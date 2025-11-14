Huỳnh Phương - Khả Như cuối cùng cũng công khai tình cảm?

Trong suốt hơn 1 năm qua, Huỳnh Phương và Khả Như bị soi loạt hint chất lương, được cho rằng đang trong mối quan hệ tình cảm. Trước những đồn đoán, Khả Như và Huỳnh Phương đều giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Tháng 5/2025, nam diễn viên thậm chí còn bị bắt gặp xuất hiện đi ăn cùng với gia đình của Khả Như. Cả hai còn vướng nghi vấn đang chuẩn bị cho đám cưới.

Trong dịp sinh nhật mừng tuổi 32, nam diễn viên sinh năm 1992 khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi công khai hình ảnh bên Khả Như. Anh viết: "Rồi sinh nhật của ai mà làm cái bánh kem này". Sau thời gian liên tục bị soi hint hẹn hò, Huỳnh Phương đã thoải mái đăng tải khoảnh khắc với Khả Như. Động thái này của anh được cho là ngầm công khai mối quan hệ tình cảm.

Huỳnh Phương đăng tải hình ảnh đón tuổi mới bên diễn viên Khả Như

Cư dân mạng cho rằng anh đang ngầm xác nhận mối quan hệ với Khả Như

Nam diễn viên bị bắt gặp xuất hiện trong buổi tiệc ăn uống cùng gia đình Khả Như vào 6 tháng trước

Đầu tháng 10 vừa qua, Khả Như và Huỳnh Phương còn vướng nghi vấn bí mật có con chung. Nguyên do vì trong một sự kiện, nữ diễn viên bồng bế 1 em nhỏ, ngồi bên cạnh còn có Huỳnh Phương.

Giữa lúc bị réo gọi tên, nữ diễn viên sinh năm 1987 đã đăng tải đoạn clip lên tiếng làm rõ thông tin. Khi bị trêu chọc việc sinh con đầu lòng, cô chia sẻ: "Mới đẻ, đẻ liền luôn cho vừa lòng". Câu nói của Khả Như ngầm khẳng định vẫn chưa hề có chuyện “bí mật sinh con” như lời đồn đoán trên mạng xã hội.

Khả Như và Huỳnh Phương từng vướng nghi vấn bí mật có con chung. Tuy nhiên nữ diễn viên sau đó đã lcó động thái phủ nhận

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi hỏi về chuyện đẹp lên nhờ có tình yêu, Khả Như nói: "Tôi nghĩ một người có tình yêu sẽ đẹp lên thì chưa chính xác nhưng một người có hạnh phúc thì chắc chắn sẽ trẻ hơn, đẹp hơn, nhiều năng lượng hơn. Chỉ cần tìm được chìa khóa cho sự hạnh phúc, bên cạnh ai cũng được, không bên cạnh ai cũng được, ít hay nhiều tiền cũng được.

Mình hạnh phúc, mình hài lòng với nó, không trông đợi, hy vọng và thất vọng, không có quá nhiều sân si trong người, tự nhiên người mình thoáng hơn rất nhiều. Tôi thấy sự buông bỏ muộn phiền xung quanh rất hay, tôi cũng tập buông bỏ theo kiểu không quan tâm quá nhiều cuộc sống xung quanh, quan tâm người thân của mình thôi. Cuộc sống giờ nhẹ nhàng lắm, đến điện thoại cũng không chơi nhiều, tôi cũng chỉ tìm hiểu những mảng liên quan đến công việc của mình thôi. Tôi thấy điều đó rất hay, nó làm cho tâm trí của mình rất thoải mái, cuộc sống đầy tích cực".

Về chuyện sắp kết hôn, cô tiết lộ úp mở: "Tôi rất cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tôi. Thật sự hiện tại tôi không muốn chia sẻ về những điều cá nhân vì tôi muốn mọi người tập trung vào dự án của mình. Tôi sẽ tiết lộ sau đó đi vì chuyện gì nói trước bước không qua".

Khả Như và Huỳnh Phương đồng hành bên nhau trong nhiều năm qua