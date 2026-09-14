Một bé gái khỏe mạnh vừa chào đời tại Hy Lạp từ phôi được tạo ra từ năm 2004 và lưu giữ đông lạnh trong hơn 22 năm.

Bé gái có tên là Georgia. Phôi được tạo ra từ lần điều trị thụ tinh trong ống nghiệm của bố mẹ em vào năm 2004, sau đó được lưu giữ cho đến năm 2026.

Quyết định sử dụng phôi được đưa ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Chưa đầy 1 năm trước, vợ chồng bà Cristina Rapti-Tzelepi mất người con trai 21 tuổi trong một vụ tai nạn giao thông. Khi đó, bà Cristina đã 54 tuổi, sát giới hạn tuổi được phép tiếp cận các phương pháp hỗ trợ sinh sản tại Hy Lạp.

Bà Cristina cho biết, dù vẫn chìm trong đau buồn, hai vợ chồng quyết định sử dụng những phôi đã được đông lạnh từ hơn 2 thập kỷ trước. Do giới hạn thời gian và độ tuổi theo quy định, họ phải nhanh chóng hoàn tất các thủ tục và điều trị.

Theo quy định tại Hy Lạp, phụ nữ từ 50 tuổi 1 ngày đến 54 tuổi có thể tiếp cận các phương pháp hỗ trợ sinh sản nếu được cơ quan chuyên trách cấp phép.

“Vì không muốn từ bỏ cuộc sống, chúng tôi quyết định cho mình cơ hội thứ hai để bắt đầu lại, mang lại sức sống mới cho ngôi nhà”, bà Cristina chia sẻ.

Cô bé được đặt tên là Georgia để tưởng nhớ Giorgos, người anh trai đã mất.

(Ảnh chụp màn hình)

Ông Constantinos Raptis, cha của Georgia, cho biết sự xuất hiện của cô bé đã mang lại động lực để gia đình tiếp tục cuộc sống sau quãng thời gian mất mát.

Sau hơn 22 năm được lưu giữ, phôi đã được rã đông, cấy ghép và phát triển thành một em bé khỏe mạnh.

Bác sĩ Kostas Pantos, người đứng đầu Hiệp hội Y học Sinh sản Hy Lạp, cho biết đây là lần đầu tiên sau 22 năm rưỡi, phôi tự thân của một cặp vợ chồng được rã đông, cấy ghép và sinh ra một em bé khỏe mạnh.

Tuy nhiên, Georgia chưa phải em bé được sinh ra từ phôi đông lạnh lâu nhất thế giới. Kỷ lục Guinness hiện thuộc về bé Thaddeus Pierce tại Mỹ, chào đời vào tháng 7/2025 từ một phôi đã được đông lạnh hơn 31 năm. Những trường hợp này cho thấy khoảng cách giữa thời điểm một phôi được tạo ra và khi phát triển thành một đứa trẻ có thể kéo dài qua nhiều thập kỷ.

(Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, khả năng sử dụng phôi không chỉ phụ thuộc vào thời gian lưu trữ. Tuổi và sức khỏe của người mang thai, quy định pháp lý cũng như khả năng y học tại thời điểm chuyển phôi đều là những yếu tố quan trọng.

Trong trường hợp của Georgia, cả 3 yếu tố cùng đặt ra giới hạn: phôi được tạo ra từ năm 2004 và lưu giữ hơn 22 năm, trong khi người mẹ đã 54 tuổi và chỉ còn thời gian tính bằng tháng để hoàn tất quá trình điều trị theo quy định.

Bà Cristina cho biết mong muốn lớn nhất của bà là con gái lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn biết nỗ lực, không bỏ cuộc.

Câu chuyện của Georgia cho thấy thời gian một phôi có thể được lưu giữ đang vượt xa giới hạn mà nhiều người từng hình dung.