Đại lý hé lộ nhiều thông số và giá bán Hyundai Accent 2024: 4 bản thì có 3 bản AT, giá khởi điểm rẻ hơn Vios

Thời gian vừa qua, thông tin về chiếc Hyundai Accent 2024 đang được rất nhiều người quan tâm. Khi mà những hình ảnh về xe dần lộ diện, điều mà các khách hàng mong muốn biết nhất là giá bán của mẫu xe này.

Một số đại lý cho biết giá khởi điểm của Hyundai Accent 2024 sẽ không vượt quá 440 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất sẽ có giá không vượt quá 570 triệu đồng. So sánh với các đối thủ cùng phân khúc, Toyota Vios có giá bán 458 - 545 triệu đồng, Honda City có giá 559 - 609 triệu đồng... Mức giá dưới 440 triệu đồng của Hyundai hứa hẹn sẽ giúp mẫu xe này tiếp tục giữ vững vị thế trong phân khúc B.

Hình ảnh chiếc Hyundai Accent tại Hà Nội. Ảnh: Mxh

Ngoài ra, nguồn thông tin này cũng cho biết xe sẽ có 4 phiên bản. Trong đó gồm 3 phiên bản số tự động và 1 phiên bản số sàn, thay vì 2 phiên bản mỗi loại như đồn đoán lâu nay. Tên gọi dự kiến của các phiên bản có thể là Accent AT Cao cấp, Accent AT Đặc biệt, Accent AT và Accent MT.

Hyundai Accent 2024 là thế hệ thứ 7 của dòng xe này, được xác nhận sẽ chính thức ra mắt vào ngày 30/5 tới đây. Vài ngày gần đây, nhiều người bắt gặp hình ảnh một chiếc Accent 2024 màu trắng xuất hiện trên đường phố Hà Nội mà không che chắn gì. Nhìn qua những hình ảnh được chụp lại, có thể thấy phần ngoại thất của Hyundai Accent thế hệ mới sắp bán tại Việt Nam giống hệt với bản đang phân phối ở thị trường Ấn Độ.

Thiết kế bên ngoài của xe không khác so với phiên bản tại Ấn Độ. Ảnh: Mxh

Kích thước Accent mới lớn hơn đời trước. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.475 mm. Trục cơ sở của xe là 2.670 mm, gần bằng xe hạng C

Phần đầu của Accent 2024 cũng được sử dụng thiết kế mới với với dải LED ban ngày chạy dài vắt ngang. Lưới tản nhiệt lớn nối liền cụm đèn chiếu sáng LED đặt thấp. Đèn hậu LED kiểu mới chạy dài gợi nhớ đến mẫu Elantra. Bộ mâm 5 chấu kép kích thước 16 inch.

Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Accent có 2 tùy chọn động cơ. Phiên bản máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp số sàn 6 cấp hoặc số tự động vô cấp. Phiên bản máy xăng 1.5L tăng áp công suất 158 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Hiện chưa rõ bản tại Việt Nam được trang bị động cơ nào.