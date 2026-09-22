Huy động tối đa lực lượng tinh nhuệ, dự án quan trọng khởi công sau 3 tháng chuẩn bị thần tốc

Đây là bước chuyển quan trọng của dự án.

Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam - PVN), mới đây, tại bãi chế tạo của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Chi nhánh Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí tại TP HCM (PVEP-HCM) cùng Tổng thầu Vietsovpetro tổ chức Lễ khởi công Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng, Lô 01/10 và 02/10.

Hợp đồng EpCIC Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng được PVEP-HCM và Vietsovpetro ký ngày 28/7/2026. Dự án gồm 1 giàn đầu giếng, hệ thống đường ống ngầm, tuyến cáp điện tích hợp cáp quang kết nối với cụm mỏ Thăng Long - Đông Đô để xử lý và xuất bán sản phẩm. Vietsovpetro là tổng thầu EpCIC thực hiện các công việc thiết kế, chế tạo, vận chuyển lắp đặt giàn KNV-WHP, đường ống, tuyến cáp và cải hoán công trình hiện hữu.

Sự kiện khởi công, với việc triển khai chế tạo chân đế KNV-WHP, đánh dấu bước chuyển quan trọng của dự án từ giai đoạn chuẩn bị sang chế tạo và xây dựng công trình. Để đạt cột mốc này, chủ đầu tư, Tổng thầu và các đơn vị liên quan đã phối hợp triển khai đồng bộ từ thiết kế, mua sắm, chuẩn bị vật tư đến huy động nguồn lực, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, sẵn sàng bước vào giai đoạn chế tạo.

Ông Đặng Đức Phong, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro, cho biết Kình Ngư Vàng là một trong những dự án có tiến độ khẩn trương và thời gian triển khai ngắn nhất mà đơn vị từng đảm nhận. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ kịp thời và tinh thần chia sẻ trách nhiệm từ PVEP, PVEP-HCM, Vietsovpetro đã huy động tối đa đội ngũ cán bộ, kỹ sư và người lao động tinh nhuệ, giàu kinh nghiệm tham gia dự án.

Chỉ sau khoảng 3 tháng chuẩn bị, Vietsovpetro đã khẩn trương hoàn tất nhiều phần việc quan trọng, từ thiết kế chi tiết, lập biện pháp tổ chức thi công, mua sắm vật tư, thiết bị, dụng cụ đến hoàn thiện các điều kiện cần thiết, sẵn sàng khởi công chế tạo chân đế KNV-WHP. Dự án dự kiến đón dòng dầu đầu tiên vào quý IV/2027.

Dù không thuộc nhóm dự án có quy mô lớn, Kình Ngư Vàng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của PVEP và PETROVIETNAM. Cùng với các dự án Đại Hùng Pha 3, Đại Hùng Nam, Khánh Mỹ - Đầm Dơi và Thăng Long - Đông Đô, dự án góp phần khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, bổ sung sản lượng và duy trì hoạt động khai thác dầu khí trong nước.

Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Đại Hùng.

Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên dầu mỏ với trữ lượng khoảng 4,4 tỷ thùng, đứng thứ 28 thế giới về trữ lượng dầu mỏ đã được xác minh. Năm 1986, dòng dầu thô đầu tiên được khai thác tại mỏ Bạch Hổ. Đến tháng 4/1987, Việt Nam bắt đầu xuất khẩu dầu thô.

Hiện Việt Nam đứng thứ 4 Đông Nam Á về xuất khẩu dầu mỏ và có khả năng duy trì sản lượng khai thác khoảng 340.000 thùng/ngày trong những năm tới.

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tính đến năm 2021, tổng trữ lượng dầu khí đã phát hiện trên thềm lục địa Việt Nam đạt hơn 1,5 tỷ m³ quy dầu, gồm khoảng 734 triệu m³ dầu và condensate và 798 tỷ m³ khí. Trữ lượng tại các mỏ đang khai thác tập trung chủ yếu ở các bể Cửu Long, Nam Côn Sơn, Sông Hồng và Malay - Thổ Chu.

Bên cạnh các khu vực đã có phát hiện dầu khí, nhiều cấu tạo trên các bể trầm tích thuộc thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vẫn chưa được thăm dò. Tiềm năng có thể thu hồi được ước tính khoảng 1,5-2,5 tỷ m³ quy dầu, trong đó các khu vực nước sâu, xa bờ và có điều kiện địa chất phức tạp chiếm khoảng 50%.

Phân bổ tiềm năng theo các bể gồm: Cửu Long 9%, Sông Hồng 20%, Malay - Thổ Chu 3%, Phú Quốc 2%, Nam Côn Sơn 15%, Phú Khánh 16%, Tư Chính - Vũng Mây 32% và Hoàng Sa 5%.