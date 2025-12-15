Huyền thoại Peugeot 103 tái xuất: Xe máy điện hoài cổ cho đô thị hiện đại

Ra đời và đạt đỉnh cao phổ biến vào thập niên 1970, Peugeot 103 đã trở thành biểu tượng giao thông của nước Pháp và nhiều quốc gia châu Âu khác. Đó là mẫu xe gắn máy 50cc hai thì với cách khởi động rất đặc trưng, người lái phải dùng bàn đạp để “đạp và nổ máy”.

Chính sự đơn giản ấy, cộng với việc không cần bằng lái do tốc độ tối đa chỉ khoảng 45 km/h, đã giúp Peugeot 103 trở thành phương tiện di chuyển lý tưởng cho học sinh, sinh viên, người lao động và cả những ai chỉ cần một chiếc xe gọn nhẹ để đi lại hằng ngày trong đô thị.

Sau gần nửa thế kỷ, trong bối cảnh ngành giao thông vận tải toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ sang xu hướng điện khí hóa, Peugeot quyết định hồi sinh cái tên huyền thoại này. Tuy nhiên, thay vì cố gắng tái tạo nguyên bản một chiếc xe xăng cổ điển, hãng xe Pháp lựa chọn cách tiếp cận hiện đại hơn khi biến Peugeot 103 thành một mẫu xe máy điện hoàn toàn mới.

Điều đáng chú ý là dù được trang bị công nghệ hiện đại, mẫu xe vẫn giữ lại rất nhiều nét thiết kế mang đậm tinh thần hoài cổ, những yếu tố từng giúp 103 trở thành biểu tượng của cả một thế hệ.

Ở phiên bản mới, Peugeot 103 được định vị là một mẫu xe máy điện thực dụng, hướng đến nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị. Điểm nhấn đầu tiên nằm ở cấu hình pin có thể tháo rời, một yếu tố đang ngày càng được người dùng quan tâm, đặc biệt là tại các thành phố lớn nơi không phải ai cũng có chỗ sạc cố định.

Peugeot dự kiến cung cấp hai tùy chọn pin khác nhau. Phiên bản pin 1,6 kWh được xem như tương đương với động cơ đốt trong 50cc truyền thống, đủ để duy trì tên gọi 103 quen thuộc. Với cấu hình này, xe có thể đạt phạm vi hoạt động khoảng 45 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trong khi đó, phiên bản pin 2,2 kWh mạnh hơn được so sánh với động cơ 125cc, mang lại quãng đường di chuyển lên tới khoảng 65 km, phù hợp hơn với những người có nhu cầu đi lại nhiều hơn trong ngày.

Không chỉ thay đổi về hệ truyền động, Peugeot 103 phiên bản điện còn được thừa hưởng nhiều công nghệ và giải pháp kỹ thuật từ mẫu concept SPx từng gây tiếng vang lớn trong giới yêu xe vào năm ngoái.

Động cơ điện và bộ điều khiển được đặt ở vị trí trung tâm, giúp phân bổ trọng lượng hợp lý và cải thiện cảm giác lái. Khung xe sử dụng kết cấu nhôm liền khối hiện đại, kết hợp với càng sau đơn, vừa mang lại độ cứng vững cần thiết vừa giữ được vẻ thanh thoát đặc trưng của dòng xe này.

Hệ thống treo cũng là một điểm đáng chú ý khi Peugeot không ngần ngại trang bị những linh kiện chất lượng. Phía trước là phuộc Kayaba đường kính 37 mm, trong khi phía sau là giảm xóc đơn kết hợp với hệ thống liên kết, hứa hẹn mang lại khả năng vận hành êm ái trên những con đường đô thị không mấy bằng phẳng.

Tổng trọng lượng của xe chỉ khoảng 103 kg, một con số khá ấn tượng đối với một mẫu xe máy điện. Với trọng lượng này, việc dắt xe, xoay trở trong không gian hẹp hay thậm chí nhấc xe qua những chướng ngại nhỏ cũng không quá khó khăn, đúng với tinh thần tiện lợi và linh hoạt mà Peugeot 103 từng đại diện.

Về hệ truyền động, động cơ điện trung tâm được kết nối với bánh sau thông qua dây đai Kevlar. Đây là loại dây đai được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành êm ái, hiệu suất tốt hơn so với dây đai thông thường, đồng thời có độ bền cao và gần như không cần bảo dưỡng. Điều này đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu của Peugeot 103, những người mong muốn một phương tiện đơn giản, ít phiền toái và chi phí sử dụng thấp trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, Peugeot 103 phiên bản điện cũng được trang bị màn hình TFT kích thước 5 inch, hiển thị các thông tin cơ bản phục vụ người lái. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hãng xe Pháp vẫn chưa công bố chi tiết về các tính năng điện tử đi kèm như kết nối điện thoại thông minh, định vị hay các chế độ lái. Dù vậy, với xu hướng chung của thị trường xe điện, nhiều khả năng Peugeot sẽ bổ sung các tính năng đủ dùng, tập trung vào tính thực tế thay vì quá phô trương công nghệ.

Về hiệu suất, Peugeot vẫn khá kín tiếng và chưa đưa ra thông số chính thức. Tuy nhiên, dựa trên những gì đã được hé lộ, giới chuyên môn dự đoán phiên bản pin 1,6 kWh sẽ có tốc độ tối đa khoảng 48 km/h, tương đương 30 mph, trong khi phiên bản pin 2,2 kWh có thể đạt tới khoảng 72,5 km/h.

Đây là những con số hoàn toàn phù hợp với một mẫu xe hướng tới di chuyển trong thành phố, đảm bảo an toàn, tiết kiệm năng lượng và đáp ứng các quy định giao thông tại nhiều quốc gia châu Âu.

Một điểm khiến nhiều người dùng châu Âu cảm thấy tự hào là Peugeot khẳng định mẫu xe này sẽ được sản xuất tại Pháp. Trong bối cảnh nhiều hãng xe chuyển dịch sản xuất sang các khu vực có chi phí thấp hơn, quyết định này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn được kỳ vọng giúp Peugeot kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm bớt những chi phí phát sinh trong chuỗi cung ứng nội địa tại châu Âu.

Không dừng lại ở đó, Peugeot 103 còn mang đến cho người dùng hai gói phụ kiện tùy chọn nhằm tăng tính tiện dụng và thoải mái. Gói Protect Pack tập trung vào khả năng bảo vệ, bao gồm kính chắn gió, tấm chắn chân và các tấm ốp bên hông, giúp người lái hạn chế tác động của gió, mưa và bụi bẩn trong quá trình di chuyển.

Trong khi đó, gói Comfort Pack hướng đến sự tiện nghi với thùng đựng đồ phía sau bán cứng do Givi sản xuất, giá đỡ điện thoại thông minh Quad Lock, yên xe cao cấp êm ái hơn và tấm phủ yên xe, rất phù hợp với những người sử dụng xe cho mục đích đi làm hằng ngày hoặc giao hàng trong nội đô.

Về giá bán, Peugeot hiện vẫn chưa đưa ra con số chính thức. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin không chính thức, Peugeot 103 phiên bản điện có thể được bán với mức giá khoảng 3.000 euro, tương đương khoảng 3.500 USD. Nếu mức giá này trở thành hiện thực, đây sẽ là một con số khá cạnh tranh trong phân khúc xe máy điện đô thị tại châu Âu. Nhiều khả năng mẫu xe sẽ được ra mắt trước tiên tại thị trường châu Âu, nơi Peugeot có lợi thế lớn về thương hiệu và lịch sử.