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Máy bay Flydubai bị không tặc: Cơ trưởng bị tấn công bằng vật dụng buồng lái nào cũng có?

Minh Hạnh
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Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cơ trưởng Smit Machchhar trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv hôm 30/9 đã bị cơ phó “đâm hoặc đánh bằng rìu”.

Phi công ẩu đả trên máy bay: Hành khách hoảng loạn và hạ cánh khẩn cấp tại Saudi Arabia - Ảnh 1.

Cơ trưởng Smit Machchhar - người bị tấn công trên chuyến bay ngày 30/9 của hãng hàng không Flydubai. (Ảnh: Reuters)

“Khi máy bay đến gần Israel, cơ phó đã dùng rìu để đâm hoặc đánh cơ trưởng người Ấn Độ. Cơ trưởng dù đang chảy máu dữ dội vẫn cố gắng mở cửa buồng lái”, ông Netanyahu nói trong một cuộc phỏng vấn với CBS News.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh vẫn chưa rõ chính xác loại vũ khí nào đã được cơ phó sử dụng để thực hiện vụ tấn công. Một số báo cáo cho rằng, cơ phó có thể đã sử dụng rìu khẩn cấp có sẵn trong buồng lái máy bay.

Danh tính của cơ phó hiện vẫn chưa được công bố. Một quan chức Israel cho biết, cơ phó mang quốc tịch Oman. Đáng chú ý, người này được cho là mới chỉ làm việc cho hãng hàng không Flydubai khoảng 8 tháng.

Oman và Israel không có quan hệ ngoại giao chính thức, và hiện chưa rõ bằng cách nào phi công người Oman này lại được cấp phép bay đến Israel.

Thủ tướng Netanyahu cho biết, nghi phạm đã bị bắt giữ và đang bị giới chức Ả-rập Xê-út thẩm vấn.

Sau khi Ả-rập Xê-út kết thúc quá trình điều tra, nghi phạm sẽ được bàn giao cho Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).

Theo thông tin từ truyền thông UAE, cuộc điều tra của nước này sẽ xem xét các tình tiết và động cơ của vụ việc, bao gồm cả việc liệu nó có liên quan đến bất kỳ hoạt động khủng bố nào hay có sự lên kế hoạch hoặc chỉ đạo từ trước hay không.

Thông báo cho biết, các cơ quan tư pháp UAE có thẩm quyền đối với vụ việc này vì máy bay được đăng ký tại UAE, đồng thời khẳng định luật pháp UAE được áp dụng đối với các hành vi phạm tội xảy ra trên máy bay "ngay cả khi chúng diễn ra bên ngoài lãnh thổ quốc gia".

Chuyến bay mang số hiệu FZ1073 của hãng hàng không Flydubai đã gặp sự cố hy hữu khi đang trên đường từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) đến Tel Aviv (Israel). Cơ phó người Oman đã đâm cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar trong buồng lái và khiến chiếc máy bay hạ độ cao gần 4.300 m trong chưa đầy 30 giây. Các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã kịp thời lao vào buồng lái, khống chế cơ phó và đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống Ả-rập Xê-út.

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Tags

FlyDubai

Boeing 737

Israel

UAE

Saudi Arabia

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