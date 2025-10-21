Huyền thoại Warren Buffett và Chủ tịch Fed Jerome Powell đồng loạt gióng cảnh báo cho Phố Wall: Chuyện gì đây?

Chỉ số S&P 500 đã trải qua giai đoạn khó khăn vào mùa xuân năm nay, khi giới đầu tư lo ngại tác động từ các mức thuế nhập khẩu do Tổng thống Donald Trump đặt ra. Tuy nhiên, khi các cuộc đàm phán về thuế quan diễn ra và doanh nghiệp thể hiện khả năng thích ứng trong môi trường này, tâm lý lo ngạicủa nhà đầu tư lắng dần.

Nhờ đó, chỉ số S&P 500 lấy lại đà tăng. Đến nay, sau khi lập đỉnh mới, S&P 500 đang hướng đến mức tăng 13% trong năm nay.

Động lực tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với đó là kỳ vọng lãi suất giảm và lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất trong tháng 9 và phát tín hiệu sẽ còn hai đợt giảm nữa trước khi năm 2025 kết thúc. Theo BlackRock, trong quý 2, khoảng 80% doanh nghiệp vượt dự báo của giới phân tích về cả doanh thu lẫn lợi nhuận.

Tuy nhiên, giữa bức tranh tươi sáng đó, hai nhân vật có ảnh hưởng lớn trên Phố Wall lại đưa ra cùng một cảnh báo đáng lo ngại. Đó là Chủ tịch Fed Jerome Powell và tỷ phú đầu tư Warren Buffett. Lịch sử thị trường cũng cho thấy những cảnh báo của họ không phải không có cơ sở.

Trước hết, mọi ánh mắt đều hướng về Chủ tịch Fed Jerome Powell trong những tháng gần đây, khi giới đầu tư chờ quyết định lãi suất và quan điểm chung của ông về triển vọng kinh tế. Nhà đầu tư kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất thêm trong thời gian còn lại của năm 2025, bởi chi phí vay thấp giúp doanh nghiệp dễ dàng mở rộng hoạt động và người tiêu dùng chi tiêu mạnh hơn. Đây là yếu tố tích cực cho lợi nhuận các công ty và cho giá cổ phiếu.

Về phần Warren Buffett, ông vẫn luôn được giới tài chính chú ý nhờ thành công trong đầu tư dài hạn. Ông đã dẫn dắt Berkshire Hathaway đạt mức sinh lời vượt thị trường suốt gần 60 năm qua. Ông chọn lựa cổ phiếu chất lượng, mua ở mức giá hợp lý và kiên nhẫn chờ chúng tăng trưởng.

Thông điệp mà Warren Buffett và Jerome Powell cùng gửi đi gần đây đều khá rõ. Buffett thể hiện quan điểm qua một hành động đơn giản là tích trữ tiền mặt ở mức kỷ lục. Lượng tiền mặt của Berkshire hiện đạt 344 tỷ USD, sau khi từng vượt 347 tỷ USD vài tháng trước.

Điều này cho thấy Buffett đang ưu tiên giữ tiền thay vì mua cổ phiếu. Ông làm vậy đồng nghĩa ông không thấy nhiều cơ hội mua hấp dẫn. Buffett không ám chỉ rằng doanh nghiệp hiện nay hoạt động yếu kém, mà là cổ phiếu đang bị định giá quá cao.

Nhận định của ông Powell củng cố quan điểm này. Trong một bài phát biểu cuối tháng trước, ông nói: “Giá cổ phiếu hiện đang ở mức khá cao”. Sau đó, ông trấn an rằng rủi ro đối với ổn định tài chính chưa đáng kể. Nhưng điều đáng lưu ý với nhà đầu tư là cổ phiếu hiện đã trở nên đắt đỏ.

Một chỉ báo quan trọng minh họa cho cảnh báo của Buffett và Powell là hệ số CAPE của chỉ số S&P 500 – tức hệ số giá trên lợi nhuận điều chỉnh theo chu kỳ 10 năm. Chỉ số này phản ánh tương quan giữa giá và lợi nhuận trung bình trong thời gian dài, giúp loại bỏ biến động ngắn hạn.

Hiện hệ số CAPE của S&P 500 đã lên mức 36, một ngưỡng mới chỉ xuất hiện 2 lần từ trước đến nay. Trong quá khứ, mỗi khi CAPE chạm mức này, chỉ số S&P 500 đều chứng kiến đợt điều chỉnh giảm mạnh sau đó.

Với nhà đầu tư hiện tại, không thể dự đoán chính xác khi nào thị trường giảm. Nhưng lịch sử chứng minh rằng thị trường không bao giờ tăng mãi hoặc giảm mãi theo một đường thẳng. Tăng và giảm là hai phần tự nhiên của chu kỳ đầu tư. S&P 500 có thể giảm trong thời gian tới, nhưng sau đó sẽ phục hồi và tiếp tục tăng trưởng.

Vì vậy, nhà đầu tư nên tiếp tục mua cổ phiếu theo chu kỳ thị trường, nhưng cần thận trọng về mức giá. Dù thị trường chung đang đắt đỏ, vẫn có những cổ phiếu riêng lẻ được giao dịch ở mức hợp lý, thậm chí thấp hơn giá trị thực. Cảnh báo của ông Powell và ông Buffett là lời nhắc rõ ràng: Nếu lựa chọn khôn ngoan, nhà đầu tư vẫn có thể kiếm tiền trong bất kỳ bối cảnh nào của thị trường.

Theo Yahoo Finance