Hyundai chơi lớn: Bảo hành tăng lên tới 8 năm, giảm giá hàng loạt xe đến 200 triệu đồng, MPV thậm chí 'đọ giá' xe cỡ A

Xe Hyundai giảm giá đến 200 triệu đồng

Theo công bố từ Hyundai Thành Công, trong tháng 10 này, khách hàng mua các dòng xe Palisade, Santa Fe, Tucson, Creta, Accent và Stargazer có thể lựa chọn một trong ba gói ưu đãi đặc biệt, qua đó giúp giảm chi phí lăn bánh lên tới hàng trăm triệu đồng. Ba gói này không được áp dụng đồng thời.

Palisade là mẫu xe Hyundai được giảm giá cao nhất. Ảnh: Hyundai

Nếu chọn phương án giảm giá trực tiếp, khách mua xe có thể tiết kiệm được 50 - 200 triệu chi phí lăn bánh tùy từng mẫu. Giá trị khuyến mại này cũng bao gồm quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10 triệu đồng.

Cụ thể:

Mẫu xe Giá trị khuyến mại tối đa (triệu đồng) Mức giá thấp nhất có thể nhận được (triệu đồng) Hyundai Accent 50 389 - 519 Hyundai Stargazer 50 439 - 549 Hyundai Santa Fe 125 944 - 1.240 Hyundai Palisade 200 1.269 - 1.389 Hyundai Creta 50 549 - 665 Hyundai Tucson 55 714 - 934

Tuy nhiên, mức giảm cụ thể còn tùy vào từng phiên bản và chính sách của đại lý, bởi đây là giá trị khuyến mại tối đa mà người tiêu dùng được hưởng. Chẳng hạn, có đại lý ở khu vực phía Bắc áp dụng mức giảm trực tiếp 25 triệu đồng kèm ưu đãi khác cho Hyundai Accent, trong khi một nơi khác ở Hà Nội đưa ra mức giảm trực tiếp 40 triệu đồng.

Dù mức giảm là bao nhiêu, các mẫu xe của Hyundai cũng sẽ có giá dễ cạnh tranh hơn, thậm chí "đe dọa" cả đàn em. Chẳng hạn, Hyundai Grand i10 đang có niêm yết 360 - 455 triệu đồng và không nằm trong danh sách ưu đãi. Nếu được áp dụng "full khuyến mại", ngay cả Hyundai Stargazer - vốn là xe MPV - thậm chí cũng có thể đọ giá với Hyundai Grand i10, Kia Morning bản cao.

Ngoài ra, khi mua xe Santa Fe, Stargazer và Accent theo hình thức giảm giá trực tiếp, người mua còn được tặng thêm quyền lợi 8 năm bảo hành hoặc 120.000 km tùy điều kiện nào đến trước. So với bình thường, chủ xe được thêm 3 năm/20.000 km bảo hành.

Ngoài giảm giá tiền mặt, người mua xe Hyundai có thể chọn hình thức ưu đãi khác cũng có giá trị gần tương tự. Ảnh: Hyundai

Trong khi đó, nếu chọn gói "An tâm sử dụng", khách vẫn "tiết kiệm" được 200 triệu đồng ngang với mức giảm tiền mặt, nhưng theo hình thức hoàn toàn khác. Đó là mở rộng bảo hành lên 8 năm/120.000 km được áp dụng cho mọi mẫu trong danh sách, đồng thời miễn phí bảo dưỡng lên đến 5 năm kèm các quà tặng khác như bảo hiểm vật chất, voucher nhiên liệu (tuỳ từng mẫu xe và từng phiên bản) và quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim. Những quyền lợi này có giá trị ưu đãi tới 200 triệu đồng.

Với những người không có nguồn tài chính dồi dào, ưu đãi lãi suất vay mua xe có thể sẽ phù hợp hơn. Mua xe với hình thức này, khách sẽ trả góp từ 0% trong 12 tháng, nhận quà tặng khác giá trị tới 130 triệu đồng, bao gồm: đặc cách quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim, gia hạn bảo hành lên 8 năm/120.000 km đối với xe Accent, Stargazer, Santa Fe, và nhận thêm quà tặng bảo hiểm vật chất, voucher nhiên liệu đối với các xe Palisade, Santa Fe.

Ngoài ra, mẫu xe đô thị Hyundai Grand i10 cũng được hưởng chương trình gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km, dù không nằm trong danh sách xe giảm giá trực tiếp.

Hyundai Grand i10 không nằm trong chương trình khuyến mại tháng 10/2025 của hãng, nhưng vẫn được mở rộng mở hành. Ảnh: Hyundai

Cuộc đua mở rộng bảo hành?

Có thể thấy, bất kể chọn hình thức mua xe như thế nào, một điểm chung là các chủ xe sẽ được mở rộng bảo hành (tùy mẫu).

Bên cạnh những cuộc đua về sản phẩm mới hay giá bán, thời gian bảo hành được giới chuyên gia đánh giá cũng đóng vai trò then chốt khi nhắc đến chính sách hỗ trợ người dùng sau bán hàng. Nhiều năm trước, mức bảo hành phổ biến là 3 năm. Thời gian gần đây đã tăng lên 5 năm như một cách để khẳng định chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, khi bảo hành 5 năm đã trở nên phổ biến, việc mở rộng bảo hành lên 8 năm là động thái cần thiết để tạo sự khác biệt, đặc biệt trong bối cảnh gần như hãng nào, mẫu nào cũng giảm giá bán.