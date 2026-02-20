Huỳnh Hiểu Minh "cấm cửa" tình cũ hot girl bế con gái về nhà nội ăn Tết, quý tử đầu lòng cũng chung cảnh ngộ

Năm nay, Huỳnh Hiểu Minh quay về Thanh Đảo (Trung Quốc) để đón Tết Nguyên đán cùng ông bà, cha mẹ. Trong cả mùa Tết, chỉ có thành viên trong gia đình tài tử Thần Điêu Đại Hiệp quây quần bên nhau, không thấy anh đón 2 con về nhà nội. Theo nguồn tin trong giới, Huỳnh Hiểu Minh đã "cấm tiệt" tình cũ hot girl Diệp Kha bế con gái sang nhà ông bà, cha mẹ anh vào dịp Tết để tránh gây ồn ào và thị phi. Quý tử đầu lòng Tiểu Hải Miên cũng rơi vào cảnh không được về thăm nhà nội vào dịp Tết. Trước giao thừa, Angelababy đã đưa con trai về Thượng Hải (Trung Quốc), thay vì ở Hong Kong (Trung Quốc) đón xuân Bính Ngọ cùng nhà ngoại.

Theo tờ 163 tìm hiểu, Huỳnh Hiểu Minh không để con trai, con gái về Hải Nam (Trung Quốc) đón Tết cùng nhà nội vì muốn giữ sự bình yên cho gia đình, đồng thời anh cũng lo lắng bản thân bị gièm pha bên trọng bên khinh. Gia đình Huỳnh Hiểu Minh vốn không chào đón Diệp Kha. Hiện, con gái Huỳnh Hiểu Minh còn quá nhỏ nên không thể thiếu mẹ kề bên. Còn nếu chỉ cho bé Tiểu Hải Miên về nhà nội ăn Tết, tài tử này sẽ mang tiếng hắt hủi con gái út. Do đó, dù rất nhớ cháu trai Tiểu Hải Miên sau cả năm không gặp, ông bà và cha mẹ Huỳnh Hiểu Minh cũng đành chịu.

Huỳnh Hiểu Minh về quê đón Tết cùng ông bà, cha mẹ. Để giữ sự bình yên cho gia đình, anh không đón con trai, con gái về ăn Tết với nhà nội. Ảnh: 163.

Angelababy đưa quý tử về Thượng Hải (Trung Quốc) đón Tết, nhưng năm nay Tiểu Hải Miên không được gặp cha và nhà nội. Ảnh: Sina.

Sau khi ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh có chuyện tình đầy rẫy thị phi với hot girl kém 15 tuổi Diệp Kha. Khi quá khứ lừa đảo, ngoại tình của Diệp Kha bại lộ, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp dứt khoác chia tay, bất chấp bạn gái hot girl đang mang thai. Đến tháng 2/2025, Diệp Kha được cho biết đã bí mật sinh con gái cho Huỳnh Hiểu Minh. Dù vậy, nam diễn viên chỉ muốn nuôi con, không muốn tái hợp với Diệp Kha.

Huỳnh Hiểu Minh chỉ nhận con gái út, chứ không nhận mẹ. Ảnh: Sohu.

Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh công bố ly hôn từ năm 2022, nhưng họ vẫn là cặp đôi nhận sự chú ý đặc biệt và được khán giả mong đợi hàn gắn bậc nhất Cbiz. Đầu năm nay, cặp sao đã giảng hòa quan hệ vì con trai Tiểu Hải Miên.

Dù Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đã đường ai nấy đi, nhưng gia đình nam diễn viên vẫn rất quý cô con dâu cũ này. Từ cuối năm 2024, cha mẹ Huỳnh Hiểu Minh giục nam diễn viên này tái hôn với Angelababy sau khi anh chia tay cô bạn gái tai tiếng Diệp Kha. Thậm chí, bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh còn tuyên bố trước mặt con rằng chỉ công nhận 1 mình Angelababy là con dâu.

Nguồn tin cho biết bố mẹ tài tử Thần Điêu Đại Hiệp vẫn tiếc nuối về cuộc hôn nhân tan vỡ giữa con trai với Angelababy. Gia đình tài tử tin rằng Angelababy là người vợ tốt, phù hợp nhất với Huỳnh Hiểu Minh. Vì vậy, dù cặp sao đã ly hôn 4 năm, bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn xem Angelababy như thành viên trong gia đình. Ảnh cưới của cặp sao vẫn được treo trong nhà của ông bà và bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh tại Thanh Đảo (Trung Quốc).

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đã hết căng thẳng, giảng hòa mối quan hệ từ đầu năm nay. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, QQ