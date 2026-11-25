Đến giờ phút này vẫn còn nhiều khán giả tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy.

Sáng 25/11, truyền thông Trung Quốc cho hay, Huỳnh Hiểu Minh gần đây đã làm khách mời trên podcast của MC nổi tiếng Dịch Lập Cạnh và có những chia sẻ gây xôn xao về cuộc hôn nhân với vợ cũ - Angelababy. Nam diễn viên họ Huỳnh không trách móc vợ cũ mà chỉ tự nhìn nhận lại chính bản thân mình. Huỳnh Hiểu Minh cho biết, gần 40 tuổi anh mới kết hôn với Angelababy, ngoái đầu nhìn lại mới thấy bản thân khi ấy thực sự chưa chín chắn, đã đưa ra đánh giá sai lầm về cuộc đời. Nhìn lại lựa chọn năm xưa, anh tự đánh giá rằng mình lúc đó thật ngốc.

Đáng chú ý, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ thêm rằng, suy nghĩ trước đây của bản thân rất đơn giản, cứ ngỡ liều mạng kiếm tiền, mang lại sự bảo đảm về mặt vật chất là đã được xem như có trách nhiệm. Nhưng trên thực tế anh lại bỏ qua sự đồng hành, giao tiếp và chia sẻ cảm xúc trong tình cảm với đối phương, khiến 2 người họ dần không thể bước tiếp cùng nhau.

Xuyên suốt buổi trò chuyện, tài tử họ Huỳnh không hề trách móc bất cứ ai mà nhận phần lớn trách nhiệm về mình, cho rằng năm đó bản thân chưa thực sự hiểu cách vun vén cho hôn nhân nên mới dẫn tới đổ vỡ.

Huỳnh Hiểu Minh tự nhận lỗi về mình trong cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ảnh: 163

Đoạn phỏng vấn của Huỳnh Hiểu Minh đã được lan truyền trên khắp các nền tảng mạng xã hội xứ Trung mới đây và làm dấy lên hàng loạt cuộc thảo luận sôi nổi. Trong đó, nhiều khán giả nhận định, hình tượng tổng tài ngôn tình của tài tử họ Huỳnh đã hoàn toàn sụp đổ. Năm xưa công chúng còn tưởng anh đã chăm lo chu toàn cho Angelababy, ai dè trên thực tế nam diễn viên lại tự thú nhận mình không dành đủ thời gian đồng hành bên người bạn đời nên mới khiến hôn nhân đổ vỡ.

Hình tượng tổng tài ngôn tình của Huỳnh Hiểu Minh đã bị tổn hại. Ảnh: 163

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh được bắt gặp hẹn hò vào tháng 5/2010 nhưng phải 4 năm sau mới công khai mối quan hệ. Đến năm 2015, cặp sao chính thức về chung nhà bằng 1 đám cưới cổ tích ở Thượng Hải (Trung Quốc). Lễ cưới của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy khi đó được ca tụng là đám cưới thế kỷ của giới giải trí châu Á.

Theo thống kê từ tờ Sina, tin tức liên quan đến hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy trên mạng xã hội và báo chí có gần 5,92 tỷ lượt theo dõi. Nguồn tin trong giới cho biết Huỳnh Hiểu Minh đã chi ra tổng cộng 200 triệu NDT (702 tỷ đồng) để tổ chức đám cưới, hoành tráng “vô tiền khoáng hậu” tại Cbiz.

Đáng chú ý, các nguồn tin trong giới từng cho biết Angelababy là cô con dâu được mẹ Huỳnh Hiểu Minh chấm chọn. Các cô bạn gái minh tinh trước đây của Huỳnh Hiểu Minh chẳng hạn như Tần Lam, Lý Phi Nhi đều không vừa ý mẹ và bà của nam diễn viên. Do đó, các cuộc tình này đều sớm kết thúc. Huỳnh Hiểu Minh từng cho biết Angelababy có tính cách giống hệt mẹ anh. Hơn nữa, vì rất yêu thương mẹ nên khi chọn bạn đời, nam diễn viên cũng theo khuôn mẫu con dâu lý tưởng của mẹ, chứ không phải theo mong muốn của bản thân.

Những tưởng Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy sẽ sống hạnh phúc đến “đầu bạc răng long”. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau ngày cưới, cặp đôi đã rạn nứt. Cả 2 bị soi dấu hiệu trục trặc và giữ khoảng cách với nhau từ năm 2018. Đến năm 2022, chuyện tình cổ tích của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh chính thức kết thúc, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Cuộc hôn nhân của Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh đã làm cho báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: 163