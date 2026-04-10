Huy Thanh Jewelry phản hồi về kết quả thanh tra đột xuất: Không làm lũng loạn thị trường vàng

Hương Trà (T/H) |

Đại diện của Huy Thanh Jewelry cho hay mọi hoạt động kinh doanh của Huy Thanh Jewelry vẫn diễn ra bình thường.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry). Sáng nay (10/4), những thông tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong dư luận và được đưa ra bàn luận trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội.

Trước những luồng ý kiến đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra tại hệ thống Huy Thanh Jewelry, đại diện doanh nghiệp này đã có phản hồi. Theo đó, tờ An ninh Thủ Đô dẫn phản hồi của đại diện Huy Thanh Jewelry cho biết, trong bối cảnh thị trường vàng có nhiều biến động, doanh nghiệp đánh giá hoạt động thanh tra, kiểm tra là nghiệp vụ giám sát định kỳ, cần thiết nhằm đảm bảo sự minh bạch và ổn định chung của thị trường.

"Đây là một quy trình hoàn toàn bình thường mà mọi doanh nghiệp trong ngành đều trải qua. Chúng tôi cam kết luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng và khẳng định sự việc này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đáng lo ngại đến hoạt động vận hành của Công ty.

Hoạt động kinh doanh của Huy Thanh Jewelry vẫn diễn ra bình thường. Huy Thanh Jewelry không làm lũng loạn thị trường vàng và không có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng và sẽ nghiêm túc khắc phục những tồn tại và tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng", Tờ An ninh Thủ Đô dẫn lời khẳng định của đại diện Huy Thanh Jewelry.

Huy Thanh Jewelry cho biết việc thanh tra không gây ảnh hưởng đến hoạt động vận hành; các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn các cá nhân, tổ chức khi tiếp cận và chia sẻ thông tin cần kiểm chứng từ nguồn chính thống, tránh lan truyền những nội dung sai lệch, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

(Ảnh: Huy Thanh Jewelry)

Người Lao Đông thông tin, doanh nghiệp này hiện có 36 địa điểm kinh doanh trên cả nước, gồm 17 điểm tại miền Bắc, 7 điểm tại miền Trung và 12 điểm tại miền Nam.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động của công ty. Doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi thay đổi địa điểm sản xuất; số liệu báo cáo chưa chính xác.

Ngoài ra, công ty còn gửi chậm các báo cáo liên quan đến giao dịch giá trị lớn và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chậm thông báo thay đổi thông tin đầu mối phụ trách công tác này. Doanh nghiệp cũng bị xác định kê khai sai, dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và không nộp phụ lục theo quy định.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đã chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế TP Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực yêu cầu công ty thực hiện các kiến nghị nhằm khắc phục tồn tại, bảo đảm hoạt động đúng quy định pháp luật.

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

01:25
