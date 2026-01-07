Hyundai có xe 7 chỗ thực dụng, ngang cỡ Xpander đang ưu đãi gần 100 triệu, bảo hành gần một thập kỷ

Hyundai Thành Công vừa công bố áp dụng chương trình ưu đãi "Đón năm mới – Chốt deal hời" trong tháng 1/2026. Điểm nhấn của chương trình là chính sách gia hạn bảo hành lên đến 8 năm cho các dòng xe chủ lực như Stargazer, Accent và Grand i10, có thể đi kèm ưu đãi tặng tiền mặt.

Hyundai Thành Công áp dụng chương trình ưu đãi mới trong tháng 1, kích cầu mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán.

Theo đó, nhằm hỗ trợ khách hàng mua xe phục vụ nhu cầu đi lại, về quê đón Tết Nguyên đán, HTV triển khai gói ưu đãi toàn diện áp dụng cho toàn bộ các mẫu xe được sản xuất trong năm 2025. Đây là cơ hội để người tiêu dùng sở hữu những dòng xe đời mới với chi phí tối ưu cùng quyền lợi hậu mãi kéo dài.

STT Mẫu xe Giá trị khuyến mại tối đa (VND) Chi tiết ưu đãi 1 Hyundai Accent 64.000.000 Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước). 2 Hyundai Stargazer 96.000.000 3 Hyundai Santa Fe 220.000.000 4 Hyundai Palisade 200.000.000 Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim. 5 Hyundai Creta 50.000.000 6 Hyundai Tucson 58.000.000

HTV cho biết rằng chương trình ưu đãi áp dụng cho toàn bộ xe sản xuất trong năm 2025 (phân biệt bằng số VIN 2025).

Hyundai Stargazer: Xe gia đình thực dụng, ưu đãi lớn

Trong phân khúc xe đa dụng (MPV) cỡ nhỏ, Hyundai Stargazer đang trở thành tâm điểm với tổng giá trị khuyến mại tối đa lên đến 96 triệu đồng. Mức ưu đãi này giúp mẫu xe 7 chỗ của Hyundai trở nên cực kỳ cạnh tranh trước các đối thủ chung phân khúc như Xpander, Veloz Cross, hay BR-V, đồng thời dễ tiếp cận hơn với các gia đình Việt.

Hyundai Stargazer được ưu đãi gần 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ các phiên bản Stargazer trong đợt này đều được áp dụng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Với một mẫu xe đề cao tính thực dụng để phục vụ tốt mục đích di chuyển đông người thường xuyên, việc nâng thời gian bảo hành so với chuẩn 3 năm của thị trường trước đây là một lợi thế rất lớn, đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho người dùng.

Accent và Grand i10: Củng cố vị thế xe quốc dân

Bên cạnh Stargazer, hai mẫu xe "ăn khách" khác là Accent và Grand i10 cũng nhận được những nâng cấp đáng giá về dịch vụ.

Hyundai Grand i10 cũng được nâng hạn bảo hành lên 8 năm.

Hyundai Accent được ưu đãi tổng trị giá 64 triệu đồng. Giá trị này bao gồm giảm giá trực tiếp từ HTV và đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói gia hạn bảo hành lên 8 năm. Hyundai Grand i10 cũng được HTV ưu ái áp dụng chính sách bảo hành dài hạn 8 năm hoặc 120.000 km.

Việc nâng mức bảo hành lên 8 năm một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của Hyundai Thành Công trong dịch vụ khách hàng tại Việt Nam. Trước đó, vào năm 2021, HTV cũng là đơn vị tiên phong nâng chuẩn bảo hành từ 3 năm lên 5 năm. Điều này tiếp tục khẳng định cam kết của hãng trong việc cung cấp các mẫu xe chất lượng cho thị trường Việt.