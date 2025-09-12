‘Huyền thoại’ nước giải khát Việt không đủ khả năng trả nợ cho Sabeco, đối mặt nguy cơ phá sản

Ngày 5/9, HĐQT Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO- mã CK: SCD) có tờ trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt đề xuất gia hạn hai khoản vay nội bộ trị giá hơn 450 tỷ đồng từ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

HĐQT cho biết, trong trường hợp nội dung này không được thông qua, Công ty có thể phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

Theo tờ trình, tính đến ngày 30/6/2025, CDBECO đã nhận tổng cộng 426 tỷ đồng tiền vay từ Sabeco. Số tiền này đã được sử dụng chủ yếu để thanh toán cho dự án Mỹ Phước 3 (MP3) và bổ sung vốn lưu động. Còn 30 tỷ hiện đang được CDBECO gửi kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng và dự kiến dùng vào việc thanh toán các khoản phải trả còn lại cho dự án MP3.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, CDBECO ghi nhận khoản lỗ 46 tỷ đồng, với doanh số chỉ đạt 55% kế hoạch. Sản lượng bán hàng thấp hơn kỳ vọng cùng với chi phí lãi vay và chi phí thuê đất cao là những nguyên nhân chính dẫn đến tình hình thua lỗ. Hoạt động cho thuê kho bãi tại MP3 cũng chỉ đạt 53% tỷ lệ lấp đầy.

CDBECO dự báo sẽ thiếu hụt dòng tiền trầm trọng khi các khoản nợ Sabeco đến hạn vào tháng 10 và tháng 12 năm nay. Vì vậy, công ty chưa đủ khả năng hoàn trả khoản nợ này trong năm nay.

Để cải thiện tình hình, CDBECO đang triển khai nhiều giải pháp như hỗ trợ nhà phân phối, ra mắt sản phẩm mới, phát triển thêm nhà phân phối ở các khu vực tiềm năng, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, và phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện thủ tục giấy phép cho dự án MP3 nhằm đạt 100% tỷ lệ lấp đầy từ quý 4/2025 và đưa mảng kinh doanh nước giải khát về mức lợi nhuận.

HĐQT đề xuất Đại hội đồng Cổ đông gia hạn khoản vay gốc 138 tỷ đồng (tổng nợ bao gồm lãi nhập gốc đến 2/12/2025 là gần 166 tỷ đồng) và khoản vay gốc 288 tỷ đồng (tổng lãi nhập gốc vay đến 26/10/2025 là gần 322 tỷ đồng) thêm tối đa 12 tháng.

Trả gốc vay 1 lần vào cuối kỳ hay được phép trả trước hạn và không bị phạt trả trước hạn. Trả lãi vay cuối kỳ vào ngày trả nợ trước hạn (nếu có). Lãi vay tính trên số ngày vay thực tế.

Lãi suất vay gia hạn 1 năm áp dụng trên số dư nợ vay của CDBECO và được xác nhận trên Phụ lục ký kết giữa hai bên sao cho không thấp hơn lãi vay thấp nhất cũng như không thấp hơn lãi gửi cao nhất kỳ hạn 1 năm tham khảo từ bảng chào của các Ngân hàng vào gần ngày gia hạn khoản vay.

Nguồn trả nợ dự kiến từ các nguồn vốn khác hoặc nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại CDBECO để trå vay SABЕСО.﻿

Nước Giải Khát Chương Dương tiền thân là nhà máy Usine Belgique, được xây dựng vào năm 1952 trực thuộc tập đoàn BGI của Pháp. Năm 2004 chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần.

Hiện tại, Chương Dương vẫn hoạt động với vai trò là công ty con phụ trách hoạt động sản xuất nước giải khát của Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Trong đó, Sabeco hiện nắm 62,06% vốn Chương Dương.

Tại thị trường trong nước, Chương Dương từng là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất nước giải khát phía nam với sản phẩm sá xị con cọp nổi tiếng. Tuy nhiên, từ khi thị trường có sự xuất hiện của các hãng nước giải khát nước ngoài với chiến lược marketing hiệu quả, mạng lưới phân phối rộng, nước ngọt con cọp của Chương Dương đã nhanh chóng đánh mất thị phần.