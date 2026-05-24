Hyundai Creta đời mới tiếp tục lộ nội thất: Thiết kế tối giản, màn hình siêu lớn, sẽ tích hợp cả AI, ‘phả hơi nóng’ lên Xfoce, Yaris Cross

Hyundai đang trong quá trình phát triển thế hệ thứ ba của dòng xe Creta với những nâng cấp toàn diện đầy hứa hẹn. Một trong những bổ sung đáng chú ý nhất là Pleos Connect, hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới vừa được hãng xe Hàn Quốc công bố. Những hình ảnh chạy thử mới nhất đã xác thực việc Creta thế hệ mới được trang bị hệ thống Pleos Connect này.

Nội thất Hyundai Creta thế hệ mới lộ diện qua ảnh chụp được ở Ấn Độ và Hàn Quốc. Ảnh: automatta, KCB

Mục tiêu của hệ thống Pleos Connect là tối ưu hóa khả năng tiếp cận các tính năng công nghệ, giảm thiểu tình trạng mất tập trung của người lái và nâng cao mức độ an toàn. Thay vì xu hướng thiết kế màn hình đôi hoặc màn hình kéo dài toàn chiều rộng bảng táp-lô phổ biến hiện nay, Pleos Connect sử dụng một màn hình trung tâm kích thước lớn. Bộ phận này tích hợp toàn bộ các chức năng từ bảng đồng hồ tài xế, hệ thống thông tin giải trí cho đến các tính năng kết nối thông minh.

Nội thất xe sẽ thay đổi hoàn toàn khi dùng ngôn ngữ thiết kế mới. Ảnh dựng đồ họa: AP

Các thông tin trên màn hình chính được phân bổ một cách khoa học thành ba khu vực riêng biệt nhằm hỗ trợ người dùng thao tác nhanh chóng và dễ dàng. Phía bên trái hiển thị các thông tin vận hành cốt lõi cùng chế độ mô phỏng không gian ba chiều 3D 360 độ xung quanh xe. Khu vực bên phải dành cho các chức năng dẫn đường, giải trí đa phương tiện và các ứng dụng từ bên thứ ba. Ở phần dưới cùng của màn hình, người dùng có thể nhanh chóng truy cập các ứng dụng vừa sử dụng hoặc các ứng dụng được ghim cố định.

Màn hình trung tâm của Pleos Connect có khả năng linh hoạt chuyển đổi giữa chế độ toàn màn hình hoặc chia đôi màn hình để xử lý đa nhiệm. Nhờ nền tảng công nghệ mới này, Creta thế hệ tiếp theo sẽ chuyển dịch mạnh mẽ thành một mẫu xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV) tiên tiến hơn. Sự thay đổi này cho phép xe tích hợp các tính năng kỹ thuật số chuyên sâu, tiêu biểu là trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo Gleo AI mới cùng một kho ứng dụng dạng mô-đun mở.

Giao diện trực quan của màn hình Hyundai mới. Ảnh: Hyundai

Điểm vượt trội khác của hệ sinh thái Pleos nằm ở khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA). Tính năng này không chỉ giới hạn ở việc nâng cấp hệ điều hành mà còn can thiệp sâu vào việc tinh chỉnh hệ thống truyền động và tối ưu hóa hệ thống treo. Người lái có thể trải nghiệm các tính năng mới cũng như các gói cải thiện hiệu suất vận hành mà không cần thay đổi bất kỳ linh kiện phần cứng nào. Nhờ đó, nền tảng công nghệ của Creta liên tục được làm mới để không bị lạc hậu trong nhiều năm tới.

Đối với những thông tin thiết yếu cần theo dõi liên tục trong quá trình di chuyển, Hyundai bố trí một màn hình phụ nhỏ gọn ngay trong tầm mắt của người lái nhằm đảm bảo tính an toàn tối đa. Màn hình phía trước vô-lăng này chịu trách nhiệm hiển thị dải tốc độ, thông tin giải trí cơ bản và sơ đồ chỉ đường theo từng bước giúp tài xế không phải rời mắt khỏi lộ trình phía trước.

Song song với các tùy chọn động cơ hiện hành, Creta thế hệ mới dự kiến sẽ bổ sung thêm cấu hình động cơ hybrid. Đây hứa hẹn là bước đi mang tính chiến lược tại thị trường Ấn Độ. Nhờ sự hỗ trợ từ hệ điều hành Pleos OS, phiên bản hybrid của mẫu SUV này sẽ sở hữu những tính năng độc quyền như hệ thống phanh tái tạo năng lượng thông minh và cơ chế quản lý năng lượng tối ưu.

Creta mới sẽ thêm cấu hình hybrid. Ảnh: KCB

Ở các phiên bản cao cấp nhất, mẫu xe dự kiến trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) đi kèm hệ thống treo sau đa liên kết. Yếu tố an toàn cũng ghi nhận bước tiến lớn với gói công nghệ hỗ trợ lái tự động Level 2+ ADAS được bổ sung nhiều tính năng mới.

Diện mạo tổng thể của dòng SUV này cũng được tái thiết kế toàn diện với kiểu dáng hình khối vuông vức, ngôn ngữ thiết kế đương đại cùng dải đèn LED mang nhận diện hoàn toàn mới. Xe dự kiến có kích thước lớn hơn phiên bản tiền nhiệm và được trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch thể thao. Tương tự như người anh em Kia Seltos, Creta mới nhiều khả năng cũng sẽ sở hữu tay nắm cửa dạng ẩn gọn gàng.

Thiết kế Creta mới sẽ thay đổi hoàn toàn. Ảnh dựng đồ họa: AP

Với việc bổ sung nhiều công nghệ hiện đại, Hyundai Creta sắp tới sẽ trở thành đối thủ khó nhằn cho Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross ở thị trường Đông Nam Á.