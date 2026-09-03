Hyun Bin ê chề

Công chúng không thể ngờ được rằng cuối cùng Hyun Bin cũng có ngày này.

Sáng 3/9, tờ Yahoo News đưa tin, đài SBS vừa phát sóng chương trình Whenever Possible có sự tham gia của Hyun Bin, Yoo Jae Suk, Yoo Yeon Seok và Woo Do Hwan. Ngay trên sóng truyền hình, Hyun Bin đã phải đối mặt với 1 tình huống vô cùng bẽ bàng, khó xử, chưa từng thấy trong sự nghiệp của nam thần hạng S này.

Theo đó, trong 1 phân đoạn của chương trình Whenever Possible, Hyun Bin cùng Yoo Jae Suk, Woo Do Hwan, Yoo Yeon Seok đi dạo và trò chuyện vui vẻ trên đường phố. Giữa chừng, dàn sao đình đám gặp 2 cậu bé tiểu học. 1 cậu nhóc vừa trông thấy Yoo Jae Suk liền reo lên trong mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc: “Chú có phải là chú Yoo Jae Suk không ạ?”. Tiếp đó, cậu bé cũng nhanh chóng nhận ra được nam diễn viên Woo Do Hwan. Ngay sau khi nhìn thấy Yoo Yeon Seok, cậu bé tiếp tục gọi ra chính xác tên nam tài tử này, đồng thời còn kể vach vách được cả bộ phim Hospital Playlist do anh đóng chính.

Thế nhưng, 2 cậu bé tiểu học lại không thể nhận ra được Hyun Bin. 2 khán giả nhí nhìn lướt qua tài tử Hạ Cánh Nơi Anh 1 hồi rồi nhanh chóng bỏ qua nam diễn viên này vì không biết anh là ai. Có lẽ trong mắt 2 cậu nhóc khi ấy thì Hyun Bin cũng chỉ giống như 1 người qua đường bình thường chứ không phải nghệ sĩ hoạt động trong showbiz.

Chứng kiến hết mọi chuyện, MC quốc dân Yoo Jae Suk nhanh chóng giới thiệu Hyun Bin với 2 cậu học sinh nhỏ tuổi: “Người này là chú Hyun Bin đấy các cháu, chú ấy cũng là 1 diễn viên cực kỳ, cực kỳ nổi tiếng đó!”. MC họ Yoo vừa dứt lời, trên mặt 2 cậu bé liền hiện ra rõ vẻ thắc mắc xen lẫn nghi ngờ: “Ơ, vậy ạ?”. Dường như 2 khán giả nhí này vẫn chưa hoàn toàn tin Hyun Bin là 1 ngôi sao đình đám.

Nhận thấy bản thân bỗng trở thành người thừa, không được 2 khán giả nhí nhận ra, Hyun Bin chỉ mỉm cười trong ngượng ngùng rồi lặng lẽ bước ra khỏi ống kính máy quay.

2 khán giả nhí đều lần lượt nhận ra được Yoo Jae Suk, Woo Do Hwan và Yoo Yeon Seok nhưng lại tuyệt nhiên không biết Hyun Bin là ai, khiến tài tử Hạ Cánh Nơi Anh phải lặng lẽ rời khỏi ống kính máy quay. Ảnh: X

Sau đó, 2 cậu bé muốn chụp ảnh kỷ niệm cùng Yoo Jae Suk, Woo Do Hwan và Yoo Yeon Seok, đồng thời nhờ Hyun Bin chụp ảnh cho mình. Hyun Bin cũng vui vẻ nhận lời bằng thái độ thân thiện.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả đã tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng Hyun Bin “bị gạt ra ngoài lề”, không được tham gia vào khung hình của dàn nghệ sĩ - khán giả nhí và phải đứng bên ngoài cầm điện thoại chụp ảnh cho đồng nghiệp trong ekip.

Hyun Bin bỗng thành người thừa, bị gạt ra khỏi khung hình chung của dàn nghệ sĩ và fan nhí. Ảnh: X

Hyun Bin có tên thật Kim Tae Pyung, sinh ngày 25/9/1982 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh là 1 trong những nam diễn viên tiêu biểu của làn sóng Hallyu, được công chúng yêu mến nhờ ngoại hình nam tính, phong thái điềm đạm cùng lối diễn xuất ngày càng chín muồi. Hyun Bin tốt nghiệp Đại học Chung Ang, chuyên ngành Sân khấu - Điện ảnh, và chính thức ra mắt khán giả vào năm 2003. Tới năm 2005, nam nghệ sĩ vụt sáng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ nhờ vai nam chính trong bộ phim truyền hình ăn khách 1 thời Tên Tôi Là Kim Sam Soon.

Sau đó, nam nghệ sĩ tiếp tục khẳng định sức hút qua các tác phẩm nổi tiếng như Secret Garden (2010), nơi hình ảnh quý ông lạnh lùng nhưng si tình của anh đã trở thành biểu tượng. Đặc biệt, siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh đã đưa tên tuổi Hyun Bin lên đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Song song với truyền hình, Hyun Bin cũng xây dựng sự nghiệp điện ảnh vững chắc với nhiều vai diễn đa dạng, từ hành động, hình sự đến tâm lý, tiêu biểu như Confidential Assignment, The Negotiation, Rampant hay Harbin. Anh được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, sẵn sàng thay đổi hình thể và đào sâu nội tâm nhân vật, qua đó thoát khỏi hình ảnh “nam thần chỉ dựa vào ngoại hình”.

Hyun Bin không chỉ điển trai mà còn được đánh giá cao về năng lực diễn xuất. Ảnh: Nate

Về đời tư, Hyun Bin kết hôn với nữ diễn viên Son Ye Jin vào năm 2022. Đây là mối tình đẹp được công chúng ngưỡng mộ vì sự chín chắn và bền bỉ. Tới cuối năm 2022, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Hiện nay, Hyun Bin được xem là hình mẫu nghệ sĩ thành công cả về sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, đại diện cho hình ảnh người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh và đáng tin cậy của showbiz Hàn Quốc.