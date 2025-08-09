Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ!

Sau 3 năm bên nhau, cuộc hôn nhân của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã gặt hái được "trái ngọt". Cặp đôi đã chào đón em bé đầu lòng là một bé gái có tên thân mật là Gạo. Sau khi Ngô Thanh Vân công bố tin vui, nhiều sao Việt như Tóc Tiên, Jun Phạm, Trấn Thành... đã gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của "đả nữ".

Không chỉ Ngô Thanh Vân, vào chiều 9/8, Huy Trần cũng đăng tải loạt ảnh xúc động ghi lại hành trình Ngô Thanh Vân lên chức mẹ bỉm. Khác hẳn với hình ảnh quyền lực trên phim hay trong công việc, bà xã của Huy Trần trông dịu dàng hơn hẳn khi làm mẹ. Nữ diễn viên dành cho con gái ánh mắt âu yếm, nụ cười ngọt ngào. Khoảnh khắc Ngô Thanh Vân ngắm nhìn bức ảnh chụp cận mặt một em bé cũng khiến nhiều người xúc động. Loạt ảnh này còn cho thấy sự đồng hành và chăm sóc tận tình của Huy Trần trong suốt quá trình vợ sinh con.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần hạnh phúc khi con gái cất tiếng khóc chào đời

Bức ảnh của gia đình nhỏ khiến ai nhìn cũng phải hạnh phúc lây

Ngô Thanh Vân ngắm nhìn bức ảnh siêu âm khuôn mặt một em bé đáng yêu

"Đả nữ" đã chính thức bắt đầu hành trình làm mẹ

Hiện tại, Ngô Thanh Vân và Huy Trần vẫn chưa công khai cận dung mạo em bé

Trên trang cá nhân, Huy Trần bày tỏ: "Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình — đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay". Bên cạnh những lời chúc mừng, đều khiến một bộ phận netizen soi là lạ chính là ký hiệu đặc biệt.

Cụ thể, Huy Trần dùng dấu gạch ngang "—" thay cho dấu phẩy hoặc chấm, một chi tiết thường xuất hiện trong các câu văn được AI hoặc công cụ hỗ trợ viết tự động gợi ý. Chính vì vậy, không ít netizen hài hước đùa rằng phải chăng anh Huy nhờ AI viết status nhưng quên chỉnh sửa.

Huy Trần là Việt kiều nên việc anh nhờ AI hỗ trợ để câu chữ chỉn chu, truyền tải trọn vẹn cảm xúc trong cột mốc đặc biệt này cũng là điều dễ hiểu và đáng thông cảm. Phần đông khán giả đều cho rằng điều quan trọng nhất không phải ai viết câu chữ, mà chính là tình cảm chan chứa trong từng hình ảnh và lời nói của ông bố trẻ.

Dòng trạng thái của ông bố trẻ khiến netizen nghi ngờ sử dụng AI

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn năm 2022, từng tổ chức hai lễ cưới một buổi bí mật ở Na Uy và một buổi sang trọng tại Đà Nẵng. Dù hơn chồng 11 tuổi, cặp đôi vẫn được khen ngợi vì sự đồng điệu trong lối sống, luôn dành ưu tiên cho gia đình và giữ sự riêng tư. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, đồng hành và hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống, thể hiện một mối quan hệ vững chắc được xây dựng từ sự thấu hiểu và tình yêu sâu đậm. Vào đúng ngày kỷ niệm 3 năm cưới, "đả nữ" xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Trong suốt thời gian qua, cả hai dành nhiều thời gian cùng nhau tận hưởng cuộc sống và chăm sóc lẫn nhau.

Trước ngày bé Gạo chào đời, Ngô Thanh Vân thổ lộ: "Chưa gì hết mà phòng để đồ ba em bị bắt dọn đi chỗ khác, nhường 1 cái phòng cho em. Phòng ngủ ba mẹ chất đầy đồ dùng của em. Cái phòng tắm đồ dùng cá nhân son phấn mẹ dẹp hết thay toàn đồ cá nhân của em. Rồi nhà cửa, máy quay, wifi mật khẩu các kiểu đổi thành tên em. Câu chuyện bàn luận ở bàn ăn gia đình luôn là đề tài về em. Chưa có mặt mà còn hơn trùm cuối chuẩn bị xuất hiện ở cuối phim. Chưa có mặt mà làm chao đảo cả cuộc sống của hai người trưởng thành tự lập vậy á. Có mặt rồi thì còn gì nữa đây".

Huy Trần cũng chia sẻ: "Tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng trước khi làm bố, sẵn sàng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình".