Hyundai bán hơn 10.300 xe trong tháng 11- Accent, Santa Fe ghi điểm doanh số

Ảnh minh họa.

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) vừa thông báo kết quả bán hàng ô tô Hyundai tháng 11/2024. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 11 đạt 10.303 xe bán ra, tăng trưởng 34,9% so với tháng liền trước.

Mẫu sedan hạng B - Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 11 với 2.052 xe, tăng trưởng 44% so với tháng 10. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ 2 với số bán ở mức 1.584 xe, tăng trưởng gần 3 lần so với tháng trước. Hyundai Creta ghi nhận doanh số 1.330 xe bán ra, tăng trưởng 8,3% so với tháng 10, đứng ở vị trí thứ 3.

Hyundai Santa Fe thế hệ mới tiếp tục ghi dấu ấn với mức doanh số đạt 1.206 xe, xếp ở vị trí thứ 4, tăng trưởng 19,8% so với tháng 10. Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí thứ 5, ghi nhận doanh số 1.035 xe, tăng trưởng 40,8%. Hyundai Venue ghi nhận doanh số 690 xe tăng trưởng 10,4% còn Hyundai Stargazer đứng ở vị trí thứ 7 với 468 xe, tăng trưởng 8,1%.

Trong khi đó, Hyundai Custin ghi nhận mức doanh số đạt 395 xe, đứng ở vị trí thứ 8, tăng trưởng 25,8% so với tháng 10. Hyundai Palisade ghi nhận doanh số 242 xe, đứng ở vị trí thứ 9, tăng trưởng 13,6%. Hyundai Elantra chốt bảng xếp hạng đạt doanh số 222 xe bán ra, duy trì mức bán hàng tương đương tháng trước đó.

Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.079 xe bán ra trong tháng 11, tăng trưởng 24,7% so với tháng 10, trong đó có 33 xe Hyundai Mighty LT 2,5 tấn và Hyundai Solati xuất khẩu thị trường nước ngoài.