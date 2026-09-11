Huỳnh Hiểu Minh: 'Tôi đã giúp đỡ quá nhiều kẻ vô ơn'

Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận gặp những kẻ không biết điều và nhận mọi thứ mà anh giúp đỡ như một chuyện hiển nhiên. Sự cho đi không tính toán khiến nam diễn viên mệt mỏi, kiệt sức.

Sina đưa tin ngày 10/9, bài phỏng vấn của Huỳnh Hiểu Minh thu hút hơn 150 triệu lượt đọc cùng hơn 14.000 lượt thảo luận. Trong đó, nam diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc thừa nhận: "Tôi đã giúp đỡ nhiều kẻ vô ơn" và "giờ nghe tới từ 'người tốt' tôi chỉ còn thấy đau lòng".

Đây là lần hiếm hoi Huỳnh Hiểu Minh cởi mở tâm sự như vậy trong một cuộc phỏng vấn. Nam diễn viên thừa nhận trong quá khứ anh không biết từ chối, ai nhờ vả cũng nhiệt tình giúp đỡ, cuối cùng phản tác dụng. Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ trước đây chỉ cần một lời khen đơn giản "Anh thật tốt bụng" cũng khiến nam nghệ sĩ tự hào, sẵn sàng bao dung và chịu đựng mọi thứ.

Huỳnh Hiểu Minh từng tự hào khi được khen là "người tốt bụng".

"Ngay cả khi trong hoàn cảnh khó khăn, tôi vẫn sẵn lòng cống hiến hết mình và chia sẻ nguồn lực hạn chế của bản thân để giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, người nhận được sự giúp đỡ lại chỉ trích tôi đã cho đi quá ít ỏi và hoàn toàn phớt lờ lòng tốt của tôi", Huỳnh Hiểu Minh từng là người tốt bụng vô điều kiện.

Nhưng thời gian trôi qua, Huỳnh Hiểu Minh nhận ra hình ảnh "người tốt bụng" không còn mang ý nghĩa cảm ơn mà chỉ là vỏ bọc cho sự khinh miệt, thái độ hời hợt, tự cho mình có quyền đáng được hưởng mọi thứ.

Anh từng gặp nhiều người: "Khi tôi giúp đỡ họ, họ coi tôi như thần thánh, nhưng ngay sau đó họ mất liên lạc. Đến khi tôi hỏi thì họ tỏ thái độ 'Anh giàu như thế sao còn quan tâm đến chút tiền cỏn con này'".

Trước đây, anh chưa bao giờ từ chối bất cứ ai đến cầu xin sự giúp đỡ, luôn cảm thấy đó chỉ là ân huệ nhỏ, không đáng để nhắc đến. Nhưng việc liên tục cho đi và nhượng bộ vô điều kiện đã làm tiêu hao thời gian, năng lượng và tinh thần nam nghệ sĩ. Huỳnh Hiểu Minh nhận ra: "Có quan hệ tốt với mọi người cũng không thể dùng để kiếm cơm".

Trải qua thăng trầm, được mất, Huỳnh Hiểu Minh hiểu ra lòng tốt đích thực là giúp đỡ người khác phát triển và truyền cho họ năng lượng tích cực trong khả năng của mình, chứ không phải hy sinh bản thân vô điều kiện, cho đi không giới hạn.

Nam diễn viên mệt mỏi khi phải làm người tốt.

Đây không phải lần đầu Huỳnh Hiểu Minh suy ngẫm về hành động của mình. Năm 2023, nam diễn viên bày tỏ nỗi đau khi lòng tốt của mình bị phản bội. Người Huỳnh Hiểu Minh giúp đỡ thành công lại cho rằng những gì họ có được đều nhờ sự nỗ lực của bản thân.

Chia sẻ của Huỳnh Hiểu Minh gây chấn động một thời gian, nhiều người cho rằng nam diễn viên đang ám chỉ tới người vợ Angelababy. Bởi Angelababy là người mẫu Hong Kong (Trung Quốc), tài nguyên phim ảnh, chương trình truyền hình của cô có được nhờ sự giúp đỡ của chồng. Nhờ sự ủng hộ và đánh đổi của Huỳnh Hiểu Minh mà Angelababy nhanh chóng bước vào hàng ngũ sao hạng A của Đại lục, nhận mức thù lao khổng lồ cao nhất giới giải trí. Tuy nhiên, sau đó vợ chồng nam nghệ sĩ lại trục trặc tình cảm dẫn tới ly hôn.

Cũng có người cho rằng Huỳnh Hiểu Minh có thể đang nhắc tới bạn gái Diệp Kha. Cô vốn chỉ là hot girl mạng, sau khi hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh thì được chú ý nhiều hơn. Nhưng mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha tan vỡ sau khi cô liên tục có những phát ngôn gây tranh cãi, ảnh hưởng tới danh tiếng và sự nghiệp của anh. Sau này, dù Diệp Kha sinh con gái, Huỳnh Hiểu Minh chưa từng công nhận đứa trẻ.

Huỳnh Hiểu Minh là ông chủ lớn trong giới giải trí Hoa ngữ.

Trong giới giải trí, Huỳnh Hiểu Minh luôn được công nhận là ông chủ tốt. Nam diễn viên sở hữu khoảng 40 công ty khác nhau. Vì vậy dư luận cho rằng có thể Huỳnh Hiểu Minh không nhắc tới vợ và bạn gái mà nhắc tới một số người quen từng được anh giúp đỡ nhưng có thái độ vô ơn.