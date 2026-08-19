Huyền thoại tình báo Tư Cang nghẹn ngào khi ‘gặp’ Bác Hồ ở Ba Đình năm 1945

Ở tuổi 98, huyền thoại tình báo Tư Cang xúc động khi qua kính VR được nhìn, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập giữa Quảng trường Ba Đình năm 1945.

Sáng 19/8, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (huyền thoại tình báo Tư Cang) - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo chiến lược H.63, tham dự lễ khai mạc chương trình “ Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM).

Ở tuổi 98, ông là một trong 6 khách mời đặc biệt cùng thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc và trải nghiệm không gian thực tế ảo (VR) tái hiện Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

“Người nào dễ khóc chắc đã khóc rồi”

Chương trình bắt đầu lúc 8h, nhưng từ 7h30, Đại tá Nguyễn Văn Tàu đã có mặt tại Dinh Độc Lập.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu có mặt tại Dinh Độc Lập từ rất sớm. (Ảnh: Lương Ý)

Ông đến sớm bởi muốn chứng kiến không khí trước giờ khai mạc, đặc biệt là hình ảnh người dân đến đăng ký, xếp hàng chờ trải nghiệm. Trong dòng người có mặt từ sớm, điều khiến vị đại tá 98 tuổi vui nhất là sự xuất hiện của đông đảo người trẻ.

Sau nghi thức khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Tàu cùng các đại biểu bước vào lượt trải nghiệm đầu tiên. Được nhân viên kỹ thuật hỗ trợ đeo kính VR, ông bắt đầu hành trình trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Trong khoảng 5 phút, không gian ngày Độc lập được tái hiện với dòng người tập trung tại quảng trường, lễ đài và khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Kết thúc trải nghiệm, huyền thoại tình báo Tư Cang dành nhiều lời khen cho cách công nghệ đưa người xem đến gần hơn với sự kiện lịch sử 81 năm trước.

“Quá hay, quá xúc động! Tôi không nghĩ gần 100 tuổi rồi mà còn có thể được nghe, được nhìn Bác Hồ ở Quảng trường Ba Đình năm 1945”, ông nói.

Nhắc lại những gì vừa chứng kiến, có lúc giọng vị đại tá 98 tuổi chùng xuống: “Nếu người nào dễ khóc, chắc đã khóc rồi. Quá ý nghĩa và xúc động”.

Điều khiến Đại tá Nguyễn Văn Tàu bất ngờ là khả năng tương tác với không gian được tái hiện. Khi ông thay đổi hướng nhìn, hình ảnh xung quanh cũng chuyển động tương ứng, thay vì chỉ xuất hiện cố định như khi xem một bộ phim thông thường.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu là một trong 6 khách mời đặc biệt cùng thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”. (Ảnh: Lương Ý)

Ông liên tục quay sang hai bên để quan sát và thích thú khi nhận ra mình có thể nhìn không gian Quảng trường Ba Đình từ nhiều hướng.

“Tôi quay trái, quay phải thì không gian ở quảng trường cũng chuyển động theo. Cảm giác như mình đang có mặt ở đó. Công nghệ làm được như thế này rất đặc biệt”, ông nhận xét.

Sự xúc động của Đại tá Nguyễn Văn Tàu còn đến từ một lý do khác.

Năm 1945, ông 17 tuổi, tham gia Thanh niên Tiền phong tại Bà Rịa. Trong những ngày Cách mạng Tháng Tám, chàng trai Nguyễn Văn Tàu cầm cây tầm vông vạt nhọn, hòa vào dòng người giành chính quyền tại địa phương. Ông đã sống trong những ngày đất nước giành độc lập, nhưng chưa từng có mặt tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Bởi vậy, ở tuổi 98, việc được nhìn thấy không gian quảng trường, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập qua công nghệ thực tế ảo mang đến cho ông một trải nghiệm đặc biệt.

Từ một người từng sống trong chính những ngày lịch sử ấy, giờ đây Đại tá Nguyễn Văn Tàu có thể nhìn lại thời khắc 2/9/1945 bằng một phương thức mà hơn tám thập kỷ trước khó ai có thể hình dung.

Vui khi thấy đông người trẻ tìm đến lịch sử

Không chỉ xúc động với những gì chứng kiến qua kính VR, Đại tá Nguyễn Văn Tàu còn đặc biệt ấn tượng trước sự quan tâm của người dân dành cho chương trình ngay trong buổi sáng đầu tiên.

Sau phần trải nghiệm, hàng trăm người tiến đến chào hỏi, bắt tay và xin chụp ảnh cùng vị Cụm trưởng Cụm tình báo chiến lược H.63. Ông vui vẻ nán lại chụp ảnh với mọi người, trong đó có nhiều bạn trẻ.

Với Đại tá Nguyễn Văn Tàu, chính hình ảnh ấy cho thấy ý nghĩa của việc đưa lịch sử đến công chúng bằng những phương thức mới.

Ông là một trong những người đầu tiên trải nghiệm không gian thực tế ảo tái hiện Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. (Ảnh: Lương Ý)

Theo ông, thế hệ trẻ hôm nay không trực tiếp trải qua chiến tranh, càng không thể chứng kiến những thời khắc lịch sử như Cách mạng Tháng Tám hay ngày Độc lập 2/9/1945. Công nghệ có thể trở thành một phương tiện giúp khoảng cách ấy được rút ngắn, để lịch sử trở nên trực quan và dễ tiếp cận hơn.

Ông đánh giá việc đông đảo người dân, đặc biệt là người trẻ, chủ động đến Dinh Độc Lập từ sớm để chờ trải nghiệm là tín hiệu đáng mừng.

Theo vị Cụm trưởng H.63, một chương trình lịch sử thu hút được người trẻ không chỉ giúp họ hiểu thêm những sự kiện của đất nước, mà quan trọng hơn là góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tinh thần yêu nước.

“Tôi rất vui khi thấy đông người trẻ đến tham gia. Chương trình rất ý nghĩa. Khi các cháu được xem, được nghe, được hiểu thêm về Bác Hồ và ngày Độc lập thì tinh thần yêu nước cũng sẽ được lan tỏa”, Đại tá Nguyễn Văn Tàu chia sẻ.

Ông cho rằng mỗi thời kỳ có những cách khác nhau để giáo dục truyền thống. Nếu những giá trị lịch sử được chuyển tải bằng phương thức phù hợp với người trẻ, công nghệ hiện đại không làm lịch sử xa đi mà ngược lại, có thể giúp những câu chuyện của quá khứ đến gần hơn với công chúng.

Đưa Ba Đình năm 1945 đến gần công chúng TP.HCM

“Trở về thời khắc thiêng liêng” sử dụng công nghệ thực tế ảo để tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, đưa người trải nghiệm trở lại thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Đông đảo người dân, trẻ em xin chụp hình cùng vị Đại tá tình báo. (Ảnh: Lương Ý)

Sau khi được tổ chức tại Hà Nội, Quảng Ninh và Nghệ An, chương trình đến TP.HCM và được tổ chức tại Dinh Độc Lập từ 19-21/8.

Ngay trong buổi sáng khai mạc, khoảng 1.000 lượt khách đã đăng ký trải nghiệm. Ban Tổ chức bố trí từng lượt 20 người, mỗi lượt trải nghiệm kéo dài khoảng 5 phút và có nhân viên kỹ thuật trực tiếp hỗ trợ sử dụng kính VR.

Chương trình mở cửa từ 8h đến 18h trong ba ngày 19-21/8, phục vụ miễn phí người dân và du khách. Người tham gia đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức tại cổng chính Dinh Độc Lập, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM.