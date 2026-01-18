Huỳnh Lập lên tiếng nóng thông tin bị bắt giam

Những ngày qua, Huỳnh Lập bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi các diễn đàn mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng nam diễn viên bị bắt vì liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều bình luận hoang mang, khiến không ít khán giả xôn xao về tính thực hư.

Trước những lo lắng của khán giả, Huỳnh Lập đã trực tiếp lên tiếng phản hồi. Nam diễn viên khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Huỳnh Lập cho biết bản thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi những nội dung thất thiệt lan truyền với tốc độ chóng mặt, thậm chí gia đình cũng lo lắng khi thấy các clip gắn mác tin tức xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Huỳnh Lập khẳng định thông tin nam diễn viên bị bắt vì sử dụng chất cấm là sai sự thật, được cắt ghép và bịa đạt để dẫn dắt dư luận. Ảnh: NVCC

Huỳnh Lập chia sẻ rằng công nghệ, đặc biệt là các nội dung tạo dựng bằng AI hay cắt ghép hình ảnh, chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sử dụng với mục đích tích cực. Ngược lại, việc lợi dụng để bịa đặt, câu view không chỉ gây hiểu lầm cho khán giả mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, uy tín của người trong cuộc. Nam diễn viên cũng kêu gọi mọi người cẩn trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh vô tình tiếp tay cho tin giả.

Sau khi Huỳnh Lập lên tiếng, nhiều khán giả và đồng nghiệp đã bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng việc các nghệ sĩ phải liên tục đính chính tin đồn vô căn cứ đang trở thành thực trạng đáng lo ngại trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng người dùng cần tỉnh táo hơn trước những nội dung giật gân, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại có nhiều thông tin sử dụng AI để cắt ghép gây hoang mang.

Nam diễn viên bức xúc trước thông tin thất thiệt, cho biết ba mẹ cũng đã gọi điện trong lo lắng khi xem được tin tức trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Trước Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi cũng phải lên tiếng gấp vì bất ngờ dính líu đến chất cấm và bị tạm giam. Khi câu chuyện trở nên rầm rộ, ngày 16/1, công ty quản lý của Phương Mỹ Chi đã chính thức phát đi thông cáo lên tiếng phản hồi.

Theo nội dung thông cáo, phía Phương Mỹ Chi cho biết trong vòng chưa đầy 72 giờ đã ghi nhận nhiều cá nhân và tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ và lan truyền thông tin bịa đặt, suy diễn rằng nữ ca sĩ có liên quan đến chất cấm. Công ty của Phương Mỹ Chi khẳng định: "Toàn bộ các thông tin nói trên là hoàn toàn sai sự thật, được phát tán dưới hình thức tin đồn, suy diễn chủ quan, cắt ghép và bình luận không có căn cứ".

Đơn vị này cho biết đã xác định những hành vi phát tán thông tin sai sự thật nói trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trước tình hình này, phía công ty chủ quản yêu cầu các cá nhân và tổ chức liên quan lập tức chấm dứt việc đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc dẫn lại những thông tin sai lệch; đồng thời gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và không tiếp tục suy diễn, cắt ghép hay lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng.