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Hủy xây dựng siêu sân bay rộng gấp 4,3 lần Nội Bài, vốn đầu tư 75.000 tỷ đồng vì lý do đặc biệt

Thế Anh
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Được quy hoạch trên diện tích hơn 2.300ha, siêu sân bay tại Ấn Độ phải tìm địa điểm mới sau nhiều năm gặp khó khăn trong quá trình triển khai.

Ngày 24/8/2026, Thủ hiến bang Tamil Nadu C. Joseph Vijay tuyên bố từ bỏ kế hoạch xây dựng sân bay quốc tế mới tại Parandur tại huyện Kancheepuram, cách trung tâm Chennai khoảng 68,5km, khép lại một trong những dự án hạ tầng gây tranh cãi nhất khu vực trong những năm gần đây.

Theo Reuters, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 274 tỷ rupee, tương đương 2,86 tỷ USD. Sân bay được quy hoạch trên khu đất khoảng 5.746 mẫu Anh, tương đương 2.326ha. Để dễ hình dung, sân bay Parandur có quy mô gấp khoảng 4,3 lần diện tích 544ha hiện có của sân bay Nội Bài theo số liệu quy hoạch được dẫn trước đó.

Đây là dự án được kỳ vọng trở thành sân bay thứ hai của Chennai, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Ấn Độ. Thành phố này có vai trò quan trọng trong các ngành ô tô, điện tử, sản xuất và logistics, với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp quốc tế.

Theo chính quyền bang, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không và vận chuyển hàng hóa tăng lên đặt ra yêu cầu bổ sung năng lực cho hệ thống sân bay hiện hữu. Kế hoạch xây dựng sân bay được công bố vào tháng 8/2022. Sau quá trình đánh giá địa điểm và chuẩn bị hồ sơ, dự án nhận được chấp thuận nguyên tắc từ Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ vào tháng 4/2025.

Theo thông tin được Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ công bố, chi phí riêng giai đoạn 1 của dự án được ước tính khoảng 105 tỷ rupee. Đây là mức chi phí của giai đoạn đầu được nêu trong hồ sơ xin chấp thuận nguyên tắc, không phải tổng vốn đầu tư toàn dự án.

Dù đã tiến thêm một bước trong thủ tục chuẩn bị đầu tư, Parandur vẫn chưa bước vào giai đoạn xây dựng sân bay. Tranh chấp về đất đai, tác động đến cộng đồng dân cư và những lo ngại về môi trường tiếp tục là trở ngại lớn.

Thách thức lớn của dự án nằm ở việc cân đối nhu cầu phát triển hạ tầng với điều kiện sinh sống của cộng đồng địa phương. Khu vực Parandur có nhiều làng dân cư, đất nông nghiệp và vùng trũng trữ nước, khiến kế hoạch xây dựng sân bay đặt ra những băn khoăn về sinh kế, nơi ở của người dân cũng như khả năng thoát nước và tác động đến môi trường. Đây cũng là những yếu tố khiến phương án lựa chọn địa điểm này gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai.

Đến ngày 24/8/2026, chính quyền bang tuyên bố sẽ tìm địa điểm khác để xây sân bay thứ hai cho Chennai, thay vì tiếp tục triển khai tại Parandur.

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Sau khi loại bỏ Parandur, chính quyền Tamil Nadu phải quay lại bài toán lựa chọn địa điểm cho một dự án đã được nghiên cứu suốt nhiều năm.

Đến ngày 7/10/2026, Tamil Nadu Industrial Development Corporation (TIDCO), cơ quan phát triển công nghiệp của bang, xác nhận với báo chí rằng các nghiên cứu kỹ thuật và khảo sát thực địa sơ bộ để tìm địa điểm thay thế đã bắt đầu, nhưng chưa có vị trí nào được lựa chọn hoặc xác nhận chính thức.

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Trong khi đó, chính quyền bang cũng tính đến việc mở rộng sân bay Chennai hiện hữu. Phương án được công bố bao gồm phát triển nhà ga thứ năm và cải thiện kết nối giao thông, hướng tới nâng năng lực phục vụ lên khoảng 55 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Đây được xem là giải pháp giúp bổ sung công suất trong thời gian tìm kiếm địa điểm xây sân bay mới. Dù vậy, mở rộng sân bay hiện hữu và xây dựng một sân bay thứ hai là hai phương án khác nhau, với những giới hạn riêng về quỹ đất, hạ tầng và tổ chức khai thác.

Một vấn đề khác là tương lai của phần đất đã được thu hồi cho dự án Parandur. Theo DT Next ngày 12/9/2026, chính quyền bang chưa quyết định phương án sử dụng lại khoảng 1.700 mẫu Anh đất đã thu hồi. Một số ý kiến được báo chí dẫn lại đề cập khả năng sử dụng đất cho các hoạt động công nghiệp, nhưng đây chưa phải quyết định chính thức.

Tags

Tamil Nadu

sân bay Chennai

sân bay

phát triển

hủy xây dựng sân bay

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