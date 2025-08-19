Hyeri diện bikini lộ vòng 2 xồ xề, hóa ra trước giờ là "thánh sống ảo", photoshop thành thần?

Mỹ nhân Reply 1988 Hyeri mới đây đã chia sẻ 1 số hình ảnh vui chơi ở Kuala Lumpur, Malaysia. Nữ diễn viên kiêm idol đình đám diện bikini 2 mảnh táo bạo, vui vẻ chơi đùa ở bể bơi. Tuy nhiên tâm điểm lại đổ dồn vào vòng 2 của Hyeri. Thay vì săn chắc như mọi khi, vòng 2 của Hyeri trong ảnh cam thường không chỉnh sửa chẳng mấy thon gọn, cũng kém săn chắc.

Từ đây, cư dân mạng bùng lên tranh cãi. Nhiều người chỉ trích Hyeri đam mê "sống ảo", chỉnh sửa ảnh "ảo lòi" rồi mới đăng lên. Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng cô có thân hình siêu thực rồi hết lời khen ngợi, ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cũng có bộ phận fan bênh vực Hyeri, cho rằng nghệ sĩ cũng là con người, cũng có lúc không đẹp hoàn hảo. chỉnh ảnh trước khi đăng ảnh, nên Hyeri không hề là ngoại lệ.

Vòng 2 của Hyeri trong ảnh không chỉnh sửa khiến dân tình ngỡ ngàng

Vòng 2 của nữ ca sĩ kiêm diễn viên kém thon gọn và săn chắc

Điều này khác hẳn với những bức ảnh diện bikini khoe thân hình nóng bỏng trước đây của cô

Liệu đây có phải vòng eo thật của mỹ nhân sinh năm 1994 hay chỉ là sản phẩm của photoshop?

Hyeri có tên đầy đủ là Lee Hyeri, sinh năm 1994. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là thành viên trẻ nhất của nhóm nhạc nữ Girl's Day vào năm 2010. Girl's Day đã có nhiều ca khúc nổi tiếng và gặt hái được thành công trong làng nhạc Kpop.

Sau đóm, Hyeri bắt đầu lấn sân sang diễn xuất và nhanh chóng nhận được sự chú ý. Vai diễn đột phá của cô là Sung Duk Sun trong bộ phim truyền hình đình đám Reply 1988. Vai diễn này đã giúp cô củng cố vị trí là một diễn viên tài năng và mang lại cho cô nhiều giải thưởng, trở thành "cô gái quốc dân" được người người biết đến. Gần đây, Hyeri có "cú nổ" là bộ phim Friendly Rivalry.

Về đời tư, Hyeri từng có chuyện tình kéo dài 7 năm với bạn diễn trong Reply 1988 - Ryu Jun Yeol. Sau khi chia tay, Hyeri đã gây ra ồn ào "tình tay ba" ầm ĩ cùng Ryu Jun Yeol và bạn gái mới Han So Hee. Hiện tại, cô được cho là đang hẹn hò vũ công Cha Woo Tae.

Hyeri là ngôi sao đa năng của showbiz Hàn Quốc

Năm 2024, cô vướng vào drama tình tay 3 ồn ào

Nguồn: Koreaboo