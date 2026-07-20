Huyền thoại màn ảnh Hong Kong Tạ Hiền qua đời ở tuổi 89, Tạ Đình Phong bỏ dở concert gấp rút về chịu tang cha

Chỉ vài giờ sau khi truyền thông Hong Kong loan tin dữ, Tạ Đình Phong đã lên tiếng xác nhận cha mình, tài tử huyền thoại Tạ Hiền, qua đời ở tuổi 89. Nam ca sĩ lập tức gác lại concert sắp diễn ra tại Thanh Đảo, âm thầm bay về Hong Kong lo hậu sự cho cha theo di nguyện "mọi thứ giản dị, kín đáo".

Chiều 20/7, truyền thông Hong Kong đồng loạt đưa tin tài tử gạo cội Tạ Hiền qua đời, hưởng thọ 89 tuổi. Không lâu sau đó, con trai Tạ Đình Phong đã đích thân xác nhận trên trang cá nhân: "Vô cùng đau buồn thông báo với mọi người, cha tôi Tạ Hiền đã rời xa chúng ta". Dòng chia sẻ ngắn ngủi lập tức khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn động, hàng loạt nghệ sĩ đăng bài tưởng niệm "Anh Tư" huyền thoại.

Tạ Đình Phong đang ở đại lục chuẩn bị cho concert Evolution Nic Live tại Thanh Đảo vào ngày 25 và 26/7 thì nhận hung tin, lập tức âm thầm bay về Hong Kong lo hậu sự cho cha. Tang lễ sẽ được tổ chức giản dị, kín đáo theo đúng di nguyện của cố nghệ sĩ. Con gái Tạ Đình Đình, hiện định cư tại Canada cùng chồng con, dự kiến cũng về Hong Kong tiễn biệt cha. Quản lý Hoắc Vấn Hy chỉ phản hồi ngắn gọn: "Về chuyện của Anh Tư, lát nữa Đình Phong sẽ tự công bố, cảm ơn mọi người quan tâm".

Sự ra đi của Tạ Hiền không quá bất ngờ với những ai theo dõi tình hình sức khỏe của tài tử thời gian qua. Những năm gần đây, nghệ sĩ gần như ở ẩn, nhiều lần vướng tin đồn sức khỏe chuyển xấu, thậm chí bị cho là đột quỵ và liệt giường. Lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng là hồi tháng 4, khi được bắt gặp ngồi xe lăn uống cà phê trên đỉnh Thái Bình Sơn, thân hình gầy gò hơn trước rõ rệt. Trước đó, tài tử từng được cho là bị đột quỵ nhẹ năm 2023 và trải qua phẫu thuật khớp háng năm 2025, khiến đôi chân yếu đi, phải dùng xe lăn và gậy chống khi di chuyển.

Tạ Hiền tên thật Tạ Gia Ngọc, sinh năm 1936, là một trong những tượng đài lớn nhất của điện ảnh Hong Kong. Biệt danh "Anh Tư" gắn liền với tài tử suốt hàng chục năm, vừa vì xếp thứ tư trong nhà, vừa nhờ vai La Tứ Hải kinh điển trong bộ phim truyền hình Thiên vương chi vương của TVB. Bước chân vào làng phim từ năm 1953, Tạ Hiền nhanh chóng trở thành gương mặt trụ cột của hãng Kong Ngee và là biểu tượng màn bạc của thập niên 1950, 1960 với hình tượng lãng tử hào hoa. Sang thời truyền hình, khán giả Việt Nam nhớ đến tài tử qua loạt phim Tiêu Thập Nhất Lang, Anh hùng xạ điêu, Tuyết sơn phi hồ hay Vạn thủy thiên sơn tổng thị tình, còn thế hệ sau biết đến qua vai phản diện trong Đội bóng Thiếu Lâm của Châu Tinh Trì.

Điều đáng nể là ở tuổi xế chiều, Tạ Hiền vẫn viết thêm một trang sử. Năm 2019, tài tử nhận giải Thành tựu trọn đời tại Kim Tượng, ai cũng nghĩ đó là lời chào sân khấu. Vậy mà đến năm 2022, ở tuổi 85, Tạ Hiền giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Tượng lần thứ 40 với phim Time, trở thành Ảnh đế lớn tuổi nhất lịch sử giải thưởng. Khoảnh khắc được Lâm Gia Đống dìu lên sân khấu, cố nghệ sĩ chỉ nói đúng một câu "Cảm ơn mọi người, tôi không biết nói gì, tôi chỉ biết nhận giải này thôi" khiến cả khán phòng đứng dậy vỗ tay.

Ngoài sự nghiệp lẫy lừng, đời tư của Tạ Hiền cũng tốn không ít giấy mực. Tài tử trải qua hai cuộc hôn nhân, với minh tinh Đài Loan Chân Trân từ 1974 đến 1978 và với hoa hậu Địch Ba Lạp từ 1979 đến 1996, có hai người con là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình. Nhiều thập kỷ phong lưu, đào hoa, nhưng đến cuối đời, thứ đọng lại trong lòng công chúng vẫn là một nghệ sĩ tận hiến, đứng trước máy quay đến tận tuổi 85 và ra đi trong sự tiếc thương của cả một nền điện ảnh.