữa động cơ và mô-tơ.

Với cấu trúc này, cả hai bộ phận truyền động có thể hoạt động độc lập hoặc truyền lực song song tới các bánh. Kiến trúc mô-tơ kép này được phát triển nhằm mục đích triệt tiêu hoàn toàn độ trễ tăng áp.

Cấu tạo hệ truyền động của dòng xe hybrid nhà Hyundai. Ảnh: Hyundai

Lợi thế của TMED-II là có thể khởi hành mượt mà hơn và cải thiện hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tổng thể. Bên cạnh đó, hệ thống phanh tái sinh sẽ thực hiện chuyển đổi lượng động năng dư thừa trở thành nguồn điện năng. Sau đó, năng lượng này được lưu trữ vào bộ pin để hệ thống xe Hyundai tự động tái sử dụng khi cần. Đặc biệt, toàn bộ các linh kiện cơ khí được cấu trúc gọn gàng bên trong một cụm hộp số duy nhất.

Theo công bố, công nghệ TMED-II giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ lên tới 45%. Đồng thời, công suất của khối động cơ tăng 19% và mô-men xoắn tăng 9% so với loại máy xăng 2.5L thông thường.

Đối với Palisade Hybrid, xe tiêu thụ khoảng 6,8 lít/100 km trong điều kiện đường hỗn hợp. Ngoài ra, phạm vi hoạt động tối đa của chiếc xe SUV hạng E này có thể đạt mức 1.015 km.

Hoạt động thực tế của hệ thống Hyundai Turbo Hybrid

Khác với các công nghệ cũ, nền tảng hybrid thế hệ mới giúp xe Hyundai cân bằng 2 yếu tố cốt lõi. Xe kết hợp được khả năng chạy đường trường của máy xăng và sự vận hành êm ái của xe điện. Hệ thống chuyển số chủ động sẽ hỗ trợ quá trình sang số tự động diễn ra hoàn toàn trơn tru.

Quá trình chuyển đổi giữa chế độ chạy điện và chạy xăng trên xe Hyundai diễn ra một cách rất liên tục và liền mạch. Do đó, người điều khiển sẽ nhận được phản hồi chân ga nhanh nhạy tương tự như khi điều khiển dòng xe thuần điện. Dù vậy, cơ cấu cơ khí vẫn duy trì được dải lực kéo ổn định vốn là đặc trưng của các khối động cơ đốt trong.

Hyundai Hybrid kết hợp ưu điểm của xe xăng và xe điện. Ảnh: Hyundai

Một tính năng kỹ thuật nổi bật khác trên dòng xe Hyundai Palisade Hybrid chính là chế độ chờ mang tên Stay Mode. Về cách thức hoạt động, người dùng có thể kích hoạt tính năng này trực tiếp thông qua cụm màn hình trung tâm. Nhờ đó, hệ thống điều hòa nhiệt độ và nền tảng thông tin giải trí vẫn duy trì hoạt động mà không cần nổ máy.

Tính năng này hữu ích khi người dùng cần ngồi chờ bên trong xe và sử dụng hệ thống điện tử. Trong suốt thời gian khoảng 2 giờ, khối động cơ xăng sẽ được ngắt hoàn toàn để giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm lượng phát thải.

Thay vì chỉ tập trung vào các thông số sức mạnh, hệ thống hybrid trên Hyundai Palisade cung cấp một sự lựa chọn trung hòa và an toàn giữa xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống và xe thuần điện. Hơn thế nữa, người tiêu dùng không cần phải thay đổi thói quen điều khiển phương tiện cũng như thói quen tiếp nhiên liệu hàng ngày khi tiếp cận hệ thống mới này.