Huy động tàu cá thả lưới tìm nam sinh lớp 12 mất tích trên biển Quy Nhơn

Trưa 6-4, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tổ chức tìm kiếm một học sinh lớp 12 mất tích khi tắm biển tại khu vực biển Quy Nhơn.

Cha nam sinh lớp 12 mất tích (thứ hai từ phải sang) liên tục ngất xỉu khi ngóng chờ tin con

Theo ông Toàn, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng tham gia công tác tìm kiếm.

Ngư dân cũng đã chủ động đưa tàu cá ra biển hỗ trợ, thả lưới rà soát khu vực nghi có nạn nhân mất tích. Lực lượng bộ đội biên phòng cũng triển khai nhiều tàu thuyền, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm thấy nam sinh mất tích.

Trong hai học sinh gặp nạn, em N.N.H đã được cứu kịp thời, sức khỏe hiện ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện. Riêng em H.Đ.A.H hiện vẫn mất tích.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 5-4, một nhóm học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương (thuộc phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đến khu vực biển đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn để tắm biển sau khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nam sinh lớp 12 mất tích trên biển Quy Nhơn.

Trong lúc tắm, hai em không may bị đuối nước. Em N.N.H được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ kịp thời và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu. Em H.Đ.A.H bị sóng cuốn trôi và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.