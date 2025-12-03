Hy hữu khoảnh khắc xe Tesla "đánh ghen với vợ ba" của chủ!

Trong kỷ nguyên công nghệ số, sự tiện nghi của các dòng xe điện thông minh luôn là niềm tự hào của những người sở hữu. Tuy nhiên, đôi khi chính sự "thông minh" thái quá ấy lại dẫn đến những tai nạn hy hữu mà không ai có thể lường trước được. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với Bruce, một chủ xe sống tại thành phố Amarillo, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong một buổi sáng tưởng chừng như rất đỗi bình thường.

Chiếc Tesla Model X, vì quá "nhiệt tình" nhận diện chủ nhân, đã vô tình gây hư hại cho chính chiếc Mini Cooper cùng thuộc sở hữu của gia chủ.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh tại gara gia đình đã ghi lại toàn bộ diễn biến của sự việc. Vào thời điểm đó, Bruce quyết định sử dụng chiếc Mini Cooper nhỏ gọn để di chuyển thay vì chiếc xe điện hạng sang Tesla Model X màu đỏ mận đang đỗ ngay bên cạnh. Con ngõ dẫn ra khỏi nhà khá hẹp, buộc hai chiếc xe phải đỗ song song sát nhau. Khi Bruce điều khiển chiếc Mini Cooper từ từ lăn bánh để rời đi, một kịch bản không tưởng đã xảy ra.

Ngay khi chiếc Mini Cooper đi ngang qua vị trí của chiếc Tesla, cánh cửa phía ghế lái của chiếc xe điện bất ngờ bung mở. Khoảng cách quá gần cộng với việc chiếc Mini Cooper đang trên đà di chuyển đã khiến va chạm là không thể tránh khỏi. Cánh cửa của Tesla va quệt vào thân xe Mini Cooper, tạo nên một tình huống va chạm giao thông ngay trong sân nhà mà không hề có sự tác động trực tiếp nào từ con người lên chiếc xe gây tai nạn.

Nguyên nhân của sự cố này bắt nguồn từ tính năng tự động hóa cao cấp được trang bị trên dòng xe Tesla Model X. Theo phân tích từ dữ liệu sự việc, các cảm biến trên chiếc Tesla đã phát hiện tín hiệu từ điện thoại di động của Bruce khi anh đang ngồi trong chiếc Mini Cooper di chuyển ngang qua.

Hệ thống máy tính của xe, được lập trình để phục vụ chủ nhân một cách tận tụy nhất, đã "tư duy" rằng Bruce đang tiến lại gần để sử dụng xe. Với "suy nghĩ" đó, nó đã kích hoạt cơ chế tự động mở cửa ghế lái để chào đón người lái, mà không hề hay biết rằng "ông chủ" của mình thực ra đang ngồi trong một chiếc xe khác và chỉ đi lướt qua mà thôi.

Hậu quả của sự "nhiệt tình", hay theo cách nói vui của cộng đồng mạng là sự "ghen tuông" của chiếc xe điện - là cả hai phương tiện đều phải chịu những vết trầy xước không đáng có. Dù thiệt hại được đánh giá là nhỏ và chỉ dừng lại ở mức độ thẩm mỹ bên ngoài, nhưng tình huống này chắc chắn đã để lại cho Bruce một bài học nhớ đời về việc quản lý các thiết bị thông minh. Tiếng va chạm khô khốc vang lên trong đoạn video clip ngắn ngủi là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy đôi khi công nghệ hiện đại cũng có những lúc "ngây ngô" đến tai hại.

Sự việc này cũng dấy lên những cuộc thảo luận thú vị xoay quanh thói quen sử dụng xe của Bruce. Nhiều người xem hài hước đặt câu hỏi rằng, tại sao khi sở hữu một "siêu phẩm" công nghệ như Tesla Model X, Bruce vẫn ưu ái chọn cầm lái chiếc Mini Cooper? Phải chăng chính sự lựa chọn này đã khiến "trí tuệ nhân tạo" của chiếc Tesla cảm thấy bị bỏ rơi và quyết định "gây sự" để níu kéo sự chú ý?

Dù câu trả lời là gì đi nữa, vụ va chạm tại Amarillo cũng là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho những ai đang sở hữu các dòng xe công nghệ cao. Các tính năng tự động như mở cửa, tự lùi chuồng hay triệu hồi xe (summon) tuy rất tiện lợi nhưng cần được giám sát chặt chẽ, đặc biệt là trong những không gian chật hẹp. Với Bruce, có lẽ lần sau anh sẽ phải cẩn trọng hơn, hoặc ít nhất là tắt Bluetooth trên điện thoại trước khi lái chiếc Mini Cooper lướt qua mặt chiếc Tesla đầy "tâm trạng" của mình.