Huy động tàu cá thả lưới tìm nam sinh lớp 12 mất tích trên biển Quy Nhơn

Đức Anh |

Một nam sinh lớp 12 mất tích khi tắm biển Quy Nhơn, lực lượng chức năng cùng ngư dân xuyên đêm tìm kiếm.

Trưa 6-4, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tổ chức tìm kiếm một học sinh lớp 12 mất tích khi tắm biển tại khu vực biển Quy Nhơn.

Huy động tàu cá thả lưới tìm nam sinh lớp 12 mất tích trên biển Quy Nhơn - Ảnh 1.

Cha nam sinh lớp 12 mất tích (thứ hai từ phải sang) liên tục ngất xỉu khi ngóng chờ tin con

Theo ông Toàn, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng tham gia công tác tìm kiếm.

Ngư dân cũng đã chủ động đưa tàu cá ra biển hỗ trợ, thả lưới rà soát khu vực nghi có nạn nhân mất tích. Lực lượng bộ đội biên phòng cũng triển khai nhiều tàu thuyền, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm thấy nam sinh mất tích.

Trong hai học sinh gặp nạn, em N.N.H đã được cứu kịp thời, sức khỏe hiện ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện. Riêng em H.Đ.A.H hiện vẫn mất tích.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 5-4, một nhóm học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương (thuộc phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đến khu vực biển đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn để tắm biển sau khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực.

Huy động tàu cá thả lưới tìm nam sinh lớp 12 mất tích trên biển Quy Nhơn - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nam sinh lớp 12 mất tích trên biển Quy Nhơn.

Trong lúc tắm, hai em không may bị đuối nước. Em N.N.H được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ kịp thời và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu. Em H.Đ.A.H bị sóng cuốn trôi và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Tài xế chờ 6 tiếng không thấy ai ra trả tiền sau cuốc xe 300km từ Thanh Hoá đến Hải Phòng: Cái kết thế nào
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

01:02
Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

01:17
