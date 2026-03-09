Huỳnh Tú Uyên và "Viết cho những ngày không dám khóc"

Sáng 8/3, tác giả Huỳnh Tú Uyên đã có buổi giao lưu và ra mắt cuốn sách đầu tay "Viết cho những ngày không dám khóc". Sự kiện thu hút sự quan tâm của giới truyền thông cùng đông đảo độc giả trẻ.

"Viết cho những ngày không dám khóc" chia sẻ hành trình rất thật của một cô gái Việt bắt đầu từ con số không nơi đất khách, khi mới 12–13 tuổi.

Tác giả Huỳnh Tú Uyên.

Những trang viết ghi lại quãng thời gian tác giả sinh sống tại Mỹ với nhiều khó khăn: từ những ngày học tiếng Anh trong lớp ESL, đi xe buýt giữa mùa đông lạnh buốt, làm nghề nail để trang trải cuộc sống, cho đến hành trình nỗ lực tìm kiếm cơ hội tốt hơn và có thời gian làm việc trong môi trường bệnh viện.

Trong sách, Huỳnh Tú Uyên từng viết: "Tôi không có tiền, không tiếng Anh, không ai chống lưng. Nhưng tôi có một thứ không ai lấy được, đó là ý chí". Chính tinh thần ấy đã giúp cô vượt qua những năm tháng nhiều hoài nghi và mặc cảm để từng bước trưởng thành nơi xứ người.

Tác phẩm cũng lưu giữ nhiều khoảnh khắc đời thường nhưng mang tính bước ngoặt: lần đầu cầm trên tay số tiền do chính mình kiếm được, chuyến lái xe một mình hàng trăm km trong nỗi lo lạc đường, hay lần đầu gửi tiền về cho mẹ sau nhiều năm xa nhà. Những chi tiết giản dị ấy khiến câu chuyện trở nên gần gũi với nhiều người trẻ từng trải qua cảm giác cô đơn, chông chênh khi phải tự lập.

Nữ tác giả ký tặng sách.

Theo Huỳnh Tú Uyên, việc viết sách không bắt đầu từ tham vọng trở thành nhà văn. Với cô, viết đơn giản là cách để trò chuyện với chính mình, để giữ lại những cảm xúc thật sau một ngày dài làm việc trong môi trường bệnh viện – nơi cô chứng kiến rất nhiều nỗi đau, sự mong manh của cuộc sống và cả nghị lực phi thường của con người.

Bên cạnh viết lách, âm nhạc cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình của tác giả. Những lúc ngồi bên phím đàn giúp cô giữ được sự mềm mại của cảm xúc giữa guồng quay khắc nghiệt của đời sống, đồng thời gợi nhớ về quê hương Buôn Ma Thuột với những ký ức gia đình thân thuộc.

Trong những năm tháng ở Mỹ, Huỳnh Tú Uyên nhiều lần tham gia biểu diễn cho cộng đồng người Việt để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc. Hiện tại, cô đã trở về Việt Nam sinh sống và theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.

"Sắp tới, tôi sẽ thực hiện dự án âm nhạc cùng nhạc sĩ Đông Thiên Đức", Huỳnh Tú Uyên chia sẻ.