Hyundai Creta N Line thế hệ mới lần đầu để lộ một số chi tiết khi chạy thử tại Hàn Quốc. Mẫu SUV này được cho là sẽ có thiết kế góc cạnh hơn, thay đổi nền tảng khung gầm và tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L.

Những hình ảnh chạy thử tại Hàn Quốc vừa hé lộ một số đặc điểm của Hyundai Creta N Line thế hệ mới. Chiếc xe xuất hiện với lớp ngụy trang kín, nhưng vẫn có thể nhận ra một số chi tiết khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn, tập trung vào ngoại hình thể thao.

Tại Hàn Quốc, mẫu xe thử nghiệm được cho là phiên bản Kona N Line dành cho thị trường nội địa. Tuy nhiên, ở một số thị trường khác, trong đó có Ấn Độ, mẫu xe này dự kiến được phân phối dưới tên gọi Creta N Line.

Thiết kế mới góc cạnh hơn, bổ sung nhiều chi tiết thể thao

Hyundai Creta thế hệ thứ ba mang mã phát triển SX3 đã nhiều lần xuất hiện trên đường thử tại Ấn Độ. Theo các thông tin hiện có, thế hệ mới dự kiến ra mắt trong năm 2027, dù Hyundai chưa công bố lịch trình chính thức.

Ở chiếc xe thử nghiệm mới nhất, một số chi tiết đáng chú ý gồm bộ mâm hợp kim màu đen, logo N trên nắp chụp tâm bánh xe, ốp sườn thiết kế nổi bật hơn và hệ thống ống xả kép dạng tròn.

Hyundai Creta N Line thế hệ mới xuất hiện trên đường thử tại Hàn Quốc với lớp ngụy trang kín. Ảnh: Cartoq

Những chi tiết như lưới tản nhiệt riêng, logo N Line, các điểm nhấn màu tương phản trên cản xe hay cùm phanh sơn màu nổi vẫn chưa thể xác nhận do lớp ngụy trang. Đây có thể là những trang bị xuất hiện trên phiên bản thương mại, nhưng hiện chưa có thông tin chính thức.

So với thế hệ hiện tại, Hyundai Creta mới được cho là sẽ có kích thước lớn hơn và sử dụng ngôn ngữ thiết kế vuông vức, góc cạnh hơn. Một số nguồn tin cũng đề cập khả năng xe chuyển sang nền tảng K3 của Hyundai Motor Group, nền tảng đang được sử dụng trên Kia Seltos.

Cụm đèn hậu và thiết kế đuôi xe Hyundai Creta thế hệ mới lộ diện qua lớp ngụy trang. Ảnh: Cartoq

Nếu những thay đổi này được giữ lại trên bản thương mại, Creta N Line thế hệ mới có thể sở hữu diện mạo khác biệt đáng kể so với phiên bản hiện hành.

Nội thất có thể thay đổi, động cơ tăng áp 1.5L nhiều khả năng được giữ lại

Bên cạnh ngoại hình, khoang lái của Hyundai Creta N Line thế hệ mới cũng được kỳ vọng có những điều chỉnh. Theo định hướng thường thấy trên các mẫu N Line, xe có thể tiếp tục sử dụng tông màu nội thất tối, đường chỉ khâu đỏ, các chi tiết nhận diện N và ghế ngồi có thiết kế ôm người hơn.

Các hình ảnh chạy thử của Creta thế hệ mới bản tiêu chuẩn trước đó cho thấy bảng táp-lô có thể được thiết kế lại, đi kèm màn hình trung tâm kích thước lớn và màn hình hiển thị thông tin dành cho người lái. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định toàn bộ trang bị này sẽ xuất hiện trên Creta N Line tại từng thị trường.

Khoang nội thất Hyundai Creta thế hệ mới dự kiến được nâng cấp với màn hình trung tâm kích thước lớn. Ảnh: Cartoq

Về vận hành, Hyundai Creta N Line hiện sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, sản sinh công suất 160 PS và mô-men xoắn 253 Nm. Động cơ kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Đây cũng là động cơ được sử dụng trên các phiên bản Creta máy xăng tăng áp thông thường. Điểm khác biệt của bản N Line chủ yếu nằm ở hệ thống treo, cảm giác lái, âm thanh ống xả và một số điều chỉnh liên quan đến khả năng vận hành.

Theo các thông tin ban đầu, thế hệ mới có thể tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L tăng áp cùng các tùy chọn hộp số tương tự. Dù vậy, Hyundai chưa công bố thông số kỹ thuật của Creta N Line thế hệ tiếp theo.

Một điểm đáng chú ý là phiên bản N Line cần tạo ra khác biệt rõ ràng hơn về khả năng vận hành, thay vì chỉ dừng ở những thay đổi ngoại hình. Hệ thống lái, khả năng kiểm soát thân xe khi vào cua và phản hồi phanh sẽ là những yếu tố quyết định mức độ khác biệt so với Creta tiêu chuẩn.

Hyundai Creta N Line thế hệ mới dự kiến xuất hiện trong năm 2027. Hiện hãng xe Hàn Quốc chưa công bố thời điểm ra mắt, giá bán cũng như danh sách trang bị chính thức của mẫu SUV này.