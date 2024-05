Hyundai Accent 2024 giá 439-569 triệu đồng: Đủ mọi thứ 'ngon' nhất phân khúc sedan B, quyết đè Vios, City dù cá nhân hay dịch vụ

4 phiên bản, giá từ 439 triệu đồng

Chiều 30/5, Hyundai Thành Công chính thức cho ra mắt Hyundai Accent thế hệ mới với 4 phiên bản gồm MT, AT, AT Đặc biệt và AT cao cấp, với giá bán từ 439-569 triệu đồng. Xe có 7 tuỳ chọn màu sắc.

Phiên bản Giá bán Hyundai Accent MT 439 triệu đồng Hyundai Accent AT 489 triệu đồng Hyundai Accent AT Đặc biệt 529 triệu đồng Hyundai Accent AT Cao cấp 569 triệu đồng

Theo công bố của nhà sản xuất, Hyundai Accent 2024 vẫn được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước

Nhiều thay đổi từ trong ra ngoài

Phần đầu Accent 2024 gây chú ý với thiết kế lưới tản nhiệt cỡ lớn, nối liền với cụm đèn trước dạng LED. Mui xe vuốt về phía sau theo phong cách fastback. Đuôi xe nổi bật với đèn hậu LED hình chữ L vắt ngang. Bộ mâm 5 chấu kép kích thước 16 inch.

Mẫu mới sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.475 (mm) và chiều dài cơ sở đạt 2.670 mm (lớn nhất trong phân khúc). Khoang chứa hành lý có dung tích 528L, tăng gần 50L so với đời trước. So với đời tiền nhiệm, Accent mới dài hơn và rộng hơn.

Nội thất của Accent 2024 nổi bật với cụm màn hình kép, bao gồm màn hình sau vô lăng 10,25 inch và màn hình trung tâm 8 inch liền nhau. Tiếp đến là vô lăng 2 chấu lần đầu xuất hiện trong phân khúc. Xe vẫn có phanh tay điện tử giống với bản đang bán ở Ấn Độ.

Bên cạnh đó là dàn âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời chỉnh điện, phanh tay điện tử, màn hình giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, kết nối BlueLink với hỗ trợ đa ngôn ngữ, điều hòa tự động, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, lẫy chuyển số và máy lọc không khí thông minh…

Hyundai Accent 2024 được trang bị động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm, kết hợp số sàn 6 cấp hoặc số IVT.



Loạt trang bị hỗ trợ lái xe an toàn trên Hyundai Accent 2024 gồm có 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và cảm biến lùi tiêu chuẩn.

Phiên bản cao cấp được trang bị công nghệ an toàn chủ động Hyundai Smartsense với những tính năng nổi bật như hệ thống phòng tránh va chạm phía trước, hệ thống cảnh báo kiêm hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường…